Amerikalik nafaqaxo‘r bir yilda 1 207 ta film tomosha qilib, Ginnes rekordini o‘rnatdi

·58·Dunyo
Amerikalik nafaqaxo‘r bir yilda 1 207 ta film tomosha qilib, Ginnes rekordini o‘rnatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHning Pensilvaniya shtatida yashovchi 60 yoshli Glenvud Xoskin bir yil davomida 1 207 ta film tomosha qilib, Ginnes rekordini o‘rnatdi.
  • U 2024 yil aprelidan 2025 yil apreligacha bo‘lgan davrda kuniga o‘rtacha 3,3 ta seansga kirib, Zakariya Svoupning 777 ta filmdan iborat avvalgi rekordini yangiladi.
  • Sobiq soliq xodimi bo‘lgan rekordchi ushbu natijaga erishish uchun Regal Unlimited obunasidan foydalangan va kinoteatr jadvalini sinchiklab rejalashtirgan.

AQSHning Pensilvaniya shtatida yashovchi 60 yoshli Glenvud Xoskin kichik bir yil davomida kinteatrlarda 1 207 ta film tomosha qilib, Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi. U shu tariqa avvalgi rekord — 777 ta filmni ortda qoldirdi. Bu haqda Guinness World Records xabar berdi.

Glenvud Xoskin 2024 yil aprelidan 2025 yil apreligacha York-Xeyven shahridagi Regal kinoteatrida filmlar tomosha qilgan. U kuniga o‘rtacha 3,3 ta seansga kirgan. Buning uchun erkak har kuni kinoteatr jadvalini oldindan o‘rganib, ertalabdan yarim tungacha imkon qadar ko‘proq film ko‘rishni rejalashtirgan.

«Uydan tashqariga chiqish menga juda yoqardi. Bundan tashqari, o‘z kuchimni sinab ko‘rish va oldimga maqsadlar qo‘yishni yaxshi ko‘raman. Men tartibli insonman, shu bois tayyorgarlik va rejalashtirish jarayoni ham zavq bag‘ishladi», — deydi rekordchi.

Soliq xizmati sobiq xodimi bu natijaga erishish uchun oyiga taxminan 28 dollar turadigan Regal Unlimited obunasidan foydalangan. Ushbu obuna unga kinoteatrda cheklanmagan miqdorda film tomosha qilish imkonini bergan.

Xoskin xarajatlarni kamaytirish uchun ovqatni uyda tayyorlab, seanslar oralig‘ida tanovul qilgan. Tanaffuslarda esa kinoteatr binosi ichida va tashqarisida sayr qilib, jismoniy faollik bilan shug‘ullangan. U bilan yaqin munosabat o‘rnatgan kinoteatr xodimlari va rahbariyati ham kunlik jadval tuzishda, ayniqsa, qisqaroq filmlarni aniqlashda yordam bergan.

Rekordchi tomosha qilgan filmlari orasida «Yovvoyi robot» («The Wild Robot») va «Dedpul va Rosomaxa» («Deadpool & Wolverine») alohida yoqqanini aytgan. Uning sevimli janrlari esa animatsion filmlar va komediyalar bo‘lgan.

Glenvud Xoskin shu tariqa bir yil ichida 777 ta film tomosha qilgan amerikalik Zakariya Svoupning rekordini yangiladi.

Glenvud XoskinGinnesning rekordlar kitobiRegal kinoteatri
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

24 nafar Kapur, Ginnes rekordlari va Bollivudning sirli olami24 nafar Kapur, Ginnes rekordlari va Bollivudning sirli olami25 oktabr 12:48Bo‘yi 2 metrdan oshgan ayol Ginnes rekordini o‘rnatdiBo‘yi 2 metrdan oshgan ayol Ginnes rekordini o‘rnatdi21 avgust 10:0238 ta tishi bor ayol Ginnes rekordini yangiladi38 ta tishi bor ayol Ginnes rekordini yangiladi21 avgust 09:28498 kun, 195 davlat: amerikalik sayyoh dunyoni rekord darajada tez aylanib chiqdi!498 kun, 195 davlat: amerikalik sayyoh dunyoni rekord darajada tez aylanib chiqdi!19 avgust 14:28Kamyob hodisa: Erling Xoland birdaniga 4 ta Ginness rekordini o‘rnatdi!Kamyob hodisa: Erling Xoland birdaniga 4 ta Ginness rekordini o‘rnatdi!14 avgust 09:35Hindistonlik ayol soch uzunligi bo‘yicha yangi Ginnes rekordini o‘rnatdiHindistonlik ayol soch uzunligi bo‘yicha yangi Ginnes rekordini o‘rnatdi12 avgust 15:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi