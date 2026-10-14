Germaniya minglab suriyaliklarni vataniga qaytarmoqda: Deportatsiya qilish boshlandi
Germaniya hukumati mamlakatda istiqomat qiluvchi minglab suriyalik fuqarolarni qochqinlik maqomidan mahrum etish va ularni o‘z vataniga majburiy deportatsiya qilish jarayoniga start berdi. Germaniyaning nufuzli Bild nashri xabariga ko‘ra, Migratsiya va qochqinlar bo‘yicha federal idorasi (BAMF) sentyabr oyida minglab suriyaliklarga ularning maqomi rasman bekor qilingani va deportatsiyaga to‘siq yo‘qligi haqida rasmiy bildirishnomalar yuborgan.
Rasmiy Berlin ushbu qarorni Suriyadagi siyosiy va harbiy vaziyatning tubdan o‘zgargani hamda endilikda fuqarolarning u yerga qaytishi xavfsiz ekani bilan izohlamoqda.
Kimlar birinchi navbatda deportatsiya qilinadi?
BAMF qarori bilan qochqinlik maqomidan mahrum etilganlar doirasi belgilab olindi:
Qoidabuzarlar va sayohat qilganlar: Maxsus ogohlantirish xatlari birinchi navbatda politsiya nazoratiga tushgan, jinoyat yoki huquqbuzarlik sodir etgan hamda Germaniyadan vaqtincha chiqib, yana qaytib kelgan suriyaliklarga yuborildi;
Rasmiy huquqiy formulirovka: Yuborilgan xatlarda «taqdim etilgan qochqin maqomi bekor qilinadi», «qo‘shimcha himoya maqomi berilmaydi» hamda «qonunga muvofiq deportatsiya qilishga hech qanday to‘siq mavjud emas» degan xulosalar aks etgan;
Himoya huquqining to‘xtatilishi: Maqomi bekor qilingan shaxslar endilikda Germaniya hududida qonuniy qolish va ijtimoiy imtiyozlardan foydalanish huquqini yo‘qotadi.
Germaniyaning asosiy dalili: «Suriyada urush tugadi»
Federal migratsiya idorasi mazkur qarorni Suriyadagi yangi geosiyosiy voqelik bilan asoslamoqda:
Asad rejimi ag‘darildi: 2024 yil dekabr oyida Bashar Asad rejimi qulagach, fuqarolar urushi rasman yakunlangan, hokimiyatga kelgan o‘tish davri hukumati esa mamlakatning katta qismini nazorat qilib, xalqaro tan olingan;
1,5 milliondan ortiq odam qaytdi: BMTning Qochqinlar bo‘yicha Oliy komissarligi ma’lumotlariga ko‘ra, rejim qulaganidan keyin 1,5 milliondan ziyod suriyaliklar allaqachon o‘z uylariga ixtiyoriy ravishda qaytib bo‘lgan;
Hokimiyatga muqobil yo‘q: Hududda turli jangari guruhlar ayrim xavflarni tug‘dirayotgan bo‘lsa-da, ular amaldagi davlat tuzilmasiga jiddiy tahdid emasligi qayd etilmoqda.
Kansler Mers rejasi va 6 milliard yevro iqtisod
Suriyalik qochqinlarni vataniga qaytarish Germaniyaning yangi rahbariyati uchun ustuvor siyosiy maqsadga aylangan:
80 foiz qochqinni qaytarish maqsadi: Germaniyada ayni paytda jami 915 ming nafar suriyalik istiqomat qiladi, ularning 415 mingdan ortig‘i bevosita davlat budjetidan ijtimoiy nafaqa olib yashamoqda;
Migratsiya siyosati: Bahorda kansler Fridrix Mers suriyalik qochqinlarning kamida 80 foizini bosqichma-bosqich vataniga qaytarish vazifasini qo‘ygan edi;
Budjetga ulkan foyda: Germaniya Soliq to‘lovchilar assotsiatsiyasi hisob-kitoblariga ko‘ra, ushbu deportatsiya jarayoni muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, davlat g‘aznasiga yiliga 6 milliard yevro atrofida mablag‘ tejab qolinadi.
Mazkur keng ko‘lamli tashabbus Germaniya va butun Yevropa bo‘ylab migratsiya inqiroziga barham berishdagi eng yirik va hal qiluvchi siyosiy qadamlardan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…