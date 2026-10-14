Haftasiga 3 kun ishlab, 4 kun dam olish: Germaniya kansleri yangi ish tartibini taklif qildi

·50·Dunyo
Haftasiga 3 kun ishlab, 4 kun dam olish: Germaniya kansleri yangi ish tartibini taklif qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Germaniya kansleri Fridrix Mers haftasiga 3 kun 12 soatdan ishlash va 4 kun dam olish modelini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
  • Ushbu model ish vaqtini kunlik emas, haftalik hisobda belgilashni nazarda tutadi, bu esa xodimlarga o'z vaqtini qulay taqsimlash va oilasi bilan ko'proq vaqt o'tkazish imkonini beradi.
  • Germaniya prezidenti Frank-Valter Shtaynmayer 13 oktyabr kuni Aleksander Shvayser'ni yangi Mehnat va ijtimoiy masalalar vaziri etib tayinladi.

Germaniya kansleri Fridrix Mers mehnat tizimida moslashuvchanlikni oshirish va xodimlar uchun yangi imkoniyatlar yaratish maqsadida haftasiga 3 kun 12 soatdan ishlab, qolgan 4 kunni to‘liq dam olishga ajratish modelini qo‘llab-quvvatlashini bildirdi. Kansler ish vaqtining maksimal chegarasini kunlik emas, haftalik hisobda belgilashni ko‘zda tutuvchi yangi qonun loyihasini tezroq qabul qilish tarafdori ekanini ma’lum qildi.

DW nashri bergan xabarga ko‘ra, Mers 13 oktyabr kuni Berlinda Germaniya ish beruvchilar uyushmalari federal birlashmasi (BDA) tomonidan tashkil etilgan «Ish beruvchilar kuni» anjumanida so‘zga chiqib, mehnat munosabatlarini zamon talablariga moslashtirish zarurligini ta’kidladi.

«Ketma-ket 12 soatdan 3 kun ishlash — oila uchun ko‘proq vaqt demakdir»

Kansler o‘z nutqida xalqaro tajribaga e’tibor qaratib, uzoq ish soatlariga eskicha qarashlarni qayta ko‘rib chiqishga chaqirdi:

  • Xalqaro kompaniyalar tajribasi: «Shunday xalqaro korxonalar borki, ularda ketma-ket 12 soatdan ishlashadi. Haftasiga uch marta shunday ishlaysiz, keyin esa — yetarli, qolgan kunlar dam olishga ajratiladi», — dedi Germaniya rahbari;

  • Ekspluatatsiya emas, balki qulaylik: Mers kuniga 8 soatdan ortiq ishlashni avtomatik tarzda ekspluatatsiya deb baholash noto‘g‘ri ekanini, bunday moslashuvchan jadval xodimlarga o‘z vaqtini qulay taqsimlash va oilasi davrasida ko‘proq bo‘lish imkonini berishini qayd etdi;

  • Kunlik cheklovlardan haftalikka o‘tish: Tayyorlanayotgan qonun loyihasiga ko‘ra, ish soatlarining kunlik chegarasi bekor qilinib, haftalik maksimal cheklov joriy etiladi. Bu esa har bir korxona va xodimga o‘ziga mos individual jadval tuzishga yo‘l ochadi.

Shartnomalar erkinligi va rahbarlarni bo‘shatish tizimi

Kansler nafaqat ish vaqti, balki mehnat qonunchiligidagi boshqa byurokratik cheklovlarni ham yengillashtirish tashabbusi bilan chiqdi:

  • Muddatli shartnomalar: Ish beruvchilarga xodimlar bilan muddatli mehnat shartnomalari tuzishda kengroq huquq va erkinlik berish taklif qilinmoqda;

  • Top-menejerlar masalasi: Yuqori lavozimdagi boshqaruvchilarni (menejerlarni) ishdan bo‘shatish jarayoni va tartibini sezilarli darajada soddalashtirish nazarda tutilmoqda.

Islohotlar yangi vazir zimmasida

Mazkur muhim mehnat qonunchiligi va kutilayotgan pensiya islohoti Germaniyaning yangi tayinlangan rahbariyati tomonidan yakuniga yetkaziladi:

  • Yangi vazir tayinlandi: Germaniya prezidenti Frank-Valter Shtaynmayer 13 oktyabr kuni ilgari Reynland-Pfals yeri hukumatiga rahbarlik qilgan Aleksander Shvayserni Mehnat va ijtimoiy masalalar vaziri etib rasman tayinladi;

  • Avvalgi vazirning iste’fosi: Sobiq vazir Berbel Bas og‘ir shaxsiy holatlar tufayli o‘z vazifalarini to‘liq bajara olmayotganini ma’lum qilib, 12 oktyabrdan vazirlik va Sotsial-demokratik partiya hamraisi lavozimini tark etgan edi.

Agar mazkur qonun loyihasi parlament tomonidan ma’qullansa, Germaniya Yevropa Ittifoqida ish haftasini eng moslashuvchan va erkin shakllantiruvchi davlatlardan biriga aylanishi kutilmoqda.

Fridrix MersBDAAleksander ShvayserGermaniya ish haftasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Urush tugadi, uyingizga qayting!»: Germaniya suriyalik qochqinlarni deportatsiya qilmoqchi«Urush tugadi, uyingizga qayting!»: Germaniya suriyalik qochqinlarni deportatsiya qilmoqchi22 sentabr 17:04Lavrovning shov-shuvli bayonoti: Fridrix Mersning oilaviy tarixi tafsilotlariLavrovning shov-shuvli bayonoti: Fridrix Mersning oilaviy tarixi tafsilotlari29 iyul 15:24Prezidentlar Issiqko‘lda besh yulduzli “Boku” mehmonxonasini ochishdi (foto)Prezidentlar Issiqko‘lda besh yulduzli “Boku” mehmonxonasini ochishdi (foto)31 iyul 21:57Mers Leypsigdagi dron hujumida Rossiyani ayblab, ulkan sanksiyalar qo‘llamoqchiMers Leypsigdagi dron hujumida Rossiyani ayblab, ulkan sanksiyalar qo‘llamoqchi29 avgust 22:49Estoniyada ombudsmanlik vazifasini bajargan huquqshunos prezident bo‘ldiEstoniyada ombudsmanlik vazifasini bajargan huquqshunos prezident bo‘ldi3 sentabr 15:09Germaniyadagi siyosiy zilzila: Saksoniyada «AdG» partiyasining tarixiy g‘alabasiGermaniyadagi siyosiy zilzila: Saksoniyada «AdG» partiyasining tarixiy g‘alabasi7 sentabr 09:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda