Rossiya Roshen'ning Lipetskdagi zavodini xususiylashtiradi
Rossiya hukumati Ukraina sobiq prezidenti Petro Poroshenko asos solgan Roshen korporatsiyasining Lipetskdagi qandolat fabrikasini xususiylashtirishga qaror qildi. Korxona aktivlari sud jarayonidan so‘ng Rossiya davlat mulkiga o‘tkazilgan edi.
Vazirlar Mahkamasi fabrika va unga bog‘liq kompaniya aksiyalarining 99,9 foizini 2026–2028 yillarga mo‘ljallangan xususiylashtirish rejasiga kiritdi. Bo‘lajak bitimning qiymati va ehtimoliy xaridorlar hozircha ma’lum qilinmagan.
Aktivlar sud qaroridan keyin davlatga o‘tgan
Taqdim etilgan ma’lumotga ko‘ra, 2024 yil fevral oyida Rossiya Bosh prokuraturasi tashabbusi bilan sud jarayoni boshlangan.
Uning natijasida Lipetskdagi Roshen tuzilmalariga tegishli aksiya va ulushlar Rossiya Federatsiyasi mulkiga o‘tkazilgan. Keyinchalik Federal sud ijrochilari xizmati direktori Dmitriy Aristov zavod aksiyalari rasman davlat hisobiga o‘tganini ma’lum qilgan.
99,9 foiz aksiya rejaga kiritildi
Rossiya Vazirlar Mahkamasi xususiylashtirish rejasiga quyidagi aktivlarni qo‘shgan:
Lipetsk qandolat fabrikasi;
«Roshen» MCHJ;
ushbu tuzilmalar aksiyalarining 99,9 foizi.
Xususiylashtirish 2026–2028 yillar oralig‘ida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Biroq sotuv sanasi, boshlang‘ich narx va jarayon shakli haqida batafsil ma’lumot berilmagan.
Fabrika 2017 yilda ishlab chiqarishni to‘xtatgan
Roshen dunyodagi yirik qandolat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilaridan biri hisoblanadi.
Kompaniya 2017 yilda siyosiy va iqtisodiy sabablarni ko‘rsatib, Lipetsk fabrikasini yopishini e’lon qilgan edi. Shundan keyin korxonada ishlab chiqarish to‘xtatilgan.
O‘sha vaqtda korporatsiya Rossiyada qolgan aktivlarini taxminan 200 million dollarga baholagan.
Asosiy ma’lumot
Ko‘rsatkich
Fabrika yopilgan yil
2017 yil
Aktivlar davlatga o‘tgan jarayon
2024 yil
Xususiylashtiriladigan ulush
99,9 foiz
Reja muddati
2026–2028 yillar
Ilgarigi aktivlar bahosi
200 million dollar atrofida
Korxonaning keyingi taqdiri qanday bo‘ladi?
Zavod uzoq vaqtdan beri mahsulot ishlab chiqarmayotgani sabab yangi investor korxonani qayta ishga tushiradimi yoki uning aktivlaridan boshqa maqsadda foydalanadimi — hozircha noma’lum.
Shuningdek, xususiylashtirishdan tushadigan mablag‘ miqdori va savdoda qaysi kompaniyalar ishtirok etishi ham ochiqlanmagan.
Petro Poroshenko Rossiya Rosfinmonitoringi tomonidan ekstremistik faoliyat yoki terrorizmga aloqador shaxslar ro‘yxatiga kiritilgan. Bu Rossiya vakolatli organlarining huquqiy tasnifi hisoblanadi.
Sizningcha, uzoq yillar ishlamagan Lipetsk fabrikasi yangi investor qo‘lida qayta faoliyat boshlaydimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…