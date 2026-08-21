38 ta tishi bor ayol Ginnes rekordini yangiladi
Hindistonlik Kalpana Balan og'zida 38 ta doimiy tish borligi bilan Ginnes rekordlar kitobiga kirdi. Voyaga yetgan insonlarda odatda 32 tagacha doimiy tish bo'ladi, Kalpanada esa bu ko'rsatkichdan olti dona ko'p tish mavjud. Uning yuqori jag'ida 18 ta, pastki jag'ida 20 ta tish bor. Mutaxassislar ortiqcha tishlarning paydo bo'lishini kam uchraydigan holat deb baholaydi.
Hindistonlik Kalpana Balan oddiy insonlardan farqli jihati bilan dunyo e’tiborini tortgan. Uning og‘zida 38 ta doimiy tish borligi qayd etilib, bu holat Ginnes rekordlar kitobidan joy olgan.
Odatda voyaga yetgan insonlarda 32 tagacha doimiy tish bo‘lishi mumkin. Kalpana Balanda esa bu ko‘rsatkichdan olti dona ko‘p — jami 38 ta tish mavjud.
Qayd etilishicha, uning yuqori jag‘ida 18 ta, pastki jag‘ida esa 20 ta tish bor. Aynan mana shu noodatiy xususiyati hindistonlik ayolni Ginnes rekordchilari qatoriga olib kirgan.
Mutaxassislar uchun ham Kalpananing holati qiziq. Insonlarda ortiqcha tishlarning paydo bo‘lishi kam uchraydigan holat bo‘lib, bunday tishlar odatda oddiy 32 ta tishdan tashqari rivojlanadi.
Kalpana Balan esa o‘zidagi ushbu noodatiy anatomik xususiyat tufayli butun dunyoga tanilgan rekordchiga aylangan.
Shu tariqa, ko‘pchilik uchun oddiy sanaladigan tishlar soni Kalpana uchun haqiqiy jahon rekordiga aylangan. Uning 38 ta tishi esa Ginnes tarixidagi eng noodatiy rekordlardan biri sifatida e’tiborni tortmoqda.
…