Messi nega Argentina futbol assotsiatsiyasi bilan aloqalarini uzdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lionel Messi Argentina futbol assotsiatsiyasi (AFA) rahbariyati bilan o'z qiyofasidan ruxsatsiz tijoriy maqsadlarda foydalanilgani sababli munosabatlarni uzdi.
- Futbolchi prezident Klaudio Tapiya va g'aznachi Pablo Tovijino tomonidan uning suratini ruxsatsiz reklama loyihalariga qo'llashga yo'l qo'yilganidan norozi bo'ldi.
Lionel Messi va Argentina futbol assotsiatsiyasi (AFA) rahbariyati o‘rtasida jiddiy kelishmovchilik yuzaga kelgani aytilmoqda. Jurnalist Nikolas Vinyaskining ma’lum qilishicha, argentinalik yulduz tashkilot prezidenti Klaudio Tapiya va g‘aznachi Pablo Tovijino bilan shaxsiy hamda ishbilarmonlik munosabatlarini to‘xtatishga qaror qilgan.
Mojaroga futbolchining suratidan tijoriy maqsadlarda foydalanilishi sabab bo‘lgan. Eng qizig‘i, bu holat Messining eksklyuziv reklama shartnomasi bilan ham bog‘liq bo‘lib chiqdi.
Messining advokatlari AFAga rasmiy talab yubormoqchi
A24 nashri jurnalist Nikolas Vinyaskining WiFi dasturida aytgan so‘zlarini keltirmoqda. Uning ta’kidlashicha, Messi advokatlariga o‘z qiyofasidan uning roziligisiz tijoriy loyihalarda foydalanishni to‘xtatish bo‘yicha AFAga rasmiy xat tayyorlashni topshirgan.
«Messi advokatlariga Argentina futboliga aloqasi bo‘lmagan biznes loyihalarida uning qiyofasidan daromad olish maqsadida foydalanishni to‘xtatish talabi bilan AFAga rasmiy xat tayyorlashni topshirdi», — dedi Vinyaski.
Jurnalistning ma’lumotiga ko‘ra, futbolchi assotsiatsiya rahbariyatidan aynan shu masala yuzasidan norozi bo‘lgan.
Michelob bilan shartnoma mojaroni kuchaytirdi
Kelishmovchilikning asosiy sabablaridan biri Messining Amerikaning Michelob pivo brendi bilan tuzgan eksklyuziv hamkorlik shartnomasi bo‘lgan.
Biroq Argentina milliy jamoasiga homiylik qiluvchi mahalliy kompaniya ham futbolchining suratidan reklama maqsadida foydalangan. Bu esa Michelob vakillarining noroziligiga sabab bo‘lgan. Ular Messining atrofidagilardan vaziyatga izoh berishni talab qilgan.
Vinyaskining aytishicha, Messi ushbu reklama haqida oldindan xabardor bo‘lmagan. Uning suratidan foydalanishga esa AFA prezidenti Klaudio Tapiya ruxsat bergan.
Messi va AFA o‘rtasidagi munosabatlar qanday yakun topadi?
Hozircha Argentina futbol assotsiatsiyasi rahbariyati ushbu xabarlarga rasmiy munosabat bildirmagan. Shu sababli Messi va tashkilot o‘rtasidagi kelishmovchilikning keyingi bosqichi qanday kechishi noma’lum.
Eslatib o‘tamiz, Messi 2026 yil avgust oyida Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini e’lon qilgan edi.
Agar jurnalist keltirgan ma’lumotlar tasdiqlansa, bu mojaro futbolchining faqat sport faoliyatiga emas, balki uning shaxsiy brendi va tijoriy huquqlariga ham daxldor jiddiy kelishmovchilikka aylanishi mumkin. Zero, Messi kabi jahon miqyosidagi yulduz uchun uning nomi va qiyofasidan qanday maqsadlarda foydalanilishi katta ahamiyatga ega.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…