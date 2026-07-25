«Niqob» filmi bilan Jim Kerrini mashhur qilgan rejissyor vafot etdi
AQSHlik mashhur rejissyor Chak Rassel 74 yoshida vafot etdi. U “Niqob” (“The Mask”), “The Blob” va “Elm ko‘chasidagi dahshatli tush 3: Orzu jangchilari” (“A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors”) filmlari bilan keng tanilgan edi. Bu haqda uning oilasi ma’lum qildi.
Ma’lum qilinishicha, Rassel 22 iyul kuni Kaliforniya shtatidagi San-Diyego shahridagi uyida hushsiz holda topilgan. Uning vafot etganini advokati tasdiqladi, ammo o‘lim sababi hozircha ochiqlanmagan.
Rejissyor 1994 yilda ekranga chiqqan “Niqob” filmi orqali Jim Kerrining Gollivuddagi yulduzlik maqomini mustahkamladi, shuningdek, Kemeron Diasning katta kinodagi debyutiga yo‘l ochdi. Keyinchalik u “Chayon qiroli” (“The Scorpion King”) filmini ham suratga oldi. Ushbu kartinada Dueyn “The Rock” Jonson ilk bor bosh qahramon sifatida ishtirok etdi.
Chak Rassel faoliyatini 1981 yilda “Hell Night” filmida ijrochi prodyuser sifatida boshlagan. Uning rejissyorlikdagi debyuti “A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors” filmi bilan boshlandi. Keyinchalik u “The Blob”, “Eraser”, “Bless the Child” va “Witchboard” kabi filmlarga ham rejissyorlik qildi.
Rassel 2024 yilda bergan intervyusida “Niqob” dastlab qo‘rqinchli film sifatida rejalashtirilganini, ammo o‘z taklifi bilan komediya janri tanlanganini aytgan edi. Natijada 18 million dollar budjetda ishlangan film jahon bo‘ylab 350 million dollardan ortiq daromad keltirib, Gollivudning eng muvaffaqiyatli komediyalaridan biriga aylangan.
…