Rodri Real Madrid qiziqishlari markazida: Man Siti bosh murabbiyi vaziyatga oydinlik kiritdi
Manchester Siti jamoasining yangi bosh murabbiyi Enzo Maresca ispaniyalik yarim himoyachi Rodri atrofidagi transfer mish-mishlariga munosabat bildirdi. Soʻnggi vaqtlarda Madridning Real Madrid klubi futbolchiga jiddiy qiziqish bildirayotgani haqidagi xabarlar koʻpaygan bir paytda, murabbiy jamoaning asosiy tayanch nuqtasi boʻlgan oʻyinchi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ispaniya terma jamoasi sardori sifatida Jahon chempionligini qoʻlga kiritgan Rodri ayni damda sogʻligʻi bilan bogʻliq muammolarni hal qilish arafasida turibdi. 30 yoshli futbolchi yaqin kunlarda bel qismida jarrohlik amaliyotini oʻtkazishi kutilmoqda. Bu esa uning kelajagi borasidagi savollarni yanada koʻpaytirmoqda, zero uning Manchester Siti bilan amaldagi shartnomasi yakunlanishiga bor-yoʻgʻi bir yil vaqt qolgan.
Transfer mish-mishlari va murabbiy munosabatiManchester Evening News nashri xabariga koʻra, Enzo Maresca yulduz futbolchi atrofidagi gap-soʻzlardan xavotirda emasligini taʼkidlagan. "Katta oʻyinchilar atrofida doimo turli mish-mishlar boʻlishi tabiiy hol. Men bundan tashvishlanmayapman. U Jahon chempionatida gʻolib chiqdi va turnirning eng yaxshi oʻyinchilaridan biri boʻldi. Dunyodagi har bir murabbiy oʻz jamoasida Rodri kabi futbolchi boʻlishini xohlaydi", — deya taʼkidladi italiyalik mutaxassis.
Rodri 2024-yilgi "Oltin toʻp" (Ballon d'Or) sovrini sohibi hisoblansa-da, uning faoliyatida jarohatlar bilan bogʻliq qiyin davr davom etmoqda. 2024-yil sentyabr oyida tizzasidan olgan ogʻir jarohati (ACL) tufayli u deyarli butun bir mavsumni oʻtkazib yuborgan edi. Endilikda belidagi kichik operatsiya uning yangi mavsumga tayyorgarligini biroz kechiktirishi mumkin.
Kelajak va ehtimoliy transfer summasiAS nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Rodri faoliyatini La Ligada, ayniqsa Real Madrid safida davom ettirishga qarshi emas. Biroq futbolchi hozircha oʻzini professional tutib, bor eʼtiborini tiklanish jarayoniga qaratgan. Manchester Siti rahbariyati esa agar futbolchi shartnomani uzaytirishdan bosh tortsa, uni taxminan 60 million yevro evaziga qoʻyib yuborishga tayyor ekani aytilmoqda.
The Athletic nashrining yozishicha, Rodri operatsiyadan soʻng qachon maydonga qaytishi boʻyicha aniq muddatlar belgilanmagan. Bu esa uning Angliya Premer-ligasining dastlabki turlarini oʻtkazib yuborish ehtimolini oshiradi. Enzo Maresca va uning murabbiylar shtabi endilikda mavsum startida Rodrisiz qanday taktik sxemalardan foydalanish ustida bosh qotirishlariga toʻgʻri keladi.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transfer jarayoni qiziqarli, chunki Rodri zamonaviy futboldagi eng kuchli tayanch yarim himoyachilaridan biri hisoblanadi. Uning Real Madrid kabi grand jamoaga oʻtishi Yevropa futbolidagi kuchlar nisbatini sezilarli darajada oʻzgartirishi mumkin.
…