AQSH kafolatlari zaiflashdi — Fransiya Yevropa bo‘ylab yadroviy missiyani kengaytirmoqda

·1·Dunyo
AQSH kafolatlari zaiflashdi — Fransiya Yevropa bo‘ylab yadroviy missiyani kengaytirmoqda

AQSHning global xavfsizlik kafolatlariga bo‘lgan ishonchning susayishi fonida Yevropa qit’asining mudofaa arxitekturasida tarixiy strategik o‘zgarishlar yuz bermoqda. Nufuzli The Wall Street Journal nashri xabariga ko‘ra, Fransiya rasmiy Parijning Yevropani yadroviy tahdidlardan himoya qilish tizimidagi yetakchi rolini keskin kengaytirishga kirishdi.

Mazkur reja doirasida Fransiya Harbiy-havo kuchlariga qarashli, yadroviy qurol tashishga moslashtirilgan ko‘p maqsadli Dassault Rafale qiruvchi samolyotlari qit’aning 10 ta strategik muhim davlati hududida bosqichma-bosqich joylashtirilishi rejalashtirilmoqda. Bu qadam Fransiyaning Yevropadagi harbiy hozirligini yangi geosiyosiy bosqichga olib chiqadi.

Yadroviy qalqon xaritasi: Rafale samolyotlari qayerlarda bazalanadi?

E’lon qilingan ma’lumotlarga ko‘ra, Fransiya yadroviy aviatsiyasi Yevropaning turli mintaqalarini to‘liq qamrab oluvchi tarmoqqa aylantiriladi:

  • G‘arbiy Yevropa yadrosi: Buyuk Britaniya, Germaniya, Niderlandiya va Belgiya hududlari;

  • Shimoliy va Skandinaviya qanoti: Daniya, Norvegiya, Shvetsiya va Rossiya chegaralariga yaqin Finlyandiya bazalari;

  • Sharqiy va Janubiy yo‘nalish: NATOning sharqiy forposti bo‘lgan Polsha hamda janubiy qanotni mustahkamlovchi Gretsiya hududi.

Bunday joylashuv Yevropa qit’asi bo‘ylab bir vaqtning o‘zida Shimoliy qutbdan O‘rtayer dengizigacha bo‘lgan masofada tezkor yadroviy to‘xtatuvchi kuch (deterrens) tizimini yaratishga xizmat qiladi.

Dassault Rafale qiruvchilarining asosiy ustunliklari

Fransiyaning mazkur strategik samolyotlari yuqori texnologik imkoniyatlari va harbiy samaradorligi bilan ajralib turadi:

  • Yadroviy salohiyat: Samolyot maxsus yadroviy kallaklarga ega qanotli raketalarni tashish va yuqori aniqlikda nishonga yetkazish quvvatiga ega;

  • Yuqori manyovrchanlik: Havo jangida tezkor harakatlanish va raqibning havo mudofaasi chiziqlarini osonlikcha yorib o‘tish qobiliyati;

  • Zamonaviy radioelektron kurash tizimlari: Samolyot raqib radarlari va radioelektron vositalarini chalg‘ituvchi, o‘zini mustaqil himoya qiluvchi ilg‘or himoya komplekslari bilan jihozlangan;

  • Universallik: Bir vaqtning o‘zida havodagi nishonlarni yo‘q qilish, quruqlikdagi strategik obyektlarga zarba berish va dengiz operatsiyalarini bajarish imkoniyati.

Yevropa xavfsizligi va Fransiyaning yangi maqomi

Ko‘rsatkich va mezonlar

Harbiy-strategik tafsilotlar

Hodisa manbasi

The Wall Street Journal tahlili

Asosiy sabab

AQSH xavfsizlik kafolatlariga ishonchning pasayishi

Asosiy harbiy vosita

Dassault Rafale (Fransiya HHK)

Bosh xususiyatlari

Yadroviy qurol, yuqori manyovrchanlik, REK tizimlari, universallik

Qamrab olingan 10 ta davlat

Buyuk Britaniya, Germaniya, Niderlandiya, Belgiya, Polsha, Gretsiya, Finlyandiya, Norvegiya, Shvetsiya, Daniya

Geosiyosiy maqsad

«Yevropada Fransiyaning yanada ko‘proq hozirligi» va mustaqil qit’a mudofaasini yaratish

FransiyaDassault RafaleNATOYevropa xavfsizligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniyada siyosiy zilzila: Tramp Berlinning «dahshatli migratsiya qonunlari»ni tanqid qildiGermaniyada siyosiy zilzila: Tramp Berlinning «dahshatli migratsiya qonunlari»ni tanqid qildi9 sentabr 11:59“Kim Chen In — mening do‘stim”: Tramp KXDR va Eron yadro quroli haqidagi savolga javob berdi“Kim Chen In — mening do‘stim”: Tramp KXDR va Eron yadro quroli haqidagi savolga javob berdi30 sentabr 12:10Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyondan xalqaro ikkiyuzlamachilikka keskin zarba (video)Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyondan xalqaro ikkiyuzlamachilikka keskin zarba (video)24 sentabr 17:48AQSH W93 yangi termoyadroviy jangovar kallagini parvoz sinovidan o‘tkazdiAQSH W93 yangi termoyadroviy jangovar kallagini parvoz sinovidan o‘tkazdi23 sentabr 12:57Bombardimonchi va yashirin qiruvchi kadrda: Xitoy qanday signal berdi?Bombardimonchi va yashirin qiruvchi kadrda: Xitoy qanday signal berdi?4 avgust 19:35Ilon Mask sun’iy intellektning eng xavfli ssenariysidan ogohlantirdi (video)Ilon Mask sun’iy intellektning eng xavfli ssenariysidan ogohlantirdi (video)16 sentabr 09:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda