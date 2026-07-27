Xitoy dunyoda ilk bor dengiz tubidan 2000 MW quvvatli superkabel oʻtkazdi

·88·Texno
Xitoy dunyoda ilk bor dengiz tubidan 2000 MW quvvatli superkabel oʻtkazdi

Xitoy energetika sohasida mislsiz yutuqqa erishib, dunyoda birinchi boʻlib dengiz tubidan oʻtkazilgan ±500 kV kuchlanishli doimiy tok dengiz elektr uzatish liniyasi qurilishini muvaffaqiyatli yakunladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur ulkan loyiha mamlakatning Guandun provinsiyasidagi Yanszyan shahri qirgʻogʻida amalga oshirilgan boʻlib, u yirik dengiz shamol elektr stansiyalarida ishlab chiqariladigan ekologik toza energiyani quruqlikdagi energiya tizimiga uzatishga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi dengizosti liniyasining umumiy uzunligi 88,8 kilometrni tashkil etadi. Tizim ikki qutbli sxema asosida ishlashga moslashtirilgan boʻlib, bunda ikkita kabel bir vaqtning oʻzida faoliyat yuritadi: biri musbat, ikkinchisi esa manfiy qutb orqali tokni uzatadi. Ushbu murakkab arxitektura dengiz shamol parklaridan qirgʻoqqa bir yoʻla 2000 MW gacha boʻlgan ulkan miqdordagi elektr energiyasini yoʻqotishlarsiz yetkazib berish imkonini beradi.

Innovatsion texnologiya va noyob infratuzilma

Loyihaning asosiy texnologik oʻziga xosligi VSC-HVDC deb nomlangan energiyani moslashuvchan uzatish texnologiyasidan foydalanilganidadir. Odatdagi oʻzgaruvchan tok liniyalari 70 kilometrdan oshgan masofalarda sigʻim yoʻqotishlari sababli oʻz samaradorligini sezilarli darajada yoʻqota boshlaydi. Doimiy tok liniyalari esa bu kamchilikdan holi boʻlib, mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi yechim elektr energiyasi yoʻqotilishini qariyb 60 foizga qisqartirishni taʼminlaydi.

Mazkur tizimning ajralmas qismi boʻlgan «Dengiz shamoli yuragi» deb nomlangan dengiz osti nimstansiyasi ham oʻzining koʻlami bilan eʼtiborga loyiq. Joriy yozda oʻrnatilgan ushbu obyekt ±500 kV sinfga mansub, quvvati 2000 MW boʻlgan dunyodagi ilk offshor oʻzgartirish platformasi hisoblanadi. U aynan yirik dengiz shamol elektr stansiyalarini umumiy tarmoqqa ulash uchun maxsus loyihalashtirilgan.

Ekologik samaradorlik va istiqbollar

Loyiha toʻlaqonli sanoat eksплуаtatsiyasiga kiritilgach, Qingzhou Phase V va Phase VII deb nomlangan dengiz shamol parklaridagi 163 ta shamol generatori ishlab chiqargan energiya Guandun — Gonkong — Makao Katta koʻrfazi mintaqasiga yoʻnaltiriladi. Hisob-kitoblarga koʻra, ushbu liniya yiliga taxminan 6 milliard kW·soat «yashil» elektr energiyasini uzatishga qodir.

Ushbu koʻrsatkich millionlab xonadonlarni uzluksiz elektr energiyasi bilan taʼminlash uchun yetarli hisoblanadi. Shu bilan birga, mutaxassislar baholashicha, mazkur infratuzilmaning ishga tushirilishi atmosfera havosiga har yili chiqariladigan karbonat angidrid gazlari miqdorini 5 million tonnaga qisqartirish imkonini beradi.

XitoyTexnologiyaEkologiyaEnergetikaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vostochniy kosmodromi uchun yangi Sahalin oʻlchov punkti tayyorVostochniy kosmodromi uchun yangi Sahalin oʻlchov punkti tayyorBugun, 12:21Huawei Mate 80 smartfonlari rekord darajada tez sotilmoqdaHuawei Mate 80 smartfonlari rekord darajada tez sotilmoqdaBugun, 11:52AOC kompaniyasi 30 dollardan arzon va zamonaviy CG350B korpusini taqdim etdiAOC kompaniyasi 30 dollardan arzon va zamonaviy CG350B korpusini taqdim etdiBugun, 11:25Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA•ch batareya va Snapdragon 8 Gen 5Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA•ch batareya va Snapdragon 8 Gen 5Bugun, 09:57Sunʼiy intellekt vositalari suhbatlarni ogohlantirishsiz yoppasiga yozib olmoqdaSunʼiy intellekt vositalari suhbatlarni ogohlantirishsiz yoppasiga yozib olmoqdaBugun, 08:56Fizikaviy AI uchun yangi qadam: Miya toʻlqinlari robotlarni qanday oʻqitadi?Fizikaviy AI uchun yangi qadam: Miya toʻlqinlari robotlarni qanday oʻqitadi?Bugun, 05:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob