AQSHning yangi gipertovushli raketasi havo mudofaasi tizimlarini qanday aylanib o‘tadi?

·43·Dunyo
AQSHning yangi gipertovushli raketasi havo mudofaasi tizimlarini qanday aylanib o‘tadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Harbiy-havo kuchlari Avstraliya bilan hamkorlikda HACM gipertovushli qanotli raketasining ilk muvaffaqiyatli parvoz sinovini o‘tkazdi.
  • Ushbu raketa taxminan 7 Max tezlikka erishib, keskin manyovrlar qila olgani sababli zamonaviy raketaga qarshi mudofaa tizimlari uchun payqab bo‘lmas darajaga yetadi.

AQSH Harbiy-havo kuchlari Avstraliya Qirollik HHK bilan hamkorlikda yangi avlod gipertovushli qanotli raketasi hisoblangan HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile) loyihasi bo‘yicha ilk muvaffaqiyatli parvoz sinovini o‘tkazdi. Bu haqda nufuzli harbiy nashr The War Zone AQSH harbiy mutasaddilariga tayangan holda xabar tarqatdi.

AQSH HHK rasmiy vakilining ta’kidlashicha, ushbu sinov uzoq masofadagi nishonlarga yuqori aniqlikda va daf etib bo‘lmas tezlikda zarba berish imkoniyatlarini takomillashtirish dasturi doirasida amalga oshirilgan.

Vumera poligonidagi maxfiy uchirish

Rasmiy harbiy ma’lumotlarda raketani tashlagan samolyot rusumi va poligon nomi ochiqlanmagan bo‘lsa-da, The War Zone nashriga ko‘ra, tarixiy sinov Avstraliyadagi mashhur Woomera Test Range harbiy-tajriba maydonida bo‘lib o‘tgan:

  • Havodan uchirish: Avstraliya HHK samolyoti maxsus ajratilgan havo kengligida HACM sinov nusxasini belgilangan balandlikda havoga tashlagan;

  • Ma’lumotlar yig‘imi: Parvoz davomida raketaning aerodinamikasi, gipertovush tezligidagi muhitga chiqishi va agregatlarning barqaror ishlashi bo‘yicha eng muhim telemetrik ko‘rsatkichlar muvaffaqiyatli yozib olingan.

7 Max tezlik va ixchamlik: HACM texnik imkoniyatlari

HACM raketasining aniq texnik xarakteristikalari to‘liq maxfiylashtirilgan. Shunga qaramay, ochiq harbiy manbalardagi ma’lumotlar uning o‘ta xavfli xususiyatlarini oshkor qilmoqda:

  • Ikki bosqichli gipertovush tizimi: Raketa qattiq yoqilg‘ili tezlatkich (boshlang‘ich blok) hamda mustaqil gipertovushli to‘g‘ri oqimli havo-reaktiv dvigateli bilan jihozlangan jangovar uchish qismidan iborat;

  • Tezlik va manyovr: Qurol taxminan 7 Max tezlikka (tovush tezligidan 7 barobar yuqori) erisha oladi. Tez harakatlanuvchi planyor balandlik va yo‘nalish bo‘yicha keskin manyovrlar qilish qobiliyatiga ega bo‘lib, bu uni zamonaviy raketaga qarshi mudofaa (RQM) radarlari uchun amalda payqab bo‘lmas darajaga keltiradi;

  • Harakat radiusi: Raketaning loyihaviy zarba masofasi 500 kilometrni tashkil etadi;

  • Qiruvchilar uchun ixcham o‘lcham: Og‘ir va yirik gipertovushli majmualardan farqli o‘laroq, HACM ixcham o‘lchamlarga ega. Shu sababli undan nafaqat strategik bombardimonchilar, balki taktik qiruvchilar — asosiy tashuvchi bo‘lmish F-15E Strike Eagle va dengiz aviatsiyasining F/A-18F Super Hornet samolyotlari ham foydalanishi mumkin.

Kechikishlar va ommaviy ishlab chiqarish muddati

Loyiha texnik jihatdan murakkab bo‘lgani sababli uni sinovdan o‘tkazish bir necha bor kechiktirilgan edi. Dastlab sinovlar 2024 yilga rejalashtirilgan bo‘lsa-da, muddat avval 2025 yilga, so‘ngra 2026 yilga qoldirilgan edi.

Avstraliyadagi ilk muvaffaqiyatli uchirishdan so‘ng, AQSH Mudofaa vazirligi dasturning keyingi bosqichiga o‘tmoqda. AQSH HHK maqsadi — 2027 yilning oxiriga qadar HACM gipertovushli qanotli raketalarini kamida kichik seriyalarda ommaviy ishlab chiqarishga kirishish va ularni jangovar navbatchilikka topshirishdan iborat.

HACM raketaAQSH Harbiy-havo kuchlariAvstraliya Qirollik HHKWoomera test diapazoni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSh Harbiy-havo kuchlari kvant vakuumidan tok oluvchi chipni moliyalashtirdiAQSh Harbiy-havo kuchlari kvant vakuumidan tok oluvchi chipni moliyalashtirdi31 avgust 17:58AQSh Harbiy-havo kuchlari Blue Origin bilan yuk tashish shartnomasini kengaytirdiAQSh Harbiy-havo kuchlari Blue Origin bilan yuk tashish shartnomasini kengaytirdi3 avgust 06:51Kuchli portlashlar va ballistik hujum: Kiyev va viloyat bo‘ylab raketa zarbalari berildiKuchli portlashlar va ballistik hujum: Kiyev va viloyat bo‘ylab raketa zarbalari berildi18 sentabr 23:43NATO hisoboti: Yevropa mudofaa budjeti nega AQSHga nisbatan tezroq o‘smoqda?NATO hisoboti: Yevropa mudofaa budjeti nega AQSHga nisbatan tezroq o‘smoqda?Bugun 17:25Odamlardan minora: Ispaniyadagi noodatiy musobaqada tarixiy natija qayd etildiOdamlardan minora: Ispaniyadagi noodatiy musobaqada tarixiy natija qayd etildiBugun 17:12Yevropani og‘ir qish kutmoqda: Energiya narxlari va 13 yillik antirekord haqida ogohlantiruvYevropani og‘ir qish kutmoqda: Energiya narxlari va 13 yillik antirekord haqida ogohlantiruvBugun 16:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?