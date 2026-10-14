Germaniya minglab suriyaliklarni vataniga qaytarmoqda: Deportatsiya qilish boshlandi

·9·Dunyo
Germaniya minglab suriyaliklarni vataniga qaytarmoqda: Deportatsiya qilish boshlandi

Germaniya hukumati mamlakatda istiqomat qiluvchi minglab suriyalik fuqarolarni qochqinlik maqomidan mahrum etish va ularni o‘z vataniga majburiy deportatsiya qilish jarayoniga start berdi. Germaniyaning nufuzli Bild nashri xabariga ko‘ra, Migratsiya va qochqinlar bo‘yicha federal idorasi (BAMF) sentyabr oyida minglab suriyaliklarga ularning maqomi rasman bekor qilingani va deportatsiyaga to‘siq yo‘qligi haqida rasmiy bildirishnomalar yuborgan.

Rasmiy Berlin ushbu qarorni Suriyadagi siyosiy va harbiy vaziyatning tubdan o‘zgargani hamda endilikda fuqarolarning u yerga qaytishi xavfsiz ekani bilan izohlamoqda.

Kimlar birinchi navbatda deportatsiya qilinadi?

BAMF qarori bilan qochqinlik maqomidan mahrum etilganlar doirasi belgilab olindi:

  • Qoidabuzarlar va sayohat qilganlar: Maxsus ogohlantirish xatlari birinchi navbatda politsiya nazoratiga tushgan, jinoyat yoki huquqbuzarlik sodir etgan hamda Germaniyadan vaqtincha chiqib, yana qaytib kelgan suriyaliklarga yuborildi;

  • Rasmiy huquqiy formulirovka: Yuborilgan xatlarda «taqdim etilgan qochqin maqomi bekor qilinadi», «qo‘shimcha himoya maqomi berilmaydi» hamda «qonunga muvofiq deportatsiya qilishga hech qanday to‘siq mavjud emas» degan xulosalar aks etgan;

  • Himoya huquqining to‘xtatilishi: Maqomi bekor qilingan shaxslar endilikda Germaniya hududida qonuniy qolish va ijtimoiy imtiyozlardan foydalanish huquqini yo‘qotadi.

Germaniyaning asosiy dalili: «Suriyada urush tugadi»

Federal migratsiya idorasi mazkur qarorni Suriyadagi yangi geosiyosiy voqelik bilan asoslamoqda:

  • Asad rejimi ag‘darildi: 2024 yil dekabr oyida Bashar Asad rejimi qulagach, fuqarolar urushi rasman yakunlangan, hokimiyatga kelgan o‘tish davri hukumati esa mamlakatning katta qismini nazorat qilib, xalqaro tan olingan;

  • 1,5 milliondan ortiq odam qaytdi: BMTning Qochqinlar bo‘yicha Oliy komissarligi ma’lumotlariga ko‘ra, rejim qulaganidan keyin 1,5 milliondan ziyod suriyaliklar allaqachon o‘z uylariga ixtiyoriy ravishda qaytib bo‘lgan;

  • Hokimiyatga muqobil yo‘q: Hududda turli jangari guruhlar ayrim xavflarni tug‘dirayotgan bo‘lsa-da, ular amaldagi davlat tuzilmasiga jiddiy tahdid emasligi qayd etilmoqda.

Kansler Mers rejasi va 6 milliard yevro iqtisod

Suriyalik qochqinlarni vataniga qaytarish Germaniyaning yangi rahbariyati uchun ustuvor siyosiy maqsadga aylangan:

  • 80 foiz qochqinni qaytarish maqsadi: Germaniyada ayni paytda jami 915 ming nafar suriyalik istiqomat qiladi, ularning 415 mingdan ortig‘i bevosita davlat budjetidan ijtimoiy nafaqa olib yashamoqda;

  • Migratsiya siyosati: Bahorda kansler Fridrix Mers suriyalik qochqinlarning kamida 80 foizini bosqichma-bosqich vataniga qaytarish vazifasini qo‘ygan edi;

  • Budjetga ulkan foyda: Germaniya Soliq to‘lovchilar assotsiatsiyasi hisob-kitoblariga ko‘ra, ushbu deportatsiya jarayoni muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, davlat g‘aznasiga yiliga 6 milliard yevro atrofida mablag‘ tejab qolinadi.

Mazkur keng ko‘lamli tashabbus Germaniya va butun Yevropa bo‘ylab migratsiya inqiroziga barham berishdagi eng yirik va hal qiluvchi siyosiy qadamlardan biri bo‘lishi kutilmoqda.

GermaniyaSuriyaBAMFFridrix Mers
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Haftasiga 3 kun ishlab, 4 kun dam olish: Germaniya kansleri yangi ish tartibini taklif qildiHaftasiga 3 kun ishlab, 4 kun dam olish: Germaniya kansleri yangi ish tartibini taklif qildiBugun 09:33«Urush tugadi, uyingizga qayting!»: Germaniya suriyalik qochqinlarni deportatsiya qilmoqchi«Urush tugadi, uyingizga qayting!»: Germaniya suriyalik qochqinlarni deportatsiya qilmoqchi22 sentabr 17:04Olmaotadagi elita maktabida o‘quvchilarning ommaviy zaharlanishi yuz berdiOlmaotadagi elita maktabida o‘quvchilarning ommaviy zaharlanishi yuz berdiBugun 19:41Olmaotada mashina qo‘yish joyi uchun 37 yoshli erkak vahshiylarcha o‘ldirildiOlmaotada mashina qo‘yish joyi uchun 37 yoshli erkak vahshiylarcha o‘ldirildiBugun 19:37Onasi o‘ldirishga uringan 12 yoshli bola sun’iy komaga tushirildiOnasi o‘ldirishga uringan 12 yoshli bola sun’iy komaga tushirildiBugun 18:46Nigeriyada 15 yoshli o‘smir parlament a’zosi bo‘lishiga bir bahya qoldiNigeriyada 15 yoshli o‘smir parlament a’zosi bo‘lishiga bir bahya qoldiBugun 18:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi