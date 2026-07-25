«Niqob» filmi bilan Jim Kerrini mashhur qilgan rejissyor vafot etdi

·52·Madaniyat
«Niqob» filmi bilan Jim Kerrini mashhur qilgan rejissyor vafot etdi

AQSHlik mashhur rejissyor Chak Rassel 74 yoshida vafot etdi. U “Niqob” (“The Mask”), “The Blob” va “Elm ko‘chasidagi dahshatli tush 3: Orzu jangchilari” (“A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors”) filmlari bilan keng tanilgan edi. Bu haqda uning oilasi ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, Rassel 22 iyul kuni Kaliforniya shtatidagi San-Diyego shahridagi uyida hushsiz holda topilgan. Uning vafot etganini advokati tasdiqladi, ammo o‘lim sababi hozircha ochiqlanmagan.

Rejissyor 1994 yilda ekranga chiqqan “Niqob” filmi orqali Jim Kerrining Gollivuddagi yulduzlik maqomini mustahkamladi, shuningdek, Kemeron Diasning katta kinodagi debyutiga yo‘l ochdi. Keyinchalik u “Chayon qiroli” (“The Scorpion King”) filmini ham suratga oldi. Ushbu kartinada Dueyn “The Rock” Jonson ilk bor bosh qahramon sifatida ishtirok etdi.

Chak Rassel faoliyatini 1981 yilda “Hell Night” filmida ijrochi prodyuser sifatida boshlagan. Uning rejissyorlikdagi debyuti “A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors” filmi bilan boshlandi. Keyinchalik u “The Blob”, “Eraser”, “Bless the Child” va “Witchboard” kabi filmlarga ham rejissyorlik qildi.

Rassel 2024 yilda bergan intervyusida “Niqob” dastlab qo‘rqinchli film sifatida rejalashtirilganini, ammo o‘z taklifi bilan komediya janri tanlanganini aytgan edi. Natijada 18 million dollar budjetda ishlangan film jahon bo‘ylab 350 million dollardan ortiq daromad keltirib, Gollivudning eng muvaffaqiyatli komediyalaridan biriga aylangan.

Chuck RussellJim CarreySan DiegoCameron DiazDwayne Johnson
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mashhur “Jungli qonunlari” hind filmi haqida siz bilmagan qiziqarli ma’lumotlar (video)Mashhur “Jungli qonunlari” hind filmi haqida siz bilmagan qiziqarli ma’lumotlar (video)Bugun, 20:26Jennifer Lopes 57 yoshni qarshi oldiJennifer Lopes 57 yoshni qarshi oldiBugun, 19:49Botir Qodirovning yangi qo‘shig‘i muxlislar e’tiborini qozondi (video)Botir Qodirovning yangi qo‘shig‘i muxlislar e’tiborini qozondi (video)Bugun, 18:37Afra Sarachog‘luning yangi sevgisi haqida mish-mishlar kuchaydiAfra Sarachog‘luning yangi sevgisi haqida mish-mishlar kuchaydiBugun, 17:08Aktrisa Dilnoza Habibullayeva 26 yoshini nishonladi (video)Aktrisa Dilnoza Habibullayeva 26 yoshini nishonladi (video)Bugun, 16:07Amir Xon nega Juhi Chavla bilan 7 yil gaplashmagan?Amir Xon nega Juhi Chavla bilan 7 yil gaplashmagan?Bugun, 15:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)