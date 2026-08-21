38 ta tishi bor ayol Ginnes rekordini yangiladi

·8·Dunyo
38 ta tishi bor ayol Ginnes rekordini yangiladi
Qisqacha

Hindistonlik Kalpana Balan og'zida 38 ta doimiy tish borligi bilan Ginnes rekordlar kitobiga kirdi. Voyaga yetgan insonlarda odatda 32 tagacha doimiy tish bo'ladi, Kalpanada esa bu ko'rsatkichdan olti dona ko'p tish mavjud. Uning yuqori jag'ida 18 ta, pastki jag'ida 20 ta tish bor. Mutaxassislar ortiqcha tishlarning paydo bo'lishini kam uchraydigan holat deb baholaydi.

Hindistonlik Kalpana Balan oddiy insonlardan farqli jihati bilan dunyo e’tiborini tortgan. Uning og‘zida 38 ta doimiy tish borligi qayd etilib, bu holat Ginnes rekordlar kitobidan joy olgan.

Odatda voyaga yetgan insonlarda 32 tagacha doimiy tish bo‘lishi mumkin. Kalpana Balanda esa bu ko‘rsatkichdan olti dona ko‘p — jami 38 ta tish mavjud.

Qayd etilishicha, uning yuqori jag‘ida 18 ta, pastki jag‘ida esa 20 ta tish bor. Aynan mana shu noodatiy xususiyati hindistonlik ayolni Ginnes rekordchilari qatoriga olib kirgan.

Mutaxassislar uchun ham Kalpananing holati qiziq. Insonlarda ortiqcha tishlarning paydo bo‘lishi kam uchraydigan holat bo‘lib, bunday tishlar odatda oddiy 32 ta tishdan tashqari rivojlanadi.

Kalpana Balan esa o‘zidagi ushbu noodatiy anatomik xususiyat tufayli butun dunyoga tanilgan rekordchiga aylangan.

Shu tariqa, ko‘pchilik uchun oddiy sanaladigan tishlar soni Kalpana uchun haqiqiy jahon rekordiga aylangan. Uning 38 ta tishi esa Ginnes tarixidagi eng noodatiy rekordlardan biri sifatida e’tiborni tortmoqda.

Kalpana BalanGuinness World RecordsHindiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchiYuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchiBugun, 09:33Yevropa Ittifoqi Ukraina fermerlariga 220 mln yevro bermadi...Yevropa Ittifoqi Ukraina fermerlariga 220 mln yevro bermadi...Bugun, 08:21Vens: AQSHning Eronga qarshi eng kuchli quroli iqtisodiy bosimVens: AQSHning Eronga qarshi eng kuchli quroli iqtisodiy bosimBugun, 08:14Amerikalik millioner Keniyadagi vertolyot halokatida halok bo‘ldiAmerikalik millioner Keniyadagi vertolyot halokatida halok bo‘ldiBugun, 08:07Tramp: Eron bilan kelishuv tuzish tobora murakkablashmoqdaTramp: Eron bilan kelishuv tuzish tobora murakkablashmoqdaBugun, 08:01Olimlar Yerdan 23 baravar og‘ir «mega-Yer»ni topdiOlimlar Yerdan 23 baravar og‘ir «mega-Yer»ni topdiBugun, 01:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi