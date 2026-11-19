Xitoyda soch to‘kilishiga qarshi elektron taroq yaratildi
Xitoyning Beihang universiteti olimlari soch to‘kilishiga qarshi kurashish va uning qayta o‘sishini rag‘batlantirishga mo‘ljallangan «Detangle» nomli elektron taroqni ishlab chiqdi. Dastlabki tajribalarda qurilma sichqonlarda ijobiy natija ko‘rsatgan.
Taroqning tishlari turli balandlikdagi elektrodlar va maxsus moddalarni yetkazib beruvchi kichik rezervuarlar bilan jihozlangan. Qurilma soch taralayotganda elektr impulslarini hosil qiladi. Bu impulslar maxsus molekulalarning soch follikulalari joylashgan chuqur qatlamlarga yetib borishiga yordam beradi.
Tadqiqotchilar buning uchun ikki xil biologik moddadan foydalangan. Ulardan biri soch ildizlari atrofida yangi qon tomirlari hosil bo‘lishini rag‘batlantirsa, ikkinchisi soch to‘kilishiga aloqador gormonal jarayonni susaytirishga qaratilgan.
Sichqonlarda o‘tkazilgan 28 kunlik tajribada «Detangle» yordamida davolangan teri maydonining qariyb 98 foizida soch qayta o‘sgan. Taqqoslash uchun, an’anaviy usulda qo‘llangan minoksidil bilan davolangan hayvonlarda bu ko‘rsatkich taxminan 70 foizni tashkil etgan. Tadqiqot natijalari 3 noyabr kuni «Nature Communications» ilmiy jurnalida e’lon qilindi.
Shu bilan birga, yangi qurilma hozircha faqat laboratoriya sharoitida, erkak sichqonlarda sinovdan o‘tkazilgan. Uning insonlarda qanchalik samarali va xavfsiz ishlashi hali aniqlanmagan. Buning uchun qo‘shimcha tadqiqotlar va klinik sinovlar talab etiladi.
Ma’lumot uchun, hozirda soch to‘kilishini davolashda minoksidil, finasterid kabi preparatlar hamda soch ekish usulidan foydalaniladi. Yangi elektron taroq esa hozircha tajriba bosqichidagi ilmiy ishlanma bo‘lib, uni insonlarda qo‘llash mumkinligi haqida xulosa chiqarishga erta.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…