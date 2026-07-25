Starlink tarmogʻi kengaymoqda: Dunyoning eng chekka nuqtalaridan biri internetga ulandi

·54·Texno
Starlink tarmogʻi kengaymoqda: Dunyoning eng chekka nuqtalaridan biri internetga ulandi

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti qamrovini kengaytirishda davom etmoqda. Navbatdagi muhim qadam sifatida Janubiy Atlantika okeanining qoq markazida joylashgan, dunyodagi eng chekka aholi punktlaridan biri hisoblangan Vozneseniye oroli yuqori tezlikdagi internet tarmogʻiga ulandi. Bu haqda ixbt.com nashri kompaniya bayonotiga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Vozneseniye oroli oʻzining geografik joylashuvi bilan ajralib turadi. U materiklardan minglab kilometr uzoqlikda joylashgani sababli, bu yerda anʼanaviy optik tolali kabellar yoki yerusti telekommunikatsiya infratuzilmasini barpo etish texnik jihatdan murakkab va iqtisodiy jihatdan juda qimmatga tushar edi. Starlink loyihasi aynan mana shunday borish qiyin boʻlgan hududlar uchun yagona samarali yechimga aylanmoqda.

Global qamrov sari yana bir qadam

SpaceX tasdiqlashicha, endilikda orolning butun hududida, jumladan, uning poytaxti va asosiy porti hisoblangan Jorjtaun shahrida ham past kechikish vaqtiga (latency) ega boʻlgan yuqori tezlikdagi internetdan foydalanish mumkin. Bu mahalliy aholi, tadqiqotchilar va sayyohlar uchun jahon axborot makoniga toʻliq integratsiyalashish imkonini beradi.

Kompaniya mutaxassislarining taʼkidlashicha, Starlink xizmatining ushbu hududda ishga tushirilishi SpaceX kompaniyasining butun sayyora boʻylab uzluksiz aloqani taʼminlash strategiyasining bir qismidir. Avvalroq kompaniya Hind okeanidagi Seyshel orollari arxipelagida ham oʻz xizmatlarini yoʻlga qoʻygan edi. Bu kabi loyihalar sunʼiy yoʻldosh texnologiyalari raqamli tengsizlikni bartaraf etishda qanchalik muhim ekanini isbotlamoqda.

Oʻzbekiston sharoitida ham Starlink texnologiyasiga qiziqish yuqori. Mamlakatimizning togʻli va chekka qishloqlarida sifatli aloqa oʻrnatish masalasi dolzarb boʻlib qolayotgan bir paytda, SpaceX kabi kompaniyalarning global faolligi kelajakda mintaqaviy aloqa sifatiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

Hozirgi kunda Starlink past orbitali sunʼiy yoʻldoshlar turkumi orqali dunyoning oʻnlab mamlakatlarida millionlab foydalanuvchilarga xizmat koʻrsatmoqda. Kompaniya har oy yangi hududlarni oʻz xaritasiga qoʻshib, anʼanaviy provayderlar yetib bora olmaydigan nuqtalarda internet inqilobini amalga oshirmoqda.

StarlinkSpaceXInternetTexnologiyaElon Musk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob