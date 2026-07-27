Maʼlumotlar markazlari energetika tarmogʻi uchun yangi sinovga aylanmoqda
Vashington yaqinida sodir boʻlgan oddiy elektr uzatish liniyasining uzilishi AQSh energetika tizimi duch kelayotgan yangi va jiddiy muammoni fosh qildi. TechCrunch nashri hamda IoT-datchiklar tarmogʻini boshqaruvchi Ting Labs kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, bitta LЭPdagi nosozlik butun mintaqadagi elektr tarmoqlarida keskin tebranishlarni keltirib chiqargan va yirik maʼlumotlar markazlari (DATA-sentrlar) energetika xavfsizligiga qanday taʼsir koʻrsatayotganini yaqqol koʻrsatib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hodisa yuz bergan Shimoliy Virjiniya shtati dunyodagi eng yuqori maʼlumotlar markazlari konsentratsiyasiga ega hudud hisoblanadi. Tarmoqdagi uzilishdan soʻng ushbu yirik obyektlar favqulodda ravishda zaxira quvvatlariga oʻtgan. Natijada PJM energotizimidan 3 gigavattdan ortiq quvvat atigi oʻttiz soniya ichida deyarli bir vaqtning oʻzida isteʼmoldan toʻxtagan.
Tarmoqdagi kutilmagan tebranishlarOdatda bunday lokal avariyalardan soʻng elektr tarmogʻini tiklash uchun bir necha soniya kifoya qiladi. Biroq bu safar tizim barqarorlashishi uchun oʻn daqiqadan koʻproq vaqt talab etildi. PJM maʼlumotlariga koʻra, oʻchirilgan maʼlumotlar markazlari oʻsha paytdagi umumiy yuklamaning taxminan 3 foizini tashkil etgan. Yuzaga kelgan keskin oʻzgarish Shimoliy Virjiniyadan tortib Chikagongacha boʻlgan hududda chiroqlar miltillashiga olib keldi, garchi ommaviy elektr uzilishlari kuzatilmagan boʻlsa-da.
Mutaxassislar ushbu holatni kelajakdagi global energetik muammolarning ogohlantirishi sifatida baholamoqdalar. ON.Energy texnik direktori Rikardu de Azevedoning TechCrunch nashriga bergan intervyusida taʼkidlashicha, bu holat xuddi koʻmir konidagi kanareykadek signal vazifasini bajaradi. Sunʼiy intellekt texnologiyalari va raqamli xizmatlarning jadal rivojlanishi fonida sunʼiy intellekt serverlari va yirik maʼlumotlar markazlarining elektr energiyasiga boʻlgan talabi keskin oshib bormoqda.
Kelgusidagi xatarlar va istiqbollarReuters agentligi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tarmoqdagi yuklamaning birdaniga yoʻqolishi va qayta tiklanishi energetika muhandislari oldiga yangi murakkab vazifalarni qoʻymoqda. Zamonaviy texnologiya markazlarining quvvati anʼanaviy sanoat korxonalarinikidan ham oshib ketayotgani va ular tarmoqda kutilmagan tebranishlarni keltirib chiqarishi mumkinligi amalda oʻz tasdiqini topdi.
Ekspertlarning fikricha, bunday holatlar kelgusida yanada koʻp kuzatiladi va energetika kompaniyalari infratuzilmani raqamli iqtisodiyotning ulkan ehtiyojlariga moslashtirish ustida jiddiy bosh qotirishi lozim. Maʼlumotlar markazlarining uzluksiz ishlashini taʼminlash barobarida umumiy elektr tarmoqlarini bunday keskin tebranishlardan himoya qilish zamonaviy energetikaning eng dolzarb vazifalaridan biriga aylanmoqda.
…