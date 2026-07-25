«Real» Rodrining transferi ustida ish boshladi...
«Real Madrid» «Manchester Siti» yarim himoyachisi Rodrini yozgi transfer oynasida o‘z safiga qo‘shib olish imkoniyatini o‘rganmoqda. The Athletic jurnalisti David Ornshteynning xabar berishicha, madridliklar ispaniyalik futbolchi transferi bo‘yicha dastlabki ishlarni boshlab yuborgan.
Hozircha ikki klub o‘rtasida rasmiy muzokaralar o‘tkazilmagan. Shunga qaramay, «Real» rahbariyati kelishuvga erishish imkoniyatini yuqori baholayotgani aytilmoqda.
«Real» transferni shu yozda amalga oshirmoqchi
David Ornshteyn va Mario Kortegana tayyorlagan materialga ko‘ra, «Real Madrid» Rodrini uzoq muddatli reja emas, balki joriy yozgi transfer oynasidayoq qo‘lga kiritishni maqsad qilgan.
Madrid klubi hozircha «Manchester Siti»ga rasmiy taklif yubormagan. Tomonlar o‘rtasida transfer qiymati yoki shartlari bo‘yicha muzokaralar boshlangani ham ma’lum qilinmagan.
Biroq manba «Real» ushbu transferni amalga oshirish mumkinligiga jiddiy ishonch bildirayotganini ta’kidlagan.
«Manchester Siti» Rodrini qo‘yib yubormoqchi emas
Manchester klubi esa asosiy yarim himoyachilaridan birini jamoada saqlab qolish niyatida.
Xabarga ko‘ra, «Siti» rahbariyati Rodri yangi shartnoma imzolash-imzolamasligidan qat’i nazar, kelasi mavsumda ham jamoada qolishiga umid qilmoqda.
Bu esa «Real» uchun transfer muzokaralarini ancha murakkablashtirishi mumkin. Chunki futbolchining amaldagi bitimi hali yana bir mavsumdan ortiq muddatga ega.
Rodrining shartnomasi qachon tugaydi?
Ispaniya terma jamoasi sardorining «Manchester Siti» bilan shartnomasi 2027 yil iyuniga qadar amal qiladi.
Asosiy ma’lumot
Tafsilot
Futbolchi
Rodri
Amaldagi klubi
«Manchester Siti»
Qiziqish bildirayotgan klub
«Real Madrid»
Shartnoma muddati
2027 yil iyunigacha
Rasmiy muzokaralar
Hali boshlanmagan
Shu sabab «Manchester Siti» muzokaralarda kuchli pozitsiyaga ega bo‘lib turibdi va futbolchini sotishga majbur emas.
Nega «Real» aynan Rodrini tanladi?
Rodri markaziy yarim himoyada o‘yin sur’atini boshqarishi, himoya va hujum o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlashi bilan ajralib turadi.
Uning Ispaniya terma jamoasi sardori ekani ham futbolchining yetakchilik fazilatlarini ko‘rsatadi. «Real» esa tajribali va yuqori saviyadagi yarim himoyachi orqali markaziy chiziqni yanada kuchaytirishni ko‘zlayotgan bo‘lishi mumkin.
Biroq transferning moliyaviy shartlari, Rodrining shaxsiy pozitsiyasi va «Manchester Siti»ning ehtimoliy narxi hozircha ochiqlanmagan.
Hal qiluvchi muzokaralar hali oldinda
Ayni paytda Rodrining «Real»ga o‘tishi faqat madridliklarning qiziqishi va transfer ustidagi dastlabki ishlar bosqichida turibdi.
Rasmiy taklif, klublar o‘rtasidagi muzokaralar va futbolchining qarori ushbu transfer taqdirini belgilab beradi. «Manchester Siti» uni saqlab qolishga bel bog‘lagani uchun kelishuvga erishish oson bo‘lmasligi kutilmoqda.
Sizningcha, Rodri «Real Madrid» yarim himoyasi uchun eng to‘g‘ri tanlovmi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…