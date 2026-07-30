Xitoy energetikasida tarixiy burilish: ko‘mir ulushi 50 foizdan tushdi

·31·Texno
Xitoy energetikasida tarixiy burilish: ko‘mir ulushi 50 foizdan tushdi
Qisqacha

Xitoyda joriy yilning birinchi yarmida elektr energiyasi ishlab chiqarishda ko‘mir ulushi ilk bor 50 foizdan pastga tushib, 49,7 foizni tashkil etdi. Hisobot davrida mamlakatning ko‘mir elektr stansiyalari taxminan 2,5 trillion kW•soat elektr energiyasi ishlab chiqardi. Shuningdek, qayta tiklanuvchi manbalardan olingan elektr energiyasi hajmi 2 trillion kW•soatga yaqinlashib, uning umumiy ulushi rekord darajadagi 41,2 foizga yetdi.

Xitoy energetika sektorida muhim tarixiy marra qayd etildi. Mamlakat Milliy energetika boshqarmasi maʼlumotiga koʻra, joriy yilning birinchi yarmida koʻmir генерацияси (elektr energiyasi ishlab chiqarish) ulushi ilk bor 50 foizdan pastga tushib, 49,7 foizni tashkil etdi. Ushbu oʻzgarish dunyodagi eng yirik iqtisodiyotlardan biri boʻlgan Xitoyning ekologik toza va barqaror energiya modeliga oʻtishidagi keskin burilish sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hisobot davrida Xitoyning koʻmir elektr stansiyalari taxminan 2,5 trillion kW•soat elektr energiyasi ishlab chiqargan. Taqqoslash uchun, bundan bir necha yil oldin aynan koʻmir yoqilgʻisi Xitoy energetika tizimining mutlaq asosi hisoblanar edi. Ushbu koʻrsatkichning pasayishi mamlakatda uglerod chiqindilarini kamaytirish va anʼanaviy qazilma yoqilgʻiga qaramlikni bosqichma-bosqich qisqartirish siyosati oʻz samarasini berayotganini koʻrsatadi.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining jadal oʻsishi

Koʻmir ulushining qisqarishi fonida yashil energetika koʻrsatkichlari jadal surʼatlar bilan oʻsib bormoqda. Xabarlarga koʻra, birinchi yarim yillikda qayta tiklanuvchi manbalardan olingan elektr energiyasi hajmi 2 trillion kW•soatga yaqinlashdi va uning umumiy balandlikdagi ulushi rekord darajadagi 41,2 foizga yetdi. Bu esa zamonaviy texnologiyalar yordamida ekologik toza energetikaga oʻtish nafaqat reja, balki amaldagi natija ekanini tasdiqlaydi.

Xususan, faqat quyosh va shamol elektr stansiyalarining oʻzi 1,25 trillion kW•soatdan ortiq elektr energiyasi ishlab chiqardi. Mazkur koʻrsatkich mamlakatdagi umumiy isteʼmolning qariyb toʻrtdan bir qismini taʼminladi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, elektr energiyasiga boʻlgan yangi talab oʻsishining 60 foizdan ortigʻi aynan shunday ekologik toza manbalar hisobiga qoplandi.

Global yetakchilik va quvvatlar balansining oʻzgarishi

Xitoy nafaqat ishlab chiqarish hajmida, balki oʻrnatilgan quvvatlar boʻyicha ham jahonda soʻzsiz yetakchilikni saqlab qolmoqda. Joriy yilning may holatiga koʻra, mamlakatdagi elektr stansiyalarining umumiy oʻrnatilgan quvvati 4,01 milliard kW•soatdan oshdi. Ushbu ulkan koʻrsatkich AQSh, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari, Hindiston, Yaponiya va Rossiyaning yigʻindi quvvatidan ham yuqori ekani eʼtiborga molikdir.

Energetika bozoridagi uzoq muddatli tendensiyalar ham chuqur tarkibiy oʻzgarishlarni koʻrsatmoqda. Agar 2010-yilda koʻmir elektr stansiyalari mamlakat oʻrnatilgan quvvatining 61 foizini tashkil etgan boʻlsa, bugungi kunga kelib bu koʻrsatkich 32 foizgacha pasaydi. Shu bilan birga, qazilma yoqilgʻidan foydalanmaydigan energiya manbalarining ulushi sezilarli darajada oshib, 62 foizga yetdi.

XitoyEnergetikaKo‘mirQayta tiklanuvchi energiyaEkologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starship sinovlari muvaffaqiyatli oʻtdi, biroq issiqlik izolyatsiyasi hali tayyor emasStarship sinovlari muvaffaqiyatli oʻtdi, biroq issiqlik izolyatsiyasi hali tayyor emasBugun, 14:59Volvo lidar tizimidan voz kechdi, Ilon Mask esa ogohlantirganini aytdiVolvo lidar tizimidan voz kechdi, Ilon Mask esa ogohlantirganini aytdiBugun, 14:29OpenAI sunʼiy intellektga moʻljallangan yangi qurilmalar oilasini yaratmoqdaOpenAI sunʼiy intellektga moʻljallangan yangi qurilmalar oilasini yaratmoqdaBugun, 13:28Sьерra-Leone kasalxonalari Starlink internetiga ulanmoqdaSьерra-Leone kasalxonalari Starlink internetiga ulanmoqdaBugun, 12:58SpaceX Pentagon uchun 1,6 milliard dollarlik yangi kosmik shartnomani imzoladiSpaceX Pentagon uchun 1,6 milliard dollarlik yangi kosmik shartnomani imzoladiBugun, 12:24NASA Marsda hayratlanarli ulkan ko‘pburchaklar maydonini aniqladiNASA Marsda hayratlanarli ulkan ko‘pburchaklar maydonini aniqladiBugun, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob