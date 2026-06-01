Barchani yer bilan yakson qilamiz — Putin

·1.2K·Dunyo
Barchani yer bilan yakson qilamiz — Putin

Rossiya prezidenti Vladimir Putin Boltiqbo‘yi davlatlarida Kaliningrad viloyati bilan bog‘liq yangragan bayonotlarga munosabat bildirdi. Bu haqda u 29 may kuni Qozog‘istonga tashrifi yakunlari bo‘yicha o‘tkazilgan matbuot anjumanida ma’lum qildi.

Bundan avval Kyastutis Budris NATOga a’zo Boltiqbo‘yi davlatlarida Kaliningrad viloyatida joylashgan Rossiya havo mudofaa obyektlarini «yer bilan yakson qilish» imkonini beruvchi vositalar mavjudligini aytgan edi.

Putinning ta’kidlashicha, Rossiya ham bunday harakatga qo‘l uringan har qanday tomonga munosib javob qaytarish uchun yetarli imkoniyatlarga ega.

«Rossiya Federatsiyasida bunday qilishga uringanlarning barchasini yer bilan yakson qilish uchun barcha vositalar bor», dedi Rossiya rahbari.

Uning so‘zlariga ko‘ra, Rossiyaga to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy xavf tug‘diradigan har qanday hudud mamlakat uchun qonuniy nishon sifatida baholanadi.

Mazkur bayonot so‘nggi vaqtlarda mintaqada xavfsizlik masalalari yuzasidan yangrayotgan keskin fikrlar fonida bildirildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH va Eron yangi zarbalar berdi, Quvayt aeroporti nishonga olindiBugun, 13:11Google millionlab maxsus chivinlarni tabiatga chiqarmoqchiBugun, 12:54AQSH va Meksika chegarasi ostida bir tonnadan ortiq narkotik chiqdiBugun, 12:47Rossiyaga bemor otasini ko‘rgani kelgan Belgiya fuqarosi 16 yilga qamaldiBugun, 12:23Eminem 16 soniyada 99 so‘z aytdimi? Haqiqat ochildi!Bugun, 11:21Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: AQSH va Eron o‘zaro zarbalar berdiBugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi