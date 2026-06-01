Barchani yer bilan yakson qilamiz — Putin
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Boltiqbo‘yi davlatlarida Kaliningrad viloyati bilan bog‘liq yangragan bayonotlarga munosabat bildirdi. Bu haqda u 29 may kuni Qozog‘istonga tashrifi yakunlari bo‘yicha o‘tkazilgan matbuot anjumanida ma’lum qildi.
Bundan avval Kyastutis Budris NATOga a’zo Boltiqbo‘yi davlatlarida Kaliningrad viloyatida joylashgan Rossiya havo mudofaa obyektlarini «yer bilan yakson qilish» imkonini beruvchi vositalar mavjudligini aytgan edi.
Putinning ta’kidlashicha, Rossiya ham bunday harakatga qo‘l uringan har qanday tomonga munosib javob qaytarish uchun yetarli imkoniyatlarga ega.
Uning so‘zlariga ko‘ra, Rossiyaga to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy xavf tug‘diradigan har qanday hudud mamlakat uchun qonuniy nishon sifatida baholanadi.
Mazkur bayonot so‘nggi vaqtlarda mintaqada xavfsizlik masalalari yuzasidan yangrayotgan keskin fikrlar fonida bildirildi.
…