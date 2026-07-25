Ayollarda xurrak nega kuchayadi? Ikki muhim davr ma’lum bo‘ldi

·72·Salomatlik
Ayollarda xurrak nega kuchayadi? Ikki muhim davr ma’lum bo‘ldi

Xurrak ko‘pincha erkaklarga xos holatdek qabul qilinadi. Ammo mutaxassislar ayollarda ham ayrim davrlarda xurrak urish ehtimoli keskin oshishini ta’kidlamoqda.

Ayniqsa, menopauza va homiladorlikning so‘nggi bosqichidagi o‘zgarishlar nafas yo‘llariga ta’sir qilishi mumkin. Xurrakning to‘satdan kuchayishi esa ba’zan jiddiy uyqu buzilishidan ogohlantiradi.

Erkaklar deyarli ikki baravar ko‘proq xurrak otadi

London Universitet Kollej Kasalxonalarining quloq, burun va tomoq bo‘yicha maslahatchisi hamda uyqu jarrohi Ryan Chin Tau Chongning aytishicha, erkaklar ayollarga nisbatan deyarli ikki baravar ko‘proq xurrak otadi.

Biroq bu farq ayol hayotining ikki muhim davrida sezilarli darajada qisqaradi:

  • menopauza paytida, odatda 45–55 yosh oralig‘ida;

  • homiladorlikda, ayniqsa uchinchi trimestrda.

Mutaxassisning fikricha, bunda gormonal o‘zgarishlar asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Xurrak qanday paydo bo‘ladi?

Xurrak yuqori nafas yo‘llaridan havo o‘tishi qisman qiyinlashganda yuzaga keladi.

Uyqu paytida tomoq va nafas yo‘llaridagi mushaklar bo‘shashadi. Havo tor joydan o‘tayotganda yumshoq to‘qimalar tebranadi va o‘ziga xos ovoz paydo bo‘ladi.

Tebranish quyidagi sohalarda yuz berishi mumkin:

  • burunning orqa qismida;

  • yumshoq tanglayda;

  • tomoq va til atrofida;

  • nafas yo‘li kirish qismida.

Chalqancha yotishda og‘irlik kuchi yumshoq to‘qimalarni pastga tortishi sabab havo yo‘li yanada torayishi mumkin.

Menopauzada nima o‘zgaradi?

Chongning ta’kidlashicha, estrogen va progesteron kabi ayol gormonlari nafas yo‘llaridagi mushaklar tonusini saqlashga yordam beradi.

Menopauza davrida ushbu gormonlar darajasi pasayadi. Natijada uyqu paytida nafas yo‘llari ko‘proq bo‘shashib, xurrak urish ehtimoli ortishi mumkin.

«Ayollar menopauza paytida xurrak ko‘rsatkichlari bo‘yicha erkaklarga yaqinlasha boshlaydi», — deydi mutaxassis.

Homiladorlikda ham xavf oshadi

Homiladorlik davrida gormonal o‘zgarishlardan tashqari, vazn ortishi va tanada suyuqlik to‘planishi ham nafas yo‘llariga ta’sir qilishi mumkin.

Ayniqsa, uchinchi trimestrda:

  • burun bitishi;

  • tomoq atrofidagi to‘qimalar shishi;

  • vaznning ortishi;

  • uxlash holatining o‘zgarishi

xurrakni kuchaytirishi mumkin.

Shu bilan birga, har qanday yangi yoki keskin kuchaygan xurrakni oddiy homiladorlik belgisi sifatida qabul qilib qo‘ymaslik lozim.

Alkogol, vazn va allergiya ham ta’sir qiladi

Xurrak urish ehtimolini faqat jins yoki gormonlar belgilamaydi. Qator boshqa omillar ham nafas yo‘llarini toraytirishi mumkin.

Jumladan:

  • spirtli ichimliklar mushaklarni ortiqcha bo‘shashtiradi;

  • ortiqcha vazn tomoq atrofidagi bosimni oshiradi;

  • allergiya va shamollash burundan nafas olishni qiyinlashtiradi;

  • burun poliplari yoki burun to‘sig‘ining qiyshayishi havo o‘tishini cheklaydi.

Shu sabab xurrakning aniq sababi har bir insonda turlicha bo‘lishi mumkin.

Ayollar bu muammoni kamroq aytishi mumkin

Mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, ayollar xurrak urishi haqida erkaklarga nisbatan kamroq xabar beradi.

Bunga xurrakning ayollar uchun «uyatli» yoki noqulay holat sifatida qabul qilinishi sabab bo‘lishi mumkin. Natijada ba’zi ayollar muammoni yashiradi yoki shifokorga kech murojaat qiladi.

Aslida esa xurrak oddiy noqulaylikdan tashqari, salomatlik bilan bog‘liq jiddiy signal bo‘lishi ham mumkin.

Qachon shifokorga murojaat qilish kerak?

Xurrakning to‘satdan paydo bo‘lishi yoki avvalgidan kuchayishi uyqu apnesining belgisi bo‘lishi mumkin.

Uyqu apnesida insonning nafasi tun davomida qayta-qayta to‘xtab, keyin yana tiklanadi. Bu holat uyqu sifatini pasaytirishi va organizmga kislorod yetib borishini cheklashi mumkin.

Quyidagi belgilar kuzatilsa, tibbiy maslahat olish muhim:

  • xurrak juda baland va muntazam bo‘lsa;

  • uyquda nafas to‘xtab qolayotgani sezilsa;

  • tun davomida bo‘g‘ilish yoki havo yetishmasligi bilan uyg‘onilsa;

  • to‘liq uyqudan keyin ham kuchli charchoq saqlansa;

  • ertalab bosh og‘rig‘i yoki kunduzgi uyquchanlik kuzatilsa.

Chongning ta’kidlashicha, xurrak sherikning uyqusini muntazam buzadigan darajada baland bo‘lsa ham, shifokor bilan maslahatlashish maqsadga muvofiq.

Xurrakni e’tiborsiz qoldirmaslik kerak

Ayollarda xurrak kamroq uchrashi mumkin, ammo bu uni bezarar holatga aylantirmaydi. Ayniqsa, menopauza yoki homiladorlik davrida yangi paydo bo‘lgan xurrakni kuzatib borish muhim.

O‘zgarishlar erta aniqlansa, nafas yo‘llari bilan bog‘liq muammolar va uyqu apnesini o‘z vaqtida tekshirish imkoni paydo bo‘ladi.

Siz yoki yaqinlaringizda xurrak to‘satdan kuchaygan holat kuzatilganmi? Fikr va tajribangizni izohlarda qoldiring.

Ryan Chin Tau ChongUniversity College London Hospitals
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar uyquni boshqaruvchi yangi molekulani kashf etishdiOlimlar uyquni boshqaruvchi yangi molekulani kashf etishdiBugun, 14:55Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...Bugun, 11:13D vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omilD vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omil19.07, 23:37Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdiHech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi18.07, 17:27Issiqda ishlayotganlar uchun muhim ogohlantirish...Issiqda ishlayotganlar uchun muhim ogohlantirish...15.07, 13:18Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?13.07, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?
Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi
Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?
Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?
D vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omil
D vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omil
Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...
Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...
Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar
Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar
15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin
15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin