«Real» Rodrining transferi ustida ish boshladi...

·50·Sport
«Real» Rodrining transferi ustida ish boshladi...

«Real Madrid» «Manchester Siti» yarim himoyachisi Rodrini yozgi transfer oynasida o‘z safiga qo‘shib olish imkoniyatini o‘rganmoqda. The Athletic jurnalisti David Ornshteynning xabar berishicha, madridliklar ispaniyalik futbolchi transferi bo‘yicha dastlabki ishlarni boshlab yuborgan.

Hozircha ikki klub o‘rtasida rasmiy muzokaralar o‘tkazilmagan. Shunga qaramay, «Real» rahbariyati kelishuvga erishish imkoniyatini yuqori baholayotgani aytilmoqda.

«Real» transferni shu yozda amalga oshirmoqchi

David Ornshteyn va Mario Kortegana tayyorlagan materialga ko‘ra, «Real Madrid» Rodrini uzoq muddatli reja emas, balki joriy yozgi transfer oynasidayoq qo‘lga kiritishni maqsad qilgan.

Madrid klubi hozircha «Manchester Siti»ga rasmiy taklif yubormagan. Tomonlar o‘rtasida transfer qiymati yoki shartlari bo‘yicha muzokaralar boshlangani ham ma’lum qilinmagan.

Biroq manba «Real» ushbu transferni amalga oshirish mumkinligiga jiddiy ishonch bildirayotganini ta’kidlagan.

«Manchester Siti» Rodrini qo‘yib yubormoqchi emas

Manchester klubi esa asosiy yarim himoyachilaridan birini jamoada saqlab qolish niyatida.

Xabarga ko‘ra, «Siti» rahbariyati Rodri yangi shartnoma imzolash-imzolamasligidan qat’i nazar, kelasi mavsumda ham jamoada qolishiga umid qilmoqda.

Bu esa «Real» uchun transfer muzokaralarini ancha murakkablashtirishi mumkin. Chunki futbolchining amaldagi bitimi hali yana bir mavsumdan ortiq muddatga ega.

Rodrining shartnomasi qachon tugaydi?

Ispaniya terma jamoasi sardorining «Manchester Siti» bilan shartnomasi 2027 yil iyuniga qadar amal qiladi.

Asosiy ma’lumot

Tafsilot

Futbolchi

Rodri

Amaldagi klubi

«Manchester Siti»

Qiziqish bildirayotgan klub

«Real Madrid»

Shartnoma muddati

2027 yil iyunigacha

Rasmiy muzokaralar

Hali boshlanmagan

Shu sabab «Manchester Siti» muzokaralarda kuchli pozitsiyaga ega bo‘lib turibdi va futbolchini sotishga majbur emas.

Nega «Real» aynan Rodrini tanladi?

Rodri markaziy yarim himoyada o‘yin sur’atini boshqarishi, himoya va hujum o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlashi bilan ajralib turadi.

Uning Ispaniya terma jamoasi sardori ekani ham futbolchining yetakchilik fazilatlarini ko‘rsatadi. «Real» esa tajribali va yuqori saviyadagi yarim himoyachi orqali markaziy chiziqni yanada kuchaytirishni ko‘zlayotgan bo‘lishi mumkin.

Biroq transferning moliyaviy shartlari, Rodrining shaxsiy pozitsiyasi va «Manchester Siti»ning ehtimoliy narxi hozircha ochiqlanmagan.

Hal qiluvchi muzokaralar hali oldinda

Ayni paytda Rodrining «Real»ga o‘tishi faqat madridliklarning qiziqishi va transfer ustidagi dastlabki ishlar bosqichida turibdi.

Rasmiy taklif, klublar o‘rtasidagi muzokaralar va futbolchining qarori ushbu transfer taqdirini belgilab beradi. «Manchester Siti» uni saqlab qolishga bel bog‘lagani uchun kelishuvga erishish oson bo‘lmasligi kutilmoqda.

Sizningcha, Rodri «Real Madrid» yarim himoyasi uchun eng to‘g‘ri tanlovmi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54Rodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiRodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiBugun, 20:18Arsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiArsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiBugun, 20:12Barselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBarselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBugun, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi