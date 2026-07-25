«Niqob», «Chayon qiroli» rejissyori Chak Rassel olamdan o‘tdi
AQSHlik mashhur rejissyor Chak Rassel 74 yoshida vafot etdi. Uning oilasi ma’lum qilishicha, rejissyor 22 iyul kuni Kaliforniya shtatidagi San-Diyego shahrida joylashgan uyida hushsiz holda topilgan. Advokati uning vafot etganini tasdiqlagan, ammo o‘lim sababi hozircha ochiqlanmagan.
Chak Rassel kino ixlosmandlariga «Niqob» (The Mask), «The Blob» va «Elm ko‘chasidagi dahshatli tush 3» (A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors) kabi mashhur filmlari bilan tanilgan. Uning rejissyorlik faoliyatidagi eng katta muvaffaqiyatlardan biri 1994 yilda ekranga chiqqan «Niqob» filmi bo‘lib, aynan shu kartina Jim Kerri va Kemeron Diasni jahon miqyosida mashhur qilgan. Film maxsus effektlari uchun «Oskar» mukofotiga ham nomzod bo‘lgan.
2002 yilda suratga olingan «Chayon qiroli» (The Scorpion King) esa Dueyn «The Rock» Jonsonning ilk bor bosh qahramon sifatida namoyon bo‘lishiga yo‘l ochgan film sifatida tarixda qolgan.
Rassel 2024 yilda bergan intervyusida «Niqob» dastlab qo‘rqinchli film sifatida rejalashtirilganini, ammo uning taklifi bilan komediya janri tanlanganini aytgan. Natijada 18 million dollar budjetda ishlangan film jahon prokatida 350 million dollardan ortiq daromad keltirgan.
Rejissyorning so‘nggi ishi 2024 yilda ekranga chiqqan «Witchboard» filmi bo‘lib, u 1986 yilgi shu nomli qo‘rqinchli filmning remeyki hisoblanadi. Uning vafoti Gollivud kinosanoati uchun katta yo‘qotish sifatida baholanmoqda.
…