Xitoy dunyoda ilk bor dengiz tubidan 2000 MW quvvatli superkabel oʻtkazdi
Xitoy energetika sohasida mislsiz yutuqqa erishib, dunyoda birinchi boʻlib dengiz tubidan oʻtkazilgan ±500 kV kuchlanishli doimiy tok dengiz elektr uzatish liniyasi qurilishini muvaffaqiyatli yakunladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur ulkan loyiha mamlakatning Guandun provinsiyasidagi Yanszyan shahri qirgʻogʻida amalga oshirilgan boʻlib, u yirik dengiz shamol elektr stansiyalarida ishlab chiqariladigan ekologik toza energiyani quruqlikdagi energiya tizimiga uzatishga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi dengizosti liniyasining umumiy uzunligi 88,8 kilometrni tashkil etadi. Tizim ikki qutbli sxema asosida ishlashga moslashtirilgan boʻlib, bunda ikkita kabel bir vaqtning oʻzida faoliyat yuritadi: biri musbat, ikkinchisi esa manfiy qutb orqali tokni uzatadi. Ushbu murakkab arxitektura dengiz shamol parklaridan qirgʻoqqa bir yoʻla 2000 MW gacha boʻlgan ulkan miqdordagi elektr energiyasini yoʻqotishlarsiz yetkazib berish imkonini beradi.
Innovatsion texnologiya va noyob infratuzilmaLoyihaning asosiy texnologik oʻziga xosligi VSC-HVDC deb nomlangan energiyani moslashuvchan uzatish texnologiyasidan foydalanilganidadir. Odatdagi oʻzgaruvchan tok liniyalari 70 kilometrdan oshgan masofalarda sigʻim yoʻqotishlari sababli oʻz samaradorligini sezilarli darajada yoʻqota boshlaydi. Doimiy tok liniyalari esa bu kamchilikdan holi boʻlib, mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi yechim elektr energiyasi yoʻqotilishini qariyb 60 foizga qisqartirishni taʼminlaydi.
Mazkur tizimning ajralmas qismi boʻlgan «Dengiz shamoli yuragi» deb nomlangan dengiz osti nimstansiyasi ham oʻzining koʻlami bilan eʼtiborga loyiq. Joriy yozda oʻrnatilgan ushbu obyekt ±500 kV sinfga mansub, quvvati 2000 MW boʻlgan dunyodagi ilk offshor oʻzgartirish platformasi hisoblanadi. U aynan yirik dengiz shamol elektr stansiyalarini umumiy tarmoqqa ulash uchun maxsus loyihalashtirilgan.
Ekologik samaradorlik va istiqbollarLoyiha toʻlaqonli sanoat eksплуаtatsiyasiga kiritilgach, Qingzhou Phase V va Phase VII deb nomlangan dengiz shamol parklaridagi 163 ta shamol generatori ishlab chiqargan energiya Guandun — Gonkong — Makao Katta koʻrfazi mintaqasiga yoʻnaltiriladi. Hisob-kitoblarga koʻra, ushbu liniya yiliga taxminan 6 milliard kW·soat «yashil» elektr energiyasini uzatishga qodir.
Ushbu koʻrsatkich millionlab xonadonlarni uzluksiz elektr energiyasi bilan taʼminlash uchun yetarli hisoblanadi. Shu bilan birga, mutaxassislar baholashicha, mazkur infratuzilmaning ishga tushirilishi atmosfera havosiga har yili chiqariladigan karbonat angidrid gazlari miqdorini 5 million tonnaga qisqartirish imkonini beradi.
…