Hindiston poytaxtida internet uzildi: yoshlar harakati hukumatga qarshi isyon koʻtardi

·74·Texno
Hindiston poytaxtida internet uzildi: yoshlar harakati hukumatga qarshi isyon koʻtardi

Hindiston poytaxti Nyu-Deli shahrida ommaviy tartibsizliklar va yoshlarning norozilik namoyishlari sababli mobil internet xizmatlariga cheklovlar uzaytirildi. Mamlakat Bosh vaziri Narendra Modi 2014-yilda lavozimga kelganidan buyon ilk bor yosh avlod vakillari tomonidan bunday jiddiy qarshilikka duch kelmoqda. Vaziyatning keskinlashishi ortidan hukumat markaziy tumanlarda aloqa xizmatlarini toʻxtatishga majbur boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu noroziliklarning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida "Tarakan" (Cockroach Janta Party — CJP) deb nomlangan talabalar va yoshlar harakati maydonga chiqdi. Mazkur harakat yetakchilari va hukumat vakillari oʻrtasida mamlakat taʼlim tizimidagi inqirozli holatni bartaraf etish boʻyicha muzokaralar oʻtkazilishi kutilmoqda. ixbt.com xabariga koʻra, bu uchrashuv yoshlar orasida ijtimoiy norozilik kuchaygan bir paytda amalga oshirilmoqda.

Taʼlim tizimidagi korrupsiya va ommaviy ochlik eʼloni

Namoyishlarning avj olishiga mamlakatdagi imtihon tizimida yuzaga kelgan qator janjallar va qonunbuzarliklar sabab boʻldi. Xususan, faol Sonam Vanchuk taʼlim sohasidagi muammolarga eʼtibor qaratish maqsadida 26 kunlik ochlik eʼlon qilgan edi. U oʻz noroziligini toʻxtatgan boʻlsa-da, jamoatchilik orasida hukumatga nisbatan ishonchsizlik pasaygani yoʻq. Yoshlar taʼlim vazirining isteʼfosini va tizimni tubdan isloh qilishni talab qilmoqda.

Hukumat qaroriga binoan, telekommunikatsiya kompaniyalari Nyu-Delining markaziy hududlarida maʼlumotlar uzatish xizmatini cheklab qoʻygan. Bu chora namoyishchilarning oʻzaro aloqa oʻrnatishi va norozilik toʻlqinining yanada kengayishini oldini olish maqsadida qoʻllanilgan. Biroq, bunday choralar ijtimoiy tarmoqlarda hukumatning soʻz erkinligini boʻgʻishga urinishi sifatida talqin qilinmoqda.

"Tarakan" harakati: Satiradan real siyosiy kuchga

"Tarakan" harakati Hindiston siyosiy sahnasida oʻziga xos tarixga ega. Dastlab satira sifatida shakllangan ushbu harakat 2026-yilning may oyida Hindiston Oliy sudi raisining ishsiz yoshlarni tarakanlarga qiyoslashi ortidan yuzaga kelgan edi. Bu haqoratli oʻxshatish yoshlarni birlashtirib, ularni haqiqiy siyosiy kuchga aylantirdi.

Bugungi kunda CJP nafaqat talabalar, balki butun "zumerlar" avlodining ovoziga aylangan. Ularning asosiy talablari quyidagilardan iborat:

  • Taʼlim tizimidagi korrupsiyaga chek qoʻyish va imtihonlarni shaffof oʻtkazish;
  • Ishsizlik muammosini hal etish uchun davlat dasturlarini ishlab chiqish;
  • Yoshlarning siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonidagi ishtirokini taʼminlash;
  • Siyosiy arboblarning yoshlarga nisbatan kamsituvchi munosabatini toʻxtatish.
Hindistondagi bu voqealar mintaqadagi boshqa davlatlar uchun ham oʻziga xos signal boʻlishi mumkin. Yoshlarning ijtimoiy tarmoqlar orqali tezkor tashkil etilishi va anʼanaviy siyosiy institutlarga qarshi chiqishi zamonaviy texnologiyalar davrida norozilik kayfiyatining yangi bosqichga chiqqanini koʻrsatmoqda. Hozircha Nyu-Delida vaziyat barqarorlashgani yoʻq, muzokaralar natijasi esa mamlakatning kelgusi siyosiy yoʻnalishini belgilab berishi kutilmoqda.

HindistonNyu-DeliInternetNamoyishNarendra Modi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob