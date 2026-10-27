AQSH kafolatlari zaiflashdi — Fransiya Yevropa bo‘ylab yadroviy missiyani kengaytirmoqda
AQSHning global xavfsizlik kafolatlariga bo‘lgan ishonchning susayishi fonida Yevropa qit’asining mudofaa arxitekturasida tarixiy strategik o‘zgarishlar yuz bermoqda. Nufuzli The Wall Street Journal nashri xabariga ko‘ra, Fransiya rasmiy Parijning Yevropani yadroviy tahdidlardan himoya qilish tizimidagi yetakchi rolini keskin kengaytirishga kirishdi.
Mazkur reja doirasida Fransiya Harbiy-havo kuchlariga qarashli, yadroviy qurol tashishga moslashtirilgan ko‘p maqsadli Dassault Rafale qiruvchi samolyotlari qit’aning 10 ta strategik muhim davlati hududida bosqichma-bosqich joylashtirilishi rejalashtirilmoqda. Bu qadam Fransiyaning Yevropadagi harbiy hozirligini yangi geosiyosiy bosqichga olib chiqadi.
Yadroviy qalqon xaritasi: Rafale samolyotlari qayerlarda bazalanadi?
E’lon qilingan ma’lumotlarga ko‘ra, Fransiya yadroviy aviatsiyasi Yevropaning turli mintaqalarini to‘liq qamrab oluvchi tarmoqqa aylantiriladi:
G‘arbiy Yevropa yadrosi: Buyuk Britaniya, Germaniya, Niderlandiya va Belgiya hududlari;
Shimoliy va Skandinaviya qanoti: Daniya, Norvegiya, Shvetsiya va Rossiya chegaralariga yaqin Finlyandiya bazalari;
Sharqiy va Janubiy yo‘nalish: NATOning sharqiy forposti bo‘lgan Polsha hamda janubiy qanotni mustahkamlovchi Gretsiya hududi.
Bunday joylashuv Yevropa qit’asi bo‘ylab bir vaqtning o‘zida Shimoliy qutbdan O‘rtayer dengizigacha bo‘lgan masofada tezkor yadroviy to‘xtatuvchi kuch (deterrens) tizimini yaratishga xizmat qiladi.
Dassault Rafale qiruvchilarining asosiy ustunliklari
Fransiyaning mazkur strategik samolyotlari yuqori texnologik imkoniyatlari va harbiy samaradorligi bilan ajralib turadi:
Yadroviy salohiyat: Samolyot maxsus yadroviy kallaklarga ega qanotli raketalarni tashish va yuqori aniqlikda nishonga yetkazish quvvatiga ega;
Yuqori manyovrchanlik: Havo jangida tezkor harakatlanish va raqibning havo mudofaasi chiziqlarini osonlikcha yorib o‘tish qobiliyati;
Zamonaviy radioelektron kurash tizimlari: Samolyot raqib radarlari va radioelektron vositalarini chalg‘ituvchi, o‘zini mustaqil himoya qiluvchi ilg‘or himoya komplekslari bilan jihozlangan;
Universallik: Bir vaqtning o‘zida havodagi nishonlarni yo‘q qilish, quruqlikdagi strategik obyektlarga zarba berish va dengiz operatsiyalarini bajarish imkoniyati.
Yevropa xavfsizligi va Fransiyaning yangi maqomi
Ko‘rsatkich va mezonlar
Harbiy-strategik tafsilotlar
Hodisa manbasi
The Wall Street Journal tahlili
Asosiy sabab
AQSH xavfsizlik kafolatlariga ishonchning pasayishi
Asosiy harbiy vosita
Dassault Rafale (Fransiya HHK)
Bosh xususiyatlari
Yadroviy qurol, yuqori manyovrchanlik, REK tizimlari, universallik
Qamrab olingan 10 ta davlat
Buyuk Britaniya, Germaniya, Niderlandiya, Belgiya, Polsha, Gretsiya, Finlyandiya, Norvegiya, Shvetsiya, Daniya
Geosiyosiy maqsad
«Yevropada Fransiyaning yanada ko‘proq hozirligi» va mustaqil qit’a mudofaasini yaratish
Izohlar 0
…