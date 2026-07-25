Festival of the Unexceptional: Oddiy avtomobillarning noyob bayrami qaytmoqda

·30·Avto
Festival of the Unexceptional: Oddiy avtomobillarning noyob bayrami qaytmoqda

Buyuk Britaniyadagi Grimsthorpe Castle qasrida navbatdagi "Festival of the Unexceptional" (FotU) tadbiri oʻz ishini boshlamoqda. Hagerty UK sugʻurta kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan ushbu oʻziga xos koʻrgazma bir paytlar koʻchalarimizda oddiy hol boʻlgan, ammo bugungi kunda kamyob klassikaga aylangan ommaviy avtomobillarni ulugʻlashga bagʻishlangan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ushbu tadbirning asosiy farqi shundaki, unda hashamatli superkarlar yoki qimmatbaho kolleksiya mashinalari emas, balki oddiy ishchilar va oʻrta qatlam vakillari haydagan kamtarona modellar ishtirok etadi. Ishtirokchilar uchun qatʼiy talablar belgilangan: koʻrgazma maydoniga faqat 1971-yildan 2001-yilgacha boʻlgan davrda ishlab chiqarilgan va iloji boricha zavoddan eng sodda komplektatsiyada chiqqan avtomobillar kiritiladi.

Oddiylikning jozibasi va Concours de l'Ordinaire

Festivalning eng muhim qismi bu Concours de l'Ordinaire tanlovidir. Bu yerda hakamlar avtomobilning qanchalik qimmatligiga emas, balki uning asl holatda qanchalik yaxshi saqlanganiga eʼtibor berishadi. Koʻpincha 800 funt sterling atrofida sotib olish mumkin boʻlgan eski Ford Escort, Austin Metro yoki Peugeot 205 kabi modellar ushbu tadbirning haqiqiy yulduzlariga aylanadi.

Oʻzbekiston avtomobil bozori nuqtai nazaridan qaraganda, ushbu festival falsafasi bizga ham begona emas. Mamlakatimiz yoʻllarida uzoq yillar xizmat qilgan va hali ham uchraydigan Daewoo Nexia yoki Tico kabi modellar ham kelajakda mana shunday klassik maqomiga ega boʻlishi mumkin. Britaniyadagi ushbu tadbir avtomobil nafaqat hashamat belgisi, balki inson hayotining bir qismi ekanligini eslatib turadi.

Tashkilotchilarning soʻzlariga koʻra, zamonaviy avtomobillar texnologik jihatdan mukammal boʻlsa-da, 70-90-yillarning sodda mashinalarida oʻziga xos ruh va nostalgiya mavjud. Festivalga tashrif buyuruvchilar oʻzlarining birinchi avtomobillarini yoki bolalikda ota-onalari haydagan mashinalarni koʻrib, oʻtmishga sayohat qilish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Hagerty maʼlumotlariga koʻra, bunday "oddiy" klassik avtomobillarga qiziqish yildan-yilga ortib bormoqda. Buning sababi shundaki, ularni saqlash va taʼmirlash nisbatan arzon, shu bilan birga ular egasiga haqiqiy haydash zavqini va oʻziga xoslikni taqdim eta oladi. Bugungi kunda 1000 dollardan kamroq mablagʻ evaziga ham haqiqiy tarixiy qiymatga ega transport vositasini sotib olish imkoniyati mavjudligi koʻplab yosh kolleksionerlarni oʻziga jalb qilmoqda.

AvtomobilKlassikaFestivalHagertyRetro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lada Vesta NG yangi bosqichda: 180 ot kuchiga ega turbo dvigatel va mexanik uzatmalar qutisiLada Vesta NG yangi bosqichda: 180 ot kuchiga ega turbo dvigatel va mexanik uzatmalar qutisiBugun, 04:27Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 03:21Geely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini taqdim etdiGeely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini taqdim etdiKecha, 22:50Volkswagen Group inqirozdan chiqish uchun avtomobillar qatorini 50 foizga qisqartiradiVolkswagen Group inqirozdan chiqish uchun avtomobillar qatorini 50 foizga qisqartiradiKecha, 15:57Zeekr 9X Qozogʻistonda «koʻr» boʻlib qoldi: Xitoydan tashqarida funksiyalar bloklandiZeekr 9X Qozogʻistonda «koʻr» boʻlib qoldi: Xitoydan tashqarida funksiyalar bloklandiKecha, 14:59AvtoVAZ yangilangan Lada Granta ustida ish boshladi: Variatorli model kutilmoqdaAvtoVAZ yangilangan Lada Granta ustida ish boshladi: Variatorli model kutilmoqdaKecha, 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan