Haftasiga 3 kun ishlab, 4 kun dam olish: Germaniya kansleri yangi ish tartibini taklif qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Germaniya kansleri Fridrix Mers haftasiga 3 kun 12 soatdan ishlash va 4 kun dam olish modelini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
- Ushbu model ish vaqtini kunlik emas, haftalik hisobda belgilashni nazarda tutadi, bu esa xodimlarga o'z vaqtini qulay taqsimlash va oilasi bilan ko'proq vaqt o'tkazish imkonini beradi.
- Germaniya prezidenti Frank-Valter Shtaynmayer 13 oktyabr kuni Aleksander Shvayser'ni yangi Mehnat va ijtimoiy masalalar vaziri etib tayinladi.
Germaniya kansleri Fridrix Mers mehnat tizimida moslashuvchanlikni oshirish va xodimlar uchun yangi imkoniyatlar yaratish maqsadida haftasiga 3 kun 12 soatdan ishlab, qolgan 4 kunni to‘liq dam olishga ajratish modelini qo‘llab-quvvatlashini bildirdi. Kansler ish vaqtining maksimal chegarasini kunlik emas, haftalik hisobda belgilashni ko‘zda tutuvchi yangi qonun loyihasini tezroq qabul qilish tarafdori ekanini ma’lum qildi.
DW nashri bergan xabarga ko‘ra, Mers 13 oktyabr kuni Berlinda Germaniya ish beruvchilar uyushmalari federal birlashmasi (BDA) tomonidan tashkil etilgan «Ish beruvchilar kuni» anjumanida so‘zga chiqib, mehnat munosabatlarini zamon talablariga moslashtirish zarurligini ta’kidladi.
«Ketma-ket 12 soatdan 3 kun ishlash — oila uchun ko‘proq vaqt demakdir»
Kansler o‘z nutqida xalqaro tajribaga e’tibor qaratib, uzoq ish soatlariga eskicha qarashlarni qayta ko‘rib chiqishga chaqirdi:
Xalqaro kompaniyalar tajribasi: «Shunday xalqaro korxonalar borki, ularda ketma-ket 12 soatdan ishlashadi. Haftasiga uch marta shunday ishlaysiz, keyin esa — yetarli, qolgan kunlar dam olishga ajratiladi», — dedi Germaniya rahbari;
Ekspluatatsiya emas, balki qulaylik: Mers kuniga 8 soatdan ortiq ishlashni avtomatik tarzda ekspluatatsiya deb baholash noto‘g‘ri ekanini, bunday moslashuvchan jadval xodimlarga o‘z vaqtini qulay taqsimlash va oilasi davrasida ko‘proq bo‘lish imkonini berishini qayd etdi;
Kunlik cheklovlardan haftalikka o‘tish: Tayyorlanayotgan qonun loyihasiga ko‘ra, ish soatlarining kunlik chegarasi bekor qilinib, haftalik maksimal cheklov joriy etiladi. Bu esa har bir korxona va xodimga o‘ziga mos individual jadval tuzishga yo‘l ochadi.
Shartnomalar erkinligi va rahbarlarni bo‘shatish tizimi
Kansler nafaqat ish vaqti, balki mehnat qonunchiligidagi boshqa byurokratik cheklovlarni ham yengillashtirish tashabbusi bilan chiqdi:
Muddatli shartnomalar: Ish beruvchilarga xodimlar bilan muddatli mehnat shartnomalari tuzishda kengroq huquq va erkinlik berish taklif qilinmoqda;
Top-menejerlar masalasi: Yuqori lavozimdagi boshqaruvchilarni (menejerlarni) ishdan bo‘shatish jarayoni va tartibini sezilarli darajada soddalashtirish nazarda tutilmoqda.
Islohotlar yangi vazir zimmasida
Mazkur muhim mehnat qonunchiligi va kutilayotgan pensiya islohoti Germaniyaning yangi tayinlangan rahbariyati tomonidan yakuniga yetkaziladi:
Yangi vazir tayinlandi: Germaniya prezidenti Frank-Valter Shtaynmayer 13 oktyabr kuni ilgari Reynland-Pfals yeri hukumatiga rahbarlik qilgan Aleksander Shvayserni Mehnat va ijtimoiy masalalar vaziri etib rasman tayinladi;
Avvalgi vazirning iste’fosi: Sobiq vazir Berbel Bas og‘ir shaxsiy holatlar tufayli o‘z vazifalarini to‘liq bajara olmayotganini ma’lum qilib, 12 oktyabrdan vazirlik va Sotsial-demokratik partiya hamraisi lavozimini tark etgan edi.
Agar mazkur qonun loyihasi parlament tomonidan ma’qullansa, Germaniya Yevropa Ittifoqida ish haftasini eng moslashuvchan va erkin shakllantiruvchi davlatlardan biriga aylanishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…