Qaysi piyozni qayerda ishlatish kerak? 6 turning farqi (foto)

·58·Foydali
Qaysi piyozni qayerda ishlatish kerak? 6 turning farqi (foto)

Piyoz deyarli har bir taomda ishlatiladi, ammo uning barcha turi ham bir xil natija bermaydi. Masalan, sariq piyoz qovurish va dimlashda shirinlashsa, qizil piyoz xom yoki marinadlangan holda o‘z ta’mini yaxshiroq saqlaydi.

To‘g‘ri tanlov taomning hidi, tuzilishi va umumiy mazasini sezilarli darajada o‘zgartirishi mumkin. Quyida piyozning oltita mashhur turi va ularni qayerda ishlatish ma’qulligi haqida ma’lumot beramiz.

Sariq piyoz — eng universal tanlov

Sariq piyoz oshxonada eng ko‘p ishlatiladigan tur hisoblanadi. Xom holatida o‘tkir va to‘yingan ta’mga ega bo‘lsa, issiqlik ta’sirida asta-sekin shirinlashib, xushbo‘y tus oladi.

Qaysi piyozni qayerda ishlatish kerak? 6 turning farqi (foto)

U quyidagi taomlarga mos:

  • sho‘rva va ragularga;

  • go‘shtli qovurmalarga;

  • sous va qaylalarga;

  • pirog, toblama va qiymali taomlarga.

Sariq piyozni past olovda uzoq vaqt qovurish orqali karamellash mumkin. Natijada u shirin va chuqur ta’mga ega bo‘lib, burger, go‘sht hamda garnirlarni yanada mazali qiladi.

Oq piyoz — salsa va marinadlar uchun

Oq piyozning tuzilishi nisbatan yumshoq va sersuv bo‘ladi. Uning ta’mi sariq piyozga qaraganda biroz o‘tkirroq sezilishi mumkin, ammo hidi unchalik og‘ir emas.

Qaysi piyozni qayerda ishlatish kerak? 6 turning farqi (foto)

U, ayniqsa, Meksika taomlariga mos keladi:

  • tako;

  • salsa;

  • guakamole;

  • yangi sabzavotli salatlar;

  • marinad va namakoblar.

Oq piyoz pishirish paytida tez yumshaydi va parchalanadi. Shuning uchun bir xil, nozik tuzilish talab qilinadigan sous va sho‘rvalarga qo‘shish qulay.

Qizil piyoz — salat va burgerlarning eng yaxshi hamrohi

Qizil piyoz tashqi ko‘rinishi, shirinroq ta’mi va yengil achchiqligi bilan ajralib turadi. U xom holatda ham yoqimli bo‘lgani uchun ko‘pincha tayyor taomlarga bevosita qo‘shiladi.

Qaysi piyozni qayerda ishlatish kerak? 6 turning farqi (foto)

Qizil piyozdan quyidagilarda foydalanish mumkin:

  • yangi salatlarda;

  • burger va buterbrodlarda;

  • kabob yoniga gazak sifatida;

  • marinadlashda;

  • taomlarni bezashda.

Issiqlik ta’sirida uning yorqin rangi xiralashib, o‘ziga xos ta’mi ham kamayadi. Shu sabab qizil piyozni xom yoki yengil marinadlangan holda ishlatish ma’qul.

Uning achchiqligini kamaytirish uchun to‘g‘ralgan piyozni bir necha daqiqa sovuq suvda ushlab turish mumkin.

Ko‘k piyoz — tayyor taomga yangilik qo‘shadi

Ko‘k piyozning ta’mi yengil, yangi va oddiy piyozga nisbatan ancha mayin bo‘ladi. U ko‘proq ko‘kat sifatida ishlatiladi.

Qaysi piyozni qayerda ishlatish kerak? 6 turning farqi (foto)

Ko‘k piyoz quyidagi taomlarga mos:

  • sho‘rva va ugralarga;

  • kartoshkali taomlarga;

  • salat va gazaklarga;

  • tuxumli quymoqlarga;

  • sous va pashtetlarga;

  • Osiyo taomlariga.

Uning rangi va yangi hidini saqlash uchun pishirishning oxirida yoki taom tayyor bo‘lgach qo‘shish kerak. Uzoq qaynatilsa, ko‘k piyozning ta’mi va rangi yo‘qolib ketishi mumkin.

Porey — sho‘rva va toblamalar uchun

Porey piyozi yumshoq, shirinroq va o‘tkirligi kam ta’mga ega. Uning hidi piyoz hamda sarimsoqning yengil uyg‘unligini eslatadi.

Qaysi piyozni qayerda ishlatish kerak? 6 turning farqi (foto)

U quyidagi taomlarda yaxshi natija beradi:

  • pyure-sho‘rvalarda;

  • dimlangan sabzavotlarda;

  • jyulen va ragularda;

  • pirog va kishlarda;

  • qaymoqli souslarda;

  • sabzavotli garnirlarda.

Poreyning qatlamlari orasida qum va tuproq qolishi mumkin. Shuning uchun uni uzunasiga kesib, har bir qatlamini oqar suvda yaxshilab yuvish lozim.

Asosan uning oq va och yashil qismi taomga ishlatiladi. To‘q yashil barglaridan esa sho‘rva uchun bulyon tayyorlashda foydalanish mumkin.

Shalot — nozik souslar uchun

Shalot oddiy piyozga nisbatan mayin, shirin va biroz yong‘oqsimon ta’mga ega. Unda keskin o‘tkirlik kam bo‘lgani uchun taomning boshqa mahsulotlari mazasini bosib ketmaydi.

Qaysi piyozni qayerda ishlatish kerak? 6 turning farqi (foto)

Shalot, ayniqsa, quyidagilar uchun mos:

  • vino yoki qaymoqli souslar;

  • sirkali salat ziravorlari;

  • tartar va karpachcho;

  • fransuzcha ragu;

  • baliq va dengiz mahsulotlari;

  • alohida dimlangan garnir.

Shalotni ta’m nozikligi muhim bo‘lgan taomlarda ishlatish ma’qul. U oddiy piyoz kabi qattiq hid qoldirmasdan, sousga murakkab va nafis ta’m beradi.

Qaysi piyozni tanlash kerak?

Tanlov tayyorlanadigan taomga bog‘liq:

  • Qovurish va dimlash uchun — sariq piyoz.

  • Salat va marinad uchun — qizil yoki oq piyoz.

  • Tayyor taomni bezash uchun — ko‘k piyoz.

  • Pyure-sho‘rva va toblama uchun — porey.

  • Nozik souslar uchun — shalot.

Bir xil retseptda piyoz turini o‘zgartirish ham taom ta’mini sezilarli darajada yangilashi mumkin. Shuning uchun piyozni faqat rangiga qarab emas, uning ta’mi va pishirish jarayonida qanday o‘zgarishini hisobga olgan holda tanlash maqsadga muvofiq.

Mexico
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yigit uzoqlasha boshlasa yoxud qizlar yo‘l qo‘yadigan 4 xato...Yigit uzoqlasha boshlasa yoxud qizlar yo‘l qo‘yadigan 4 xato...Kecha, 19:07Oqmi yoki jigarrang? Tuxum haqidagi mashhur afsona ochildi...Oqmi yoki jigarrang? Tuxum haqidagi mashhur afsona ochildi...Kecha, 00:30Hayotdan zavq oladigan ayol nega barchani o‘ziga tortadi?Hayotdan zavq oladigan ayol nega barchani o‘ziga tortadi?22.07, 23:40Nima uchun men boyib ketmoqchiman?Nima uchun men boyib ketmoqchiman?22.07, 18:41Pul oyoq ostidami? Boylar imkoniyatni boshqacha ko‘radiPul oyoq ostidami? Boylar imkoniyatni boshqacha ko‘radi20.07, 18:23Ayolning ichki ziddiyati qachon kuchayadi? Sabab faqat tashqi emasAyolning ichki ziddiyati qachon kuchayadi? Sabab faqat tashqi emas19.07, 22:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?
Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?
Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?
Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?
Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?
Akulalar haqidagi bu 9 haqiqat siz uchun kutilmagan bo‘ladi
Akulalar haqidagi bu 9 haqiqat siz uchun kutilmagan bo‘ladi