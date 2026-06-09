Eyfel minorasi yozda “o‘sadimi”? Ilmiy haqiqat ochiqlandi

·0·Foydali
Eyfel minorasi yozda “o‘sadimi”? Ilmiy haqiqat ochiqlandi

So‘nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda Eyfel minorasi yozda issiq sabab “o‘sib”, qishda esa yana qisqarishi haqida turli postlar keng tarqalmoqda. Bu qanchalik haqiqatga yaqin?

Mutaxassislar fikricha, bu gap mutlaqo uydirma emas — aksincha, ilmiy asosga ega hodisadir. Sababi, Eyfel minorasi asosan temirdan qurilgan bo‘lib, metall harorat o‘zgarishiga sezgir hisoblanadi.

Fizika qonunlariga ko‘ra, har qanday metall issiqda kengayadi, sovuqda esa qisqaradi. Shu bois yoz oylarida quyosh nuri ta’sirida minoraning metall konstruksiyalari qizib, biroz kengayadi. Natijada inshoot balandligi taxminan 10–15 santimetrgacha ortishi mumkin.

Qish faslida esa havo sovishi bilan temir yana qisqaradi va minora o‘zining dastlabki holatiga qaytadi. Biroq bu o‘zgarishlar juda kichik bo‘lgani sababli oddiy ko‘z bilan deyarli sezilmaydi.

Muhandislar bunday tabiiy jarayonlarni oldindan hisobga olgan holda loyihalash ishlarini olib borishadi. Shu bois Eyfel minorasi kabi yirik inshootlar harorat o‘zgarishlariga moslashgan holda qurilgan va bu holat uning xavfsizligiga ta’sir qilmaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqdaOlimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda06.06, 15:46O‘zbekistonda kartadan kartaga pul o‘tkazish: eng foydali va bepul yo‘liO‘zbekistonda kartadan kartaga pul o‘tkazish: eng foydali va bepul yo‘li05.06, 17:51Smartfon qulaylik bilan birga qaramlikni ham kuchaytirmoqdaSmartfon qulaylik bilan birga qaramlikni ham kuchaytirmoqda03.06, 08:19Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...02.06, 13:38AirPods va quloqchinlardan uzoq foydalanish xavflimi?AirPods va quloqchinlardan uzoq foydalanish xavflimi?28.05, 09:34Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?25.05, 07:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Ertalab turishdagi qiyinchilik nimadan kelib chiqadi?
Ertalab turishdagi qiyinchilik nimadan kelib chiqadi?
Sovuq suvda cho‘milish sog‘liq uchun foydalimi?
Sovuq suvda cho‘milish sog‘liq uchun foydalimi?
Muzqaymoq me’yorida yeyilsa organizmga foydali bo‘lishi mumkin
Muzqaymoq me’yorida yeyilsa organizmga foydali bo‘lishi mumkin
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
Puldan qo‘rqmagan inson muvaffaqiyatga yaqinlashadi...
Puldan qo‘rqmagan inson muvaffaqiyatga yaqinlashadi...