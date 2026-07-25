Hindiston poytaxtida internet uzildi: yoshlar harakati hukumatga qarshi isyon koʻtardi
Hindiston poytaxti Nyu-Deli shahrida ommaviy tartibsizliklar va yoshlarning norozilik namoyishlari sababli mobil internet xizmatlariga cheklovlar uzaytirildi. Mamlakat Bosh vaziri Narendra Modi 2014-yilda lavozimga kelganidan buyon ilk bor yosh avlod vakillari tomonidan bunday jiddiy qarshilikka duch kelmoqda. Vaziyatning keskinlashishi ortidan hukumat markaziy tumanlarda aloqa xizmatlarini toʻxtatishga majbur boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu noroziliklarning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida "Tarakan" (Cockroach Janta Party — CJP) deb nomlangan talabalar va yoshlar harakati maydonga chiqdi. Mazkur harakat yetakchilari va hukumat vakillari oʻrtasida mamlakat taʼlim tizimidagi inqirozli holatni bartaraf etish boʻyicha muzokaralar oʻtkazilishi kutilmoqda. ixbt.com xabariga koʻra, bu uchrashuv yoshlar orasida ijtimoiy norozilik kuchaygan bir paytda amalga oshirilmoqda.
Taʼlim tizimidagi korrupsiya va ommaviy ochlik eʼloniNamoyishlarning avj olishiga mamlakatdagi imtihon tizimida yuzaga kelgan qator janjallar va qonunbuzarliklar sabab boʻldi. Xususan, faol Sonam Vanchuk taʼlim sohasidagi muammolarga eʼtibor qaratish maqsadida 26 kunlik ochlik eʼlon qilgan edi. U oʻz noroziligini toʻxtatgan boʻlsa-da, jamoatchilik orasida hukumatga nisbatan ishonchsizlik pasaygani yoʻq. Yoshlar taʼlim vazirining isteʼfosini va tizimni tubdan isloh qilishni talab qilmoqda.
Hukumat qaroriga binoan, telekommunikatsiya kompaniyalari Nyu-Delining markaziy hududlarida maʼlumotlar uzatish xizmatini cheklab qoʻygan. Bu chora namoyishchilarning oʻzaro aloqa oʻrnatishi va norozilik toʻlqinining yanada kengayishini oldini olish maqsadida qoʻllanilgan. Biroq, bunday choralar ijtimoiy tarmoqlarda hukumatning soʻz erkinligini boʻgʻishga urinishi sifatida talqin qilinmoqda.
"Tarakan" harakati: Satiradan real siyosiy kuchga"Tarakan" harakati Hindiston siyosiy sahnasida oʻziga xos tarixga ega. Dastlab satira sifatida shakllangan ushbu harakat 2026-yilning may oyida Hindiston Oliy sudi raisining ishsiz yoshlarni tarakanlarga qiyoslashi ortidan yuzaga kelgan edi. Bu haqoratli oʻxshatish yoshlarni birlashtirib, ularni haqiqiy siyosiy kuchga aylantirdi.
Bugungi kunda CJP nafaqat talabalar, balki butun "zumerlar" avlodining ovoziga aylangan. Ularning asosiy talablari quyidagilardan iborat:
- Taʼlim tizimidagi korrupsiyaga chek qoʻyish va imtihonlarni shaffof oʻtkazish;
- Ishsizlik muammosini hal etish uchun davlat dasturlarini ishlab chiqish;
- Yoshlarning siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonidagi ishtirokini taʼminlash;
- Siyosiy arboblarning yoshlarga nisbatan kamsituvchi munosabatini toʻxtatish.
…