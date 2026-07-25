Real Madrid Michael Olise uchun transfer rekordini yangilamoqchimi: Mish-mish va haqiqat
Ispaniyaning Real Madrid klubi navbatdagi transfer oynasida futbol olamini larzaga keltirishi kutilayotgan ulkan bitim ustida ish olib borayotgani haqidagi xabarlar sport nashrlari diqqat markazida turibdi. Gap Bavariya va Fransiya terma jamoasi yulduzi Michael Olise haqida ketmoqda. Shimoliy Amerikada oʻtgan Jahon chempionatidagi yorqin ishtirokidan soʻng, ushbu futbolchining transfer qiymati astronomik darajaga koʻtarildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Olise jahon birinchiligida oʻzini koʻrsatib, nafaqat mutaxassislar, balki grand klublar skautlari nazariga tushdi. U turnir davomida 7 ta golli uzatmani amalga oshirib, afsonaviy Pelening 56 yillik rekordini yangiladi. Eʼtiborlisi, ushbu paslarning 5 tasi bevosita Kylian Mbappe tomonidan golga aylantirildi. Aynan mana shu bogʻliqlik Madrid klubining qiziqishini yanada oshirgani aytilmoqda.
Florentino Perezning vaʼdasi va transfer narxiMish-mishlarga koʻra, Real Madrid prezidenti Florentino Perez klub rekordi hisoblangan 150 million yevrolik taklifni tayyorlab qoʻygan. Baʼzi manbalar esa bu summa Neymar tomonidan oʻrnatilgan rekordni yangilab, 200 million yevrodan oshib ketishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, Michael Olise futbol tarixidagi eng qimmat oʻyinchiga aylanadi.
Biroq, Florentino Perezning oʻzi bu boradagi savollarga ehtiyotkorlik bilan javob bermoqda. "Horizonte" telekoʻrsatuviga bergan intervyusida u Olise ajoyib futbolchi ekanini tan olgan boʻlsa-da, aynan u bilan muzokara oʻtkazilayotganini rad etdi. Perezning soʻzlariga koʻra, klubga hujumga qoʻshila oladigan yarim himoyachi kerak va bu transfer muxlislarda katta hayajon uygʻotishi lozim.
Kylian Mbappe omili va raqobatReal Madrid safiga yaqinda qoʻshilgan Kylian Mbappe oʻz hamyurtining transferini qoʻllab-quvvatlayotgani haqida maʼlumotlar bor. Terma jamoadagi muvaffaqiyatli tandemni klub miqyosida ham davom ettirish "Qirollik klubi" hujum chizigʻini toʻxtatib boʻlmas kuchga aylantirishi mumkin. Shunga qaramay, Bavariya oʻzining eng iqtidorli vakillaridan birini osonlikcha qoʻyib yubormasligi aniq.
The Guardian nashri xabariga koʻra, Perezning rad etishlariga qaramay, Olise baribir asosiy nishon boʻlib qolmoqda. Ammo madridliklar parallel ravishda boshqa variantlarni ham koʻrib chiqishmoqda. Masalan, yaqinda Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez uchun qilingan 150 million yevrolik taklif rad etilgani ham klubning bozordagi agressiv strategiyasidan dalolat beradi.
Hozircha Michael Olise transferi boʻyicha rasmiy muzokaralar boshlangani yoʻq. Ammo futbolchining yoshligi, texnik imkoniyatlari va jahon chempionatidagi rekordi uni Real Madrid kabi Galacticos loyihasi uchun ideal nomzodga aylantirmoqda. Kelgusi transfer oynasi bu boradagi barcha savollarga oydinlik kiritishi kutilmoqda.
…