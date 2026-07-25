Real Madrid Michael Olise uchun transfer rekordini yangilamoqchimi: Mish-mish va haqiqat

·73·Sport
Real Madrid Michael Olise uchun transfer rekordini yangilamoqchimi: Mish-mish va haqiqat

Ispaniyaning Real Madrid klubi navbatdagi transfer oynasida futbol olamini larzaga keltirishi kutilayotgan ulkan bitim ustida ish olib borayotgani haqidagi xabarlar sport nashrlari diqqat markazida turibdi. Gap Bavariya va Fransiya terma jamoasi yulduzi Michael Olise haqida ketmoqda. Shimoliy Amerikada oʻtgan Jahon chempionatidagi yorqin ishtirokidan soʻng, ushbu futbolchining transfer qiymati astronomik darajaga koʻtarildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Olise jahon birinchiligida oʻzini koʻrsatib, nafaqat mutaxassislar, balki grand klublar skautlari nazariga tushdi. U turnir davomida 7 ta golli uzatmani amalga oshirib, afsonaviy Pelening 56 yillik rekordini yangiladi. Eʼtiborlisi, ushbu paslarning 5 tasi bevosita Kylian Mbappe tomonidan golga aylantirildi. Aynan mana shu bogʻliqlik Madrid klubining qiziqishini yanada oshirgani aytilmoqda.

Florentino Perezning vaʼdasi va transfer narxi

Mish-mishlarga koʻra, Real Madrid prezidenti Florentino Perez klub rekordi hisoblangan 150 million yevrolik taklifni tayyorlab qoʻygan. Baʼzi manbalar esa bu summa Neymar tomonidan oʻrnatilgan rekordni yangilab, 200 million yevrodan oshib ketishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, Michael Olise futbol tarixidagi eng qimmat oʻyinchiga aylanadi.

Biroq, Florentino Perezning oʻzi bu boradagi savollarga ehtiyotkorlik bilan javob bermoqda. "Horizonte" telekoʻrsatuviga bergan intervyusida u Olise ajoyib futbolchi ekanini tan olgan boʻlsa-da, aynan u bilan muzokara oʻtkazilayotganini rad etdi. Perezning soʻzlariga koʻra, klubga hujumga qoʻshila oladigan yarim himoyachi kerak va bu transfer muxlislarda katta hayajon uygʻotishi lozim.

Kylian Mbappe omili va raqobat

Real Madrid safiga yaqinda qoʻshilgan Kylian Mbappe oʻz hamyurtining transferini qoʻllab-quvvatlayotgani haqida maʼlumotlar bor. Terma jamoadagi muvaffaqiyatli tandemni klub miqyosida ham davom ettirish "Qirollik klubi" hujum chizigʻini toʻxtatib boʻlmas kuchga aylantirishi mumkin. Shunga qaramay, Bavariya oʻzining eng iqtidorli vakillaridan birini osonlikcha qoʻyib yubormasligi aniq.

The Guardian nashri xabariga koʻra, Perezning rad etishlariga qaramay, Olise baribir asosiy nishon boʻlib qolmoqda. Ammo madridliklar parallel ravishda boshqa variantlarni ham koʻrib chiqishmoqda. Masalan, yaqinda Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez uchun qilingan 150 million yevrolik taklif rad etilgani ham klubning bozordagi agressiv strategiyasidan dalolat beradi.

Hozircha Michael Olise transferi boʻyicha rasmiy muzokaralar boshlangani yoʻq. Ammo futbolchining yoshligi, texnik imkoniyatlari va jahon chempionatidagi rekordi uni Real Madrid kabi Galacticos loyihasi uchun ideal nomzodga aylantirmoqda. Kelgusi transfer oynasi bu boradagi barcha savollarga oydinlik kiritishi kutilmoqda.

Real MadridMichael OliseKylian MbappeTransferBavariya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Bugun, 21:16Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaBugun, 21:14Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi