Qaysi piyozni qayerda ishlatish kerak? 6 turning farqi (foto)
Piyoz deyarli har bir taomda ishlatiladi, ammo uning barcha turi ham bir xil natija bermaydi. Masalan, sariq piyoz qovurish va dimlashda shirinlashsa, qizil piyoz xom yoki marinadlangan holda o‘z ta’mini yaxshiroq saqlaydi.
To‘g‘ri tanlov taomning hidi, tuzilishi va umumiy mazasini sezilarli darajada o‘zgartirishi mumkin. Quyida piyozning oltita mashhur turi va ularni qayerda ishlatish ma’qulligi haqida ma’lumot beramiz.
Sariq piyoz — eng universal tanlov
Sariq piyoz oshxonada eng ko‘p ishlatiladigan tur hisoblanadi. Xom holatida o‘tkir va to‘yingan ta’mga ega bo‘lsa, issiqlik ta’sirida asta-sekin shirinlashib, xushbo‘y tus oladi.
U quyidagi taomlarga mos:
sho‘rva va ragularga;
go‘shtli qovurmalarga;
sous va qaylalarga;
pirog, toblama va qiymali taomlarga.
Sariq piyozni past olovda uzoq vaqt qovurish orqali karamellash mumkin. Natijada u shirin va chuqur ta’mga ega bo‘lib, burger, go‘sht hamda garnirlarni yanada mazali qiladi.
Oq piyoz — salsa va marinadlar uchun
Oq piyozning tuzilishi nisbatan yumshoq va sersuv bo‘ladi. Uning ta’mi sariq piyozga qaraganda biroz o‘tkirroq sezilishi mumkin, ammo hidi unchalik og‘ir emas.
U, ayniqsa, Meksika taomlariga mos keladi:
tako;
salsa;
guakamole;
yangi sabzavotli salatlar;
marinad va namakoblar.
Oq piyoz pishirish paytida tez yumshaydi va parchalanadi. Shuning uchun bir xil, nozik tuzilish talab qilinadigan sous va sho‘rvalarga qo‘shish qulay.
Qizil piyoz — salat va burgerlarning eng yaxshi hamrohi
Qizil piyoz tashqi ko‘rinishi, shirinroq ta’mi va yengil achchiqligi bilan ajralib turadi. U xom holatda ham yoqimli bo‘lgani uchun ko‘pincha tayyor taomlarga bevosita qo‘shiladi.
Qizil piyozdan quyidagilarda foydalanish mumkin:
yangi salatlarda;
burger va buterbrodlarda;
kabob yoniga gazak sifatida;
marinadlashda;
taomlarni bezashda.
Issiqlik ta’sirida uning yorqin rangi xiralashib, o‘ziga xos ta’mi ham kamayadi. Shu sabab qizil piyozni xom yoki yengil marinadlangan holda ishlatish ma’qul.
Uning achchiqligini kamaytirish uchun to‘g‘ralgan piyozni bir necha daqiqa sovuq suvda ushlab turish mumkin.
Ko‘k piyoz — tayyor taomga yangilik qo‘shadi
Ko‘k piyozning ta’mi yengil, yangi va oddiy piyozga nisbatan ancha mayin bo‘ladi. U ko‘proq ko‘kat sifatida ishlatiladi.
Ko‘k piyoz quyidagi taomlarga mos:
sho‘rva va ugralarga;
kartoshkali taomlarga;
salat va gazaklarga;
tuxumli quymoqlarga;
sous va pashtetlarga;
Osiyo taomlariga.
Uning rangi va yangi hidini saqlash uchun pishirishning oxirida yoki taom tayyor bo‘lgach qo‘shish kerak. Uzoq qaynatilsa, ko‘k piyozning ta’mi va rangi yo‘qolib ketishi mumkin.
Porey — sho‘rva va toblamalar uchun
Porey piyozi yumshoq, shirinroq va o‘tkirligi kam ta’mga ega. Uning hidi piyoz hamda sarimsoqning yengil uyg‘unligini eslatadi.
U quyidagi taomlarda yaxshi natija beradi:
pyure-sho‘rvalarda;
dimlangan sabzavotlarda;
jyulen va ragularda;
pirog va kishlarda;
qaymoqli souslarda;
sabzavotli garnirlarda.
Poreyning qatlamlari orasida qum va tuproq qolishi mumkin. Shuning uchun uni uzunasiga kesib, har bir qatlamini oqar suvda yaxshilab yuvish lozim.
Asosan uning oq va och yashil qismi taomga ishlatiladi. To‘q yashil barglaridan esa sho‘rva uchun bulyon tayyorlashda foydalanish mumkin.
Shalot — nozik souslar uchun
Shalot oddiy piyozga nisbatan mayin, shirin va biroz yong‘oqsimon ta’mga ega. Unda keskin o‘tkirlik kam bo‘lgani uchun taomning boshqa mahsulotlari mazasini bosib ketmaydi.
Shalot, ayniqsa, quyidagilar uchun mos:
vino yoki qaymoqli souslar;
sirkali salat ziravorlari;
tartar va karpachcho;
fransuzcha ragu;
baliq va dengiz mahsulotlari;
alohida dimlangan garnir.
Shalotni ta’m nozikligi muhim bo‘lgan taomlarda ishlatish ma’qul. U oddiy piyoz kabi qattiq hid qoldirmasdan, sousga murakkab va nafis ta’m beradi.
Qaysi piyozni tanlash kerak?
Tanlov tayyorlanadigan taomga bog‘liq:
Qovurish va dimlash uchun — sariq piyoz.
Salat va marinad uchun — qizil yoki oq piyoz.
Tayyor taomni bezash uchun — ko‘k piyoz.
Pyure-sho‘rva va toblama uchun — porey.
Nozik souslar uchun — shalot.
Bir xil retseptda piyoz turini o‘zgartirish ham taom ta’mini sezilarli darajada yangilashi mumkin. Shuning uchun piyozni faqat rangiga qarab emas, uning ta’mi va pishirish jarayonida qanday o‘zgarishini hisobga olgan holda tanlash maqsadga muvofiq.
…