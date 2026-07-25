Rodri Real Madrid qiziqishlari markazida: Man Siti bosh murabbiyi vaziyatga oydinlik kiritdi

·44·Sport
Rodri Real Madrid qiziqishlari markazida: Man Siti bosh murabbiyi vaziyatga oydinlik kiritdi

Manchester Siti jamoasining yangi bosh murabbiyi Enzo Maresca ispaniyalik yarim himoyachi Rodri atrofidagi transfer mish-mishlariga munosabat bildirdi. Soʻnggi vaqtlarda Madridning Real Madrid klubi futbolchiga jiddiy qiziqish bildirayotgani haqidagi xabarlar koʻpaygan bir paytda, murabbiy jamoaning asosiy tayanch nuqtasi boʻlgan oʻyinchi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ispaniya terma jamoasi sardori sifatida Jahon chempionligini qoʻlga kiritgan Rodri ayni damda sogʻligʻi bilan bogʻliq muammolarni hal qilish arafasida turibdi. 30 yoshli futbolchi yaqin kunlarda bel qismida jarrohlik amaliyotini oʻtkazishi kutilmoqda. Bu esa uning kelajagi borasidagi savollarni yanada koʻpaytirmoqda, zero uning Manchester Siti bilan amaldagi shartnomasi yakunlanishiga bor-yoʻgʻi bir yil vaqt qolgan.

Transfer mish-mishlari va murabbiy munosabati

Manchester Evening News nashri xabariga koʻra, Enzo Maresca yulduz futbolchi atrofidagi gap-soʻzlardan xavotirda emasligini taʼkidlagan. "Katta oʻyinchilar atrofida doimo turli mish-mishlar boʻlishi tabiiy hol. Men bundan tashvishlanmayapman. U Jahon chempionatida gʻolib chiqdi va turnirning eng yaxshi oʻyinchilaridan biri boʻldi. Dunyodagi har bir murabbiy oʻz jamoasida Rodri kabi futbolchi boʻlishini xohlaydi", — deya taʼkidladi italiyalik mutaxassis.

Rodri 2024-yilgi "Oltin toʻp" (Ballon d'Or) sovrini sohibi hisoblansa-da, uning faoliyatida jarohatlar bilan bogʻliq qiyin davr davom etmoqda. 2024-yil sentyabr oyida tizzasidan olgan ogʻir jarohati (ACL) tufayli u deyarli butun bir mavsumni oʻtkazib yuborgan edi. Endilikda belidagi kichik operatsiya uning yangi mavsumga tayyorgarligini biroz kechiktirishi mumkin.

Kelajak va ehtimoliy transfer summasi

AS nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Rodri faoliyatini La Ligada, ayniqsa Real Madrid safida davom ettirishga qarshi emas. Biroq futbolchi hozircha oʻzini professional tutib, bor eʼtiborini tiklanish jarayoniga qaratgan. Manchester Siti rahbariyati esa agar futbolchi shartnomani uzaytirishdan bosh tortsa, uni taxminan 60 million yevro evaziga qoʻyib yuborishga tayyor ekani aytilmoqda.

The Athletic nashrining yozishicha, Rodri operatsiyadan soʻng qachon maydonga qaytishi boʻyicha aniq muddatlar belgilanmagan. Bu esa uning Angliya Premer-ligasining dastlabki turlarini oʻtkazib yuborish ehtimolini oshiradi. Enzo Maresca va uning murabbiylar shtabi endilikda mavsum startida Rodrisiz qanday taktik sxemalardan foydalanish ustida bosh qotirishlariga toʻgʻri keladi.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transfer jarayoni qiziqarli, chunki Rodri zamonaviy futboldagi eng kuchli tayanch yarim himoyachilaridan biri hisoblanadi. Uning Real Madrid kabi grand jamoaga oʻtishi Yevropa futbolidagi kuchlar nisbatini sezilarli darajada oʻzgartirishi mumkin.

RodriManchester SitiReal MadridTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Bugun, 21:16Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaBugun, 21:14Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi