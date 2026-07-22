Xitoyda dunyodagi eng yirik impulsli GES qurilmoqda: muhim bosqich yakunlandi
Xitoyning Sitsan (Tibet) mintaqasida barpo etilayotgan Datang Zhala gidroelektr stansiyasida muhim texnologik jarayon muvaffaqiyatli yakunlandi. Dunyodagi eng yirik impulsli GES hisoblangan ushbu obyektdagi 500 MW quvvatga ega gidroagregat uchun moʻljallangan birinchi sharsimon kirish klapani gidrostatik sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdi. Bu voqea yuqori bosimli gidroenergetika sohasida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu loyiha Pelton turbinalari bilan jihozlangan dunyodagi birinchi 500 megavattli impulsli gidroelektr stansiyasi hisoblanadi. Oʻtkazilgan sinovlar stansiyaning eng muhim xavfsizlik elementlaridan biri ishchi bosim ostida toʻliq barqaror ishlashini tasdiqladi. Sharsimon kirish klapani turbinaga suv yetkazib berishni boshqaradi va favqulodda holatlarda tizimni himoya qilish funksiyasini bajaradi.
Texnologik murakkablik va ulkan oʻlchamlarBirinchi energiya bloki uchun tayyorlangan ushbu klapanning texnik koʻrsatkichlari hayratlanarli: uning diametri 2,9 metrni tashkil etadi va u 9 MPa bosimga bardosh berishga moʻljallangan. Toʻliq yigʻilgan holatda qurilmaning umumiy vazni 300 tonnadan oshadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sinovlar barcha ekspluatatsiya rejimlarida konstruksiyaning germetikligini va mustahkamligini isbotlagan.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, klapanni oʻrnatish jarayoni standart zavod yigʻuvidan ancha murakkab kechgan. Odatda bunday uskunalar maxsus sexlarda yigʻilsa, bu gal muhandislar barcha ishlarni bevosita ochiq qurilish maydonchasida amalga oshirishlariga toʻgʻri keldi. Cheklangan maydon, koʻp tonnalik elementlarni koʻtarish operatsiyalari va togʻli hududning oʻzgaruvchan ob-havosi mutaxassislar uchun jiddiy sinov boʻldi.
Toza energiya va innovatsion yondashuvDatang Zhala GESi Xitoyning milliy toza energiya bazasining ajralmas qismiga aylanadi. Ushbu majmua oʻzida gidroenergetika, shamol va quyosh elektr stansiyalarini birlashtirishi koʻzda tutilgan. Stansiyada har biri 500 MW quvvatga ega ikkita impulsli gidroagregat oʻrnatiladi. Ular aynan baland togʻli hududlardagi katta balandlik farqi sharoitida ishlash uchun maxsus loyihalashtirilgan.
Loyiha Xitoyning Dongfang Electric korporatsiyasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, ushbu klapanning yaratilishi va muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazilishi yuqori bosimli GESlar uchun butlovchi qismlar ishlab chiqarishda texnologik darajani yangi bosqichga olib chiqdi. Olingan tajriba kelajakda shunday klassdagi boshqa yirik loyihalarda ham qoʻllaniladi.
Hozirda Datang Zhala Xitoy Milliy energetika boshqarmasi tomonidan ilgʻor energetika uskunalarini yaratish boʻyicha birinchi darajali muhim loyihalar roʻyxatiga kiritilgan. Bu mamlakatda bir vaqtning oʻzida 500 MW quvvatli yuqori bosimli impulsli gidroagregatlarni ishlab chiqish, sinovdan oʻtkazish va namoyish etish amalga oshirilayotgan yagona obyektdir.
…