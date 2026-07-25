Rossiya Roshen'ning Lipetskdagi zavodini xususiylashtiradi

·89·Dunyo
Rossiya Roshen'ning Lipetskdagi zavodini xususiylashtiradi

Rossiya hukumati Ukraina sobiq prezidenti Petro Poroshenko asos solgan Roshen korporatsiyasining Lipetskdagi qandolat fabrikasini xususiylashtirishga qaror qildi. Korxona aktivlari sud jarayonidan so‘ng Rossiya davlat mulkiga o‘tkazilgan edi.

Vazirlar Mahkamasi fabrika va unga bog‘liq kompaniya aksiyalarining 99,9 foizini 2026–2028 yillarga mo‘ljallangan xususiylashtirish rejasiga kiritdi. Bo‘lajak bitimning qiymati va ehtimoliy xaridorlar hozircha ma’lum qilinmagan.

Aktivlar sud qaroridan keyin davlatga o‘tgan

Taqdim etilgan ma’lumotga ko‘ra, 2024 yil fevral oyida Rossiya Bosh prokuraturasi tashabbusi bilan sud jarayoni boshlangan.

Uning natijasida Lipetskdagi Roshen tuzilmalariga tegishli aksiya va ulushlar Rossiya Federatsiyasi mulkiga o‘tkazilgan. Keyinchalik Federal sud ijrochilari xizmati direktori Dmitriy Aristov zavod aksiyalari rasman davlat hisobiga o‘tganini ma’lum qilgan.

99,9 foiz aksiya rejaga kiritildi

Rossiya Vazirlar Mahkamasi xususiylashtirish rejasiga quyidagi aktivlarni qo‘shgan:

  • Lipetsk qandolat fabrikasi;

  • «Roshen» MCHJ;

  • ushbu tuzilmalar aksiyalarining 99,9 foizi.

Xususiylashtirish 2026–2028 yillar oralig‘ida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Biroq sotuv sanasi, boshlang‘ich narx va jarayon shakli haqida batafsil ma’lumot berilmagan.

Fabrika 2017 yilda ishlab chiqarishni to‘xtatgan

Roshen dunyodagi yirik qandolat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilaridan biri hisoblanadi.

Kompaniya 2017 yilda siyosiy va iqtisodiy sabablarni ko‘rsatib, Lipetsk fabrikasini yopishini e’lon qilgan edi. Shundan keyin korxonada ishlab chiqarish to‘xtatilgan.

O‘sha vaqtda korporatsiya Rossiyada qolgan aktivlarini taxminan 200 million dollarga baholagan.

Asosiy ma’lumot

Ko‘rsatkich

Fabrika yopilgan yil

2017 yil

Aktivlar davlatga o‘tgan jarayon

2024 yil

Xususiylashtiriladigan ulush

99,9 foiz

Reja muddati

2026–2028 yillar

Ilgarigi aktivlar bahosi

200 million dollar atrofida

Korxonaning keyingi taqdiri qanday bo‘ladi?

Zavod uzoq vaqtdan beri mahsulot ishlab chiqarmayotgani sabab yangi investor korxonani qayta ishga tushiradimi yoki uning aktivlaridan boshqa maqsadda foydalanadimi — hozircha noma’lum.

Shuningdek, xususiylashtirishdan tushadigan mablag‘ miqdori va savdoda qaysi kompaniyalar ishtirok etishi ham ochiqlanmagan.

Petro Poroshenko Rossiya Rosfinmonitoringi tomonidan ekstremistik faoliyat yoki terrorizmga aloqador shaxslar ro‘yxatiga kiritilgan. Bu Rossiya vakolatli organlarining huquqiy tasnifi hisoblanadi.

Sizningcha, uzoq yillar ishlamagan Lipetsk fabrikasi yangi investor qo‘lida qayta faoliyat boshlaydimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

RoshenLipetskPetro PoroshenkoRossiyaDmitriy Aristov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Futbol yulduzi Mbappe sevgilisi bilan ko‘rindi: Parijdagi kadrlar shov-shuv uyg‘otdiFutbol yulduzi Mbappe sevgilisi bilan ko‘rindi: Parijdagi kadrlar shov-shuv uyg‘otdiBugun, 20:39Yaponiya noqonuniy yurgan yana ikki o‘zbekistonlikni deportatsiya qildiYaponiya noqonuniy yurgan yana ikki o‘zbekistonlikni deportatsiya qildiBugun, 18:12Maradonaning «Xudoning qo‘li» va «Asr goli» urilgan to‘p auksionga qo‘yildi (video)Maradonaning «Xudoning qo‘li» va «Asr goli» urilgan to‘p auksionga qo‘yildi (video)Bugun, 18:04Hindistonda shov-shuv: kelin qaynotasining jinsiy a’zosiga pichoq bilan hujum qildiHindistonda shov-shuv: kelin qaynotasining jinsiy a’zosiga pichoq bilan hujum qildiBugun, 16:43Boquvchisiga taqlid qilgan yoqimtoy panda internetda barchani ko‘nglidan joy olib ulgurdi! (video)Boquvchisiga taqlid qilgan yoqimtoy panda internetda barchani ko‘nglidan joy olib ulgurdi! (video)Bugun, 16:24Kafedagi kutilmagan mehmon: 900 kilolik buqa (video)Kafedagi kutilmagan mehmon: 900 kilolik buqa (video)Bugun, 16:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi