Marsda tong qanday ko‘rinishi ilk bor tabiiy rangda namoyish etildi

·40·Dunyo
Marsda tong qanday ko‘rinishi ilk bor tabiiy rangda namoyish etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • NASA'ning Curiosity marsoxodi Qizil sayyorada ilk bor tabiiy ranglarda Mars tongini aks ettiruvchi, hech qanday rangli ishlovsiz taqdim etilgan noyob panoramali tasvirlarni yubordi.
  • Bu tasvirlar 4982-marsian kunida Mastcam kamerasi yordamida olingan va shamol eroziyasi natijasida hosil bo‘lgan, taxminan 16 kilometrga cho‘zilgan g‘ayrioddiy yardanglarni namoyish etadi.

© NASA / JPL-Caltech

AQSH Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasining (NASA) mashhur Curiosity marsoxodi Qizil sayyoradan navbatdagi noyob ilmiy tasvirlarni taqdim etdi. Apparat shamol eroziyasi tufayli minglab yillar davomida sayqallangan g‘ayrioddiy tog‘ jinslari — yardanglarni ertalabki quyosh nurlari ostida suratga olishga muvaffaq bo‘ldi.

Odatda Yerga yuboriladigan Mars suratlari inson ko‘ziga moslashtirilib, oq rang balansiga tuzatish kiritiladi. Biroq bu safar olti kadrdan yig‘ilgan panorama hech qanday rangli ishlovlarsiz, o‘z holicha e’lon qilindi va koinot ixlosmandlariga Qizil sayyora tongini o‘z ko‘zlari bilan ko‘rish imkonini berdi.

Tonggi panorama va 4982-«sol»: Tasvir qanday olindi?

Curiosity missiyasi davomidagi navbatdagi muhim vizual natija bir nechta o‘ziga xos xususiyatlarga ega:

  • Tabiiy ranglar uyg‘unligi: Panoramaning old qismida sovuqroq ko‘kimtir tuslar ajralib tursa, ufq chetidagi yardanglar qoyasi yorqin ertalabki nurlar bilan yoritilgan;

  • Mastcam kamerasi mahorati: Tasvirlar marsoxodning 4982-marsian kunida (Marsda bir sutka «sol» deb ataladi) asosiy Mastcam kamerasi orqali suratga olinib, Yerdagi mutaxassislar tomonidan yaxlit panorama holiga keltirildi;

  • 16 kilometrga cho‘zilgan sirli hudud: Suratga olingan yardanglar qatlami balandligi 5 kilometr bo‘lgan muazzam Sharp tog‘ining shimoli-g‘arbiy qismi bo‘ylab qariyb 16 kilometrga cho‘zilgan.

Marsoxodlar orasida mutlaq rekord: 1 kilometrlik yuksalish

Curiosity apparati nafaqat tasvirlar olish, balki texnik harakat bo‘yicha ham tarixiy marrani zabt etdi:

  • Tarixiy balandlik: Marsoxod 2014 yildan beri Sharp tog‘i yonbag‘irlari bo‘ylab yuqoriga ko‘tarilib kelmoqda va yaqinda uning tik balandlik bo‘yicha ko‘tarilishi roppa-rosa 1 kilometrga (1000 metr) yetdi;

  • Mars rekordi: Bu natija insoniyat tomonidan Qizil sayyoraga yuborilgan barcha marsoxodlar orasida vertikal ko‘tarilish bo‘yicha qayd etilgan eng katta ko‘rsatkich sifatida tarixga kirdi.

Milliard yil avvalgi suv oqimlari va 2027 yilgi rejalar

Sharp tog‘ining har bir qatlami Marsning geologik o‘tmishini ochib beruvchi «kitob sahifalari»ga o‘xshaydi:

  • Ko‘llar va qurib qolgan suvlar: Olimlar qatlamlarni o‘rganish orqali bu yerda milliardlab yillar muqaddam chuchuk suvli ko‘llar va daryo oqimlari mavjud bo‘lganini isbotlashgan. Vaqt o‘tishi bilan suv qurib, ortidan qalin tuz minerallari qolgan;

  • Shamol me’morchiligi: Yangi cho‘kindilar to‘planishi to‘xtagach, tinimsiz esgan kuchli marsian shamollari yumshoq jinslarni yemirib, bugun biz ko‘rib turgan sirli yardanglar qiyofasini shakllantirgan;

  • Kelgusi manzil: Hozirda beshinchi uzaytirilgan missiyasining ikkinchi yilini o‘tayotgan Curiosity sulfat va karbonat minerallariga boy hududlar bo‘ylab siljimoqda. Olimlar marsoxod 2027 yilda yardanglar etagiga bevosita yetib borishi va robot qo‘li yordamida toshlar tarkibini yaqindan tahlil qilishini kutmoqda.

Mars sathida olib borilayotgan bunday tadqiqotlar insoniyatning ushbu sirli sayyoraga bo‘lajak boshqariladigan ilk parvozlari uchun bebaho poydevor bo‘lib xizmat qilmoqda.

NASAKursioMarsSharp tog‘i
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Marsdagi 15 nafar astronavt uchun oziq-ovqat tizimini tanladiNASA Marsdagi 15 nafar astronavt uchun oziq-ovqat tizimini tanladi28 sentabr 06:51Marsni tadqiq qilayotgan Curiosity 5000-solni nishonladiMarsni tadqiq qilayotgan Curiosity 5000-solni nishonladi18 sentabr 21:25Rocket Lab NASA’ning 700 million dollarlik Mars shartnomasidan norozRocket Lab NASA’ning 700 million dollarlik Mars shartnomasidan noroz12 sentabr 15:54NASA soʻnggi 60 yilda ilk bor Marsni himoya qilish qoidalarini oʻzgartirmoqdaNASA soʻnggi 60 yilda ilk bor Marsni himoya qilish qoidalarini oʻzgartirmoqda1 sentabr 16:59NASA Marsga uchta yangi Skyfall vertolyotini joʻnatadiNASA Marsga uchta yangi Skyfall vertolyotini joʻnatadi31 avgust 01:00Mars sirtida topilgan "meduza" sirining ilmiy izohi maʼlum qilindiMars sirtida topilgan "meduza" sirining ilmiy izohi maʼlum qilindi29 avgust 12:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi