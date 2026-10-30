Jahon banki O‘zbekiston elektr tarmoqlariga $100 mln ajratadi

·35·Iqtisodiyot
Jahon banki O‘zbekiston elektr tarmoqlariga $100 mln ajratadi

Jahon banki O‘zbekistondagi elektr infratuzilmasini yangilash va raqamlashtirish loyihasi uchun 100 million dollar ajratadi. 27 oktyabr kuni tasdiqlangan dastur doirasida mamlakat bo‘ylab 60 ta muhim elektr podstansiyasini modernizatsiya qilish va ularning boshqaruv tizimlarini raqamlashtirish rejalashtirilgan.

Loyihaning umumiy qiymati 371 million dollarni tashkil etadi. Ushbu mablag‘ uchta manba hisobidan shakllantiriladi:

• Jahon banki: 100 million dollar.

Osiyo taraqqiyot banki: 200 million dollar.

• O‘zbekiston hukumati: 71 million dollar.

Dasturning asosiy maqsadi elektr tarmoqlari samaradorligini oshirish va mamlakatda elektr ta’minoti barqarorligini mustahkamlashdan iborat. Buning uchun tanlangan 60 ta podstansiyada mavjud uskunalar va boshqaruv tizimlari yangilanadi, raqamli texnologiyalar joriy etiladi.

Loyiha amalga oshirilishi natijasida elektr tarmoqlaridagi uzilishlarni kamaytirish, podstansiyalar ishini samarali boshqarish va elektr energiyasini iste’molchilarga yetkazib berish ishonchliligini oshirish ko‘zda tutilgan.

Jahon BankiElektr TarmoqlariOsiyo Taraqqiyot BankiEnergetika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maʼlumotlar markazlari energetika tarmogʻi uchun yangi sinovga aylanmoqdaMaʼlumotlar markazlari energetika tarmogʻi uchun yangi sinovga aylanmoqda27 iyul 21:50Shimoliy Amerika elektr tarmoqlari xavfsizligi bo‘yicha favqulodda ogohlantirishShimoliy Amerika elektr tarmoqlari xavfsizligi bo‘yicha favqulodda ogohlantirish12 may 23:52Issiqxonachilarga katta yengillik: Elektr energiyasi xarajatining yarmi qoplab beriladiIssiqxonachilarga katta yengillik: Elektr energiyasi xarajatining yarmi qoplab beriladi14 oktabr 16:03Dollar va yevro arzonladi: Rossiya Markaziy banki yangi kurslarni e’lon qildiDollar va yevro arzonladi: Rossiya Markaziy banki yangi kurslarni e’lon qildi3 sentabr 22:32Elektr iste’molida yangi rekord: issiq tizimni sinamoqdaElektr iste’molida yangi rekord: issiq tizimni sinamoqda14 iyul 18:4519,1 mln va 4,4 mln: O‘zbekistondagi maoshlar o‘rtasidagi tafovut...19,1 mln va 4,4 mln: O‘zbekistondagi maoshlar o‘rtasidagi tafovut...4 avgust 18:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 oktyabr uchun valyuta kurslari ma’lum qilindi
29 oktyabr uchun valyuta kurslari ma’lum qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi