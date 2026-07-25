«Niqob», «Chayon qiroli» rejissyori Chak Rassel olamdan o‘tdi

·58·Madaniyat
«Niqob», «Chayon qiroli» rejissyori Chak Rassel olamdan o‘tdi

AQSHlik mashhur rejissyor Chak Rassel 74 yoshida vafot etdi. Uning oilasi ma’lum qilishicha, rejissyor 22 iyul kuni Kaliforniya shtatidagi San-Diyego shahrida joylashgan uyida hushsiz holda topilgan. Advokati uning vafot etganini tasdiqlagan, ammo o‘lim sababi hozircha ochiqlanmagan.

Chak Rassel kino ixlosmandlariga «Niqob» (The Mask), «The Blob» va «Elm ko‘chasidagi dahshatli tush 3» (A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors) kabi mashhur filmlari bilan tanilgan. Uning rejissyorlik faoliyatidagi eng katta muvaffaqiyatlardan biri 1994 yilda ekranga chiqqan «Niqob» filmi bo‘lib, aynan shu kartina Jim Kerri va Kemeron Diasni jahon miqyosida mashhur qilgan. Film maxsus effektlari uchun «Oskar» mukofotiga ham nomzod bo‘lgan.

2002 yilda suratga olingan «Chayon qiroli» (The Scorpion King) esa Dueyn «The Rock» Jonsonning ilk bor bosh qahramon sifatida namoyon bo‘lishiga yo‘l ochgan film sifatida tarixda qolgan.

Rassel 2024 yilda bergan intervyusida «Niqob» dastlab qo‘rqinchli film sifatida rejalashtirilganini, ammo uning taklifi bilan komediya janri tanlanganini aytgan. Natijada 18 million dollar budjetda ishlangan film jahon prokatida 350 million dollardan ortiq daromad keltirgan.

Qora ko‘ylak kiygan, ko‘zoynakli va soqolli erkakning oq-qora surati.

Rejissyorning so‘nggi ishi 2024 yilda ekranga chiqqan «Witchboard» filmi bo‘lib, u 1986 yilgi shu nomli qo‘rqinchli filmning remeyki hisoblanadi. Uning vafoti Gollivud kinosanoati uchun katta yo‘qotish sifatida baholanmoqda.

Chuck RussellJim CarreyCameron DiazDwayne JohnsonSan Diego
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mashhur “Jungli qonunlari” hind filmi haqida siz bilmagan qiziqarli ma’lumotlar (video)Mashhur “Jungli qonunlari” hind filmi haqida siz bilmagan qiziqarli ma’lumotlar (video)Bugun, 20:26Jennifer Lopes 57 yoshni qarshi oldiJennifer Lopes 57 yoshni qarshi oldiBugun, 19:49Botir Qodirovning yangi qo‘shig‘i muxlislar e’tiborini qozondi (video)Botir Qodirovning yangi qo‘shig‘i muxlislar e’tiborini qozondi (video)Bugun, 18:37Afra Sarachog‘luning yangi sevgisi haqida mish-mishlar kuchaydiAfra Sarachog‘luning yangi sevgisi haqida mish-mishlar kuchaydiBugun, 17:08Aktrisa Dilnoza Habibullayeva 26 yoshini nishonladi (video)Aktrisa Dilnoza Habibullayeva 26 yoshini nishonladi (video)Bugun, 16:07Amir Xon nega Juhi Chavla bilan 7 yil gaplashmagan?Amir Xon nega Juhi Chavla bilan 7 yil gaplashmagan?Bugun, 15:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)