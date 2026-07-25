Festival of the Unexceptional: Oddiy avtomobillarning noyob bayrami qaytmoqda
Buyuk Britaniyadagi Grimsthorpe Castle qasrida navbatdagi "Festival of the Unexceptional" (FotU) tadbiri oʻz ishini boshlamoqda. Hagerty UK sugʻurta kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan ushbu oʻziga xos koʻrgazma bir paytlar koʻchalarimizda oddiy hol boʻlgan, ammo bugungi kunda kamyob klassikaga aylangan ommaviy avtomobillarni ulugʻlashga bagʻishlangan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Ushbu tadbirning asosiy farqi shundaki, unda hashamatli superkarlar yoki qimmatbaho kolleksiya mashinalari emas, balki oddiy ishchilar va oʻrta qatlam vakillari haydagan kamtarona modellar ishtirok etadi. Ishtirokchilar uchun qatʼiy talablar belgilangan: koʻrgazma maydoniga faqat 1971-yildan 2001-yilgacha boʻlgan davrda ishlab chiqarilgan va iloji boricha zavoddan eng sodda komplektatsiyada chiqqan avtomobillar kiritiladi.
Oddiylikning jozibasi va Concours de l'OrdinaireFestivalning eng muhim qismi bu Concours de l'Ordinaire tanlovidir. Bu yerda hakamlar avtomobilning qanchalik qimmatligiga emas, balki uning asl holatda qanchalik yaxshi saqlanganiga eʼtibor berishadi. Koʻpincha 800 funt sterling atrofida sotib olish mumkin boʻlgan eski Ford Escort, Austin Metro yoki Peugeot 205 kabi modellar ushbu tadbirning haqiqiy yulduzlariga aylanadi.
Oʻzbekiston avtomobil bozori nuqtai nazaridan qaraganda, ushbu festival falsafasi bizga ham begona emas. Mamlakatimiz yoʻllarida uzoq yillar xizmat qilgan va hali ham uchraydigan Daewoo Nexia yoki Tico kabi modellar ham kelajakda mana shunday klassik maqomiga ega boʻlishi mumkin. Britaniyadagi ushbu tadbir avtomobil nafaqat hashamat belgisi, balki inson hayotining bir qismi ekanligini eslatib turadi.
Tashkilotchilarning soʻzlariga koʻra, zamonaviy avtomobillar texnologik jihatdan mukammal boʻlsa-da, 70-90-yillarning sodda mashinalarida oʻziga xos ruh va nostalgiya mavjud. Festivalga tashrif buyuruvchilar oʻzlarining birinchi avtomobillarini yoki bolalikda ota-onalari haydagan mashinalarni koʻrib, oʻtmishga sayohat qilish imkoniyatiga ega boʻladilar.
Hagerty maʼlumotlariga koʻra, bunday "oddiy" klassik avtomobillarga qiziqish yildan-yilga ortib bormoqda. Buning sababi shundaki, ularni saqlash va taʼmirlash nisbatan arzon, shu bilan birga ular egasiga haqiqiy haydash zavqini va oʻziga xoslikni taqdim eta oladi. Bugungi kunda 1000 dollardan kamroq mablagʻ evaziga ham haqiqiy tarixiy qiymatga ega transport vositasini sotib olish imkoniyati mavjudligi koʻplab yosh kolleksionerlarni oʻziga jalb qilmoqda.
…