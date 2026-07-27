Maʼlumotlar markazlari energetika tarmogʻi uchun yangi sinovga aylanmoqda

·40·Texno
Maʼlumotlar markazlari energetika tarmogʻi uchun yangi sinovga aylanmoqda

Vashington yaqinida sodir boʻlgan oddiy elektr uzatish liniyasining uzilishi AQSh energetika tizimi duch kelayotgan yangi va jiddiy muammoni fosh qildi. TechCrunch nashri hamda IoT-datchiklar tarmogʻini boshqaruvchi Ting Labs kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, bitta LЭPdagi nosozlik butun mintaqadagi elektr tarmoqlarida keskin tebranishlarni keltirib chiqargan va yirik maʼlumotlar markazlari (DATA-sentrlar) energetika xavfsizligiga qanday taʼsir koʻrsatayotganini yaqqol koʻrsatib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hodisa yuz bergan Shimoliy Virjiniya shtati dunyodagi eng yuqori maʼlumotlar markazlari konsentratsiyasiga ega hudud hisoblanadi. Tarmoqdagi uzilishdan soʻng ushbu yirik obyektlar favqulodda ravishda zaxira quvvatlariga oʻtgan. Natijada PJM energotizimidan 3 gigavattdan ortiq quvvat atigi oʻttiz soniya ichida deyarli bir vaqtning oʻzida isteʼmoldan toʻxtagan.

Tarmoqdagi kutilmagan tebranishlar

Odatda bunday lokal avariyalardan soʻng elektr tarmogʻini tiklash uchun bir necha soniya kifoya qiladi. Biroq bu safar tizim barqarorlashishi uchun oʻn daqiqadan koʻproq vaqt talab etildi. PJM maʼlumotlariga koʻra, oʻchirilgan maʼlumotlar markazlari oʻsha paytdagi umumiy yuklamaning taxminan 3 foizini tashkil etgan. Yuzaga kelgan keskin oʻzgarish Shimoliy Virjiniyadan tortib Chikagongacha boʻlgan hududda chiroqlar miltillashiga olib keldi, garchi ommaviy elektr uzilishlari kuzatilmagan boʻlsa-da.

Mutaxassislar ushbu holatni kelajakdagi global energetik muammolarning ogohlantirishi sifatida baholamoqdalar. ON.Energy texnik direktori Rikardu de Azevedoning TechCrunch nashriga bergan intervyusida taʼkidlashicha, bu holat xuddi koʻmir konidagi kanareykadek signal vazifasini bajaradi. Sunʼiy intellekt texnologiyalari va raqamli xizmatlarning jadal rivojlanishi fonida sunʼiy intellekt serverlari va yirik maʼlumotlar markazlarining elektr energiyasiga boʻlgan talabi keskin oshib bormoqda.

Kelgusidagi xatarlar va istiqbollar

Reuters agentligi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tarmoqdagi yuklamaning birdaniga yoʻqolishi va qayta tiklanishi energetika muhandislari oldiga yangi murakkab vazifalarni qoʻymoqda. Zamonaviy texnologiya markazlarining quvvati anʼanaviy sanoat korxonalarinikidan ham oshib ketayotgani va ular tarmoqda kutilmagan tebranishlarni keltirib chiqarishi mumkinligi amalda oʻz tasdiqini topdi.

Ekspertlarning fikricha, bunday holatlar kelgusida yanada koʻp kuzatiladi va energetika kompaniyalari infratuzilmani raqamli iqtisodiyotning ulkan ehtiyojlariga moslashtirish ustida jiddiy bosh qotirishi lozim. Maʼlumotlar markazlarining uzluksiz ishlashini taʼminlash barobarida umumiy elektr tarmoqlarini bunday keskin tebranishlardan himoya qilish zamonaviy energetikaning eng dolzarb vazifalaridan biriga aylanmoqda.

Maʼlumotlar markazlariEnergetikaTexnologiyalarElektr tarmoqlariAQSh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiGigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiBugun, 02:55Satya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiSatya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiBugun, 02:28Halo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiHalo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiBugun, 02:26Peacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiPeacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiBugun, 01:56Thea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiThea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiBugun, 01:52Claude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiClaude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiBugun, 01:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob