Lenovo noodatiy displeyga ega ThinkCentre X monoblogini taqdim etdi
Kompyuter texnologiyalari bozorida oʻzining innovatsion yechimlari bilan tanilgan Lenovo kompaniyasi ThinkCentre X AIO Aura Edition deb nomlangan yangi monoblogini xalqaro bozorga chiqardi. Ushbu qurilmaning eng asosiy oʻziga xosligi uning displey formatida boʻlib, u odatiy monitorlardan tubdan farq qiladi va professional foydalanuvchilar uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaning 27,6 dyuymli ekrani 16:18 tomonlar nisbatiga ega. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, bunday format bir-birining ustiga qoʻyilgan ikkita A4 qogʻoz varagʻining oʻlchamiga teng ish maydonini yaratadi. Bu, ayniqsa, hujjatlar bilan koʻp ishlaydigan tahlilchilar, dasturchilar va dizaynerlar uchun vertikal yoʻnalishda koʻproq maʼlumotni koʻrish imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikixbt.com maʼlumotiga koʻra, ThinkCentre X monoblogining bazaviy varianti Intel Core Ultra 5 325 protsessori bilan jihozlangan. Shuningdek, qurilmada 16 GB hajmli LPDDR5X operativ xotirasi va 512 GB doimiy xotira (SSD) mavjud. Yuqori unumdorlikni xohlovchilar uchun Intel Core Ultra X7 368H protsessori va Intel Arc B390 oʻrnatilgan grafik kartasiga ega konfiguratsiyalar ham taklif etilmoqda.
Ekran texnologiyasiga toʻxtaladigan boʻlsak, u 2560 x 2880 pikselli aniqlikka ega IPS paneldir. Monitor 60 Hz yangilanish tezligini qoʻllab-quvvatlaydi va 300 nit yorqinlikni taʼminlaydi. Ranglar aniqligi boʻyicha u DCI-P3 rang makonining 98 foizini qamrab oladi, bu esa grafik ishlov berish jarayonida ranglarning tabiiy chiqishini kafolatlaydi.
Xotira tizimi borasida Lenovo muhandislari kengaytirish imkoniyatini ham unutmaganlar. Qurilmaga 2 TB gacha boʻlgan PCIe Gen5 standartidagi SSD oʻrnatish mumkin. Bundan tashqari, foydalanuvchilar qoʻshimcha ravishda yana bitta M.2 2280 formatidagi saqlagichni qoʻshish imkoniyatiga ega boʻladilar, bu esa katta hajmdagi maʼlumotlar bilan ishlovchi mutaxassislar uchun juda muhimdir.
Narx va bozordagi oʻrniMazkur noodatiy monoblokning boshlangʻich narxi taxminan 2300 dollar etib belgilangan. Garchi bu narx oʻrtacha segmentdan balandroq boʻlsa-da, qurilmaning noyob form-faktori va yuqori sifatli yigʻilishi uni professional ofis jihozlari qatoriga qoʻshadi. Oʻzbekiston bozorida ham bunday qurilmalar odatda korporativ mijozlar va tor doiradagi mutaxassislar tomonidan yuqori baholanadi.
Xulosa qilib aytganda, Lenovo ThinkCentre X AIO Aura Edition bozordagi standart 16:9 yoki 21:9 formatidagi monitorlardan zerikkan va ish samaradorligini oshirishni istaganlar uchun ajoyib muqobildir. Ikki monitor oʻrniga bitta yaxlit va vertikal kengaytirilgan ekranda ishlash zamonaviy ish joyini tashkil qilishda yangi tendensiyaga aylanishi mumkin.
…