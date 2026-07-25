Starlink tarmogʻi kengaymoqda: Dunyoning eng chekka nuqtalaridan biri internetga ulandi
Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti qamrovini kengaytirishda davom etmoqda. Navbatdagi muhim qadam sifatida Janubiy Atlantika okeanining qoq markazida joylashgan, dunyodagi eng chekka aholi punktlaridan biri hisoblangan Vozneseniye oroli yuqori tezlikdagi internet tarmogʻiga ulandi. Bu haqda ixbt.com nashri kompaniya bayonotiga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Vozneseniye oroli oʻzining geografik joylashuvi bilan ajralib turadi. U materiklardan minglab kilometr uzoqlikda joylashgani sababli, bu yerda anʼanaviy optik tolali kabellar yoki yerusti telekommunikatsiya infratuzilmasini barpo etish texnik jihatdan murakkab va iqtisodiy jihatdan juda qimmatga tushar edi. Starlink loyihasi aynan mana shunday borish qiyin boʻlgan hududlar uchun yagona samarali yechimga aylanmoqda.
Global qamrov sari yana bir qadamSpaceX tasdiqlashicha, endilikda orolning butun hududida, jumladan, uning poytaxti va asosiy porti hisoblangan Jorjtaun shahrida ham past kechikish vaqtiga (latency) ega boʻlgan yuqori tezlikdagi internetdan foydalanish mumkin. Bu mahalliy aholi, tadqiqotchilar va sayyohlar uchun jahon axborot makoniga toʻliq integratsiyalashish imkonini beradi.
Kompaniya mutaxassislarining taʼkidlashicha, Starlink xizmatining ushbu hududda ishga tushirilishi SpaceX kompaniyasining butun sayyora boʻylab uzluksiz aloqani taʼminlash strategiyasining bir qismidir. Avvalroq kompaniya Hind okeanidagi Seyshel orollari arxipelagida ham oʻz xizmatlarini yoʻlga qoʻygan edi. Bu kabi loyihalar sunʼiy yoʻldosh texnologiyalari raqamli tengsizlikni bartaraf etishda qanchalik muhim ekanini isbotlamoqda.
Oʻzbekiston sharoitida ham Starlink texnologiyasiga qiziqish yuqori. Mamlakatimizning togʻli va chekka qishloqlarida sifatli aloqa oʻrnatish masalasi dolzarb boʻlib qolayotgan bir paytda, SpaceX kabi kompaniyalarning global faolligi kelajakda mintaqaviy aloqa sifatiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.
Hozirgi kunda Starlink past orbitali sunʼiy yoʻldoshlar turkumi orqali dunyoning oʻnlab mamlakatlarida millionlab foydalanuvchilarga xizmat koʻrsatmoqda. Kompaniya har oy yangi hududlarni oʻz xaritasiga qoʻshib, anʼanaviy provayderlar yetib bora olmaydigan nuqtalarda internet inqilobini amalga oshirmoqda.
…