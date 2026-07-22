Xitoyda dunyodagi eng yirik impulsli GES qurilmoqda: muhim bosqich yakunlandi

·46·Texno
Xitoyda dunyodagi eng yirik impulsli GES qurilmoqda: muhim bosqich yakunlandi

Xitoyning Sitsan (Tibet) mintaqasida barpo etilayotgan Datang Zhala gidroelektr stansiyasida muhim texnologik jarayon muvaffaqiyatli yakunlandi. Dunyodagi eng yirik impulsli GES hisoblangan ushbu obyektdagi 500 MW quvvatga ega gidroagregat uchun moʻljallangan birinchi sharsimon kirish klapani gidrostatik sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdi. Bu voqea yuqori bosimli gidroenergetika sohasida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu loyiha Pelton turbinalari bilan jihozlangan dunyodagi birinchi 500 megavattli impulsli gidroelektr stansiyasi hisoblanadi. Oʻtkazilgan sinovlar stansiyaning eng muhim xavfsizlik elementlaridan biri ishchi bosim ostida toʻliq barqaror ishlashini tasdiqladi. Sharsimon kirish klapani turbinaga suv yetkazib berishni boshqaradi va favqulodda holatlarda tizimni himoya qilish funksiyasini bajaradi.

Texnologik murakkablik va ulkan oʻlchamlar

Birinchi energiya bloki uchun tayyorlangan ushbu klapanning texnik koʻrsatkichlari hayratlanarli: uning diametri 2,9 metrni tashkil etadi va u 9 MPa bosimga bardosh berishga moʻljallangan. Toʻliq yigʻilgan holatda qurilmaning umumiy vazni 300 tonnadan oshadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sinovlar barcha ekspluatatsiya rejimlarida konstruksiyaning germetikligini va mustahkamligini isbotlagan.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, klapanni oʻrnatish jarayoni standart zavod yigʻuvidan ancha murakkab kechgan. Odatda bunday uskunalar maxsus sexlarda yigʻilsa, bu gal muhandislar barcha ishlarni bevosita ochiq qurilish maydonchasida amalga oshirishlariga toʻgʻri keldi. Cheklangan maydon, koʻp tonnalik elementlarni koʻtarish operatsiyalari va togʻli hududning oʻzgaruvchan ob-havosi mutaxassislar uchun jiddiy sinov boʻldi.

Toza energiya va innovatsion yondashuv

Datang Zhala GESi Xitoyning milliy toza energiya bazasining ajralmas qismiga aylanadi. Ushbu majmua oʻzida gidroenergetika, shamol va quyosh elektr stansiyalarini birlashtirishi koʻzda tutilgan. Stansiyada har biri 500 MW quvvatga ega ikkita impulsli gidroagregat oʻrnatiladi. Ular aynan baland togʻli hududlardagi katta balandlik farqi sharoitida ishlash uchun maxsus loyihalashtirilgan.

Loyiha Xitoyning Dongfang Electric korporatsiyasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, ushbu klapanning yaratilishi va muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazilishi yuqori bosimli GESlar uchun butlovchi qismlar ishlab chiqarishda texnologik darajani yangi bosqichga olib chiqdi. Olingan tajriba kelajakda shunday klassdagi boshqa yirik loyihalarda ham qoʻllaniladi.

Hozirda Datang Zhala Xitoy Milliy energetika boshqarmasi tomonidan ilgʻor energetika uskunalarini yaratish boʻyicha birinchi darajali muhim loyihalar roʻyxatiga kiritilgan. Bu mamlakatda bir vaqtning oʻzida 500 MW quvvatli yuqori bosimli impulsli gidroagregatlarni ishlab chiqish, sinovdan oʻtkazish va namoyish etish amalga oshirilayotgan yagona obyektdir.

XitoyEnergetikaGESTexnologiyaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob