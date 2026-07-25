Lenovo noodatiy displeyga ega ThinkCentre X monoblogini taqdim etdi

·40·Texno
Lenovo noodatiy displeyga ega ThinkCentre X monoblogini taqdim etdi

Kompyuter texnologiyalari bozorida oʻzining innovatsion yechimlari bilan tanilgan Lenovo kompaniyasi ThinkCentre X AIO Aura Edition deb nomlangan yangi monoblogini xalqaro bozorga chiqardi. Ushbu qurilmaning eng asosiy oʻziga xosligi uning displey formatida boʻlib, u odatiy monitorlardan tubdan farq qiladi va professional foydalanuvchilar uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning 27,6 dyuymli ekrani 16:18 tomonlar nisbatiga ega. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, bunday format bir-birining ustiga qoʻyilgan ikkita A4 qogʻoz varagʻining oʻlchamiga teng ish maydonini yaratadi. Bu, ayniqsa, hujjatlar bilan koʻp ishlaydigan tahlilchilar, dasturchilar va dizaynerlar uchun vertikal yoʻnalishda koʻproq maʼlumotni koʻrish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ThinkCentre X monoblogining bazaviy varianti Intel Core Ultra 5 325 protsessori bilan jihozlangan. Shuningdek, qurilmada 16 GB hajmli LPDDR5X operativ xotirasi va 512 GB doimiy xotira (SSD) mavjud. Yuqori unumdorlikni xohlovchilar uchun Intel Core Ultra X7 368H protsessori va Intel Arc B390 oʻrnatilgan grafik kartasiga ega konfiguratsiyalar ham taklif etilmoqda.

Ekran texnologiyasiga toʻxtaladigan boʻlsak, u 2560 x 2880 pikselli aniqlikka ega IPS paneldir. Monitor 60 Hz yangilanish tezligini qoʻllab-quvvatlaydi va 300 nit yorqinlikni taʼminlaydi. Ranglar aniqligi boʻyicha u DCI-P3 rang makonining 98 foizini qamrab oladi, bu esa grafik ishlov berish jarayonida ranglarning tabiiy chiqishini kafolatlaydi.

Xotira tizimi borasida Lenovo muhandislari kengaytirish imkoniyatini ham unutmaganlar. Qurilmaga 2 TB gacha boʻlgan PCIe Gen5 standartidagi SSD oʻrnatish mumkin. Bundan tashqari, foydalanuvchilar qoʻshimcha ravishda yana bitta M.2 2280 formatidagi saqlagichni qoʻshish imkoniyatiga ega boʻladilar, bu esa katta hajmdagi maʼlumotlar bilan ishlovchi mutaxassislar uchun juda muhimdir.

Narx va bozordagi oʻrni

Mazkur noodatiy monoblokning boshlangʻich narxi taxminan 2300 dollar etib belgilangan. Garchi bu narx oʻrtacha segmentdan balandroq boʻlsa-da, qurilmaning noyob form-faktori va yuqori sifatli yigʻilishi uni professional ofis jihozlari qatoriga qoʻshadi. Oʻzbekiston bozorida ham bunday qurilmalar odatda korporativ mijozlar va tor doiradagi mutaxassislar tomonidan yuqori baholanadi.

Xulosa qilib aytganda, Lenovo ThinkCentre X AIO Aura Edition bozordagi standart 16:9 yoki 21:9 formatidagi monitorlardan zerikkan va ish samaradorligini oshirishni istaganlar uchun ajoyib muqobildir. Ikki monitor oʻrniga bitta yaxlit va vertikal kengaytirilgan ekranda ishlash zamonaviy ish joyini tashkil qilishda yangi tendensiyaga aylanishi mumkin.

LenovoThinkCentreMonoblokIntel Core UltraTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob