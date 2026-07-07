Pulni quvish emas: boylikka olib boruvchi 7 fikr...
Nega ba’zi odamlar yillab mehnat qilib ham doimiy pul tanqisligini his qiladi, boshqalar esa imkoniyatlarni tezroq payqaydi? Florens Skovel Shinn ta’limotida bu holat insonning ichki so‘zlari, pulga munosabati va «tanqislik kayfiyati» bilan izohlanadi.
Bu g‘oyalarni mo‘jizaviy boyish formulasi emas, balki fikrlash tarzini o‘zgartirish, imkoniyatlarni ko‘rish va moliyaviy qarorlarni xotirjamroq qabul qilish usuli sifatida tushunish muhim.
«Menga pul kerak» degan fikr nima uchun xavfli?
Inson doimiy ravishda «menga pul yetishmayapti» deb o‘ylasa, diqqati imkoniyatlarga emas, muammoga qarab qoladi.
Bunday ichki muloqot:
xavotirni kuchaytirishi;
shoshma-shoshar qarorlarga olib kelishi;
yangi takliflarni payqashga xalaqit berishi;
pulni boshqarish o‘rniga faqat uni quvish holatini yaratishi mumkin.
Shuning uchun «menga pul kerak» degan jumlani «men daromadimni oshirish uchun yangi yo‘llarni ko‘ryapman» kabi aniq va harakatga yo‘naltirilgan fikr bilan almashtirish tavsiya etiladi.
Ov rejimi va qabul qilish rejimi
«Ov rejimi»dagi inson doim xavotirda bo‘ladi: tezroq pul topish, biror narsani yo‘qotib qo‘ymaslik va har qanday taklifga yopishib olishga harakat qiladi.
«Qabul qilish rejimi» esa hech narsa qilmasdan kutish degani emas. Bu — xotirjamlikni saqlagan holda harakat qilish, o‘z qadrini tushunish va munosib imkoniyat paydo bo‘lganda uni qabul qilishga tayyor turishdir.
Farq oddiy:
Ov rejimi: «Har qanday yo‘l bilan pul topishim kerak».
Qabul qilish rejimi: «Men qiymat yarataman va munosib imkoniyatlarni ko‘rishga tayyorman».
Pulga munosabatni o‘zgartiradigan 7 fikr
Florens Skovel Shinn g‘oyalaridan kelib chiqib, quyidagi fikrlash o‘zgarishlari moliyaviy hayotga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
1. Tanqislikdan imkoniyatga o‘tish
«Pul yo‘q» degan fikr o‘rniga daromadni ko‘paytirishning aniq yo‘llarini izlash.
2. Pulni maqsad emas, vosita deb ko‘rish
Pulning o‘zi emas, u orqali hal qilinadigan ehtiyoj va yaratiladigan qiymat muhim.
3. Qo‘rquv bilan emas, reja bilan harakat qilish
Daromad, xarajat, qarz va jamg‘armalarni yozib borish xavotirni kamaytiradi.
4. O‘z mehnatingizni qadrlash
Xizmat yoki mahsulot uchun munosib haq so‘rash ham moliyaviy fikrlashning bir qismi.
5. Kichik imkoniyatlarni rad etmaslik
Katta natija ba’zan oddiy tanishuv, yangi ko‘nikma yoki kichik buyurtmadan boshlanadi.
6. Pul haqidagi salbiy iboralarni o‘zgartirish
«Menda hech qachon pul bo‘lmaydi» o‘rniga «men pulni boshqarishni o‘rganyapman» deyish ancha foydali.
7. Baxtni faqat pul bilan bog‘lamaslik
Doimiy norozilik insonni yangi imkoniyatlardan ko‘ra kamchiliklarga ko‘proq qaratishga majbur qiladi.
Ertalab va kechqurun bajariladigan oddiy odatlar
Ongni mo‘l-ko‘lchilikka yo‘naltirish uchun murakkab marosimlar shart emas. Quyidagi amaliy odatlar yetarli:
Ertalab uchta maqsadni yozish, shu kuni daromad yoki kasbiy o‘sish uchun qilinadigan bitta aniq harakatni belgilash va mavjud imkoniyatlar uchun minnatdorlik bildirish mumkin.
Kechqurun esa kun davomidagi xarajatlarni ko‘rib chiqish, erishilgan kichik natijalarni qayd etish va ertangi muhim moliyaviy vazifani belgilash foydali.
Bu odatlar «Koinotdan pul chaqirish» emas, balki diqqatni tartibga solish va qarorlarni ongli qabul qilish usulidir.
Kutilmagan pullar qayerdan paydo bo‘ladi?
Odam fikrlash va harakat qilish uslubini o‘zgartirganda, avval e’tibor bermagan imkoniyatlarni payqay boshlashi mumkin.
Masalan, eski qarzning qaytarilishi, qo‘shimcha ish taklifi, yangi mijoz, bonus yoki foydali hamkorlik «kutilmagan pul» sifatida ko‘rinishi mumkin. Aslida esa bunday natijalar ko‘pincha munosabatlar, tayyorgarlik va o‘z vaqtida qilingan harakatning samarasidir.
Faqat ijobiy fikrning o‘zi yetarlimi?
Yo‘q. Ijobiy fikrlash harakatsiz ishlamaydi.
Moliyaviy ahvolni yaxshilash uchun fikrlash bilan birga:
budjet yuritish;
qarzlarni reja asosida kamaytirish;
yangi ko‘nikmalarni o‘rganish;
qo‘shimcha daromad manbalarini izlash;
shubhali «tez boyish» va’dalaridan saqlanish zarur.
Florens Skovel Shinn g‘oyasining eng foydali qismi shu: inson doimiy xavotirdan chiqib, o‘zini imkoniyatlarga munosib deb his qilsa, harakatlari ham o‘zgaradi.
Pul magnit kabi havodan paydo bo‘lmaydi. Ammo xotirjam fikr, aniq reja va izchil harakat uning sizga olib boradigan yo‘lini ancha qisqartirishi mumkin.
Maqolani o‘qib bo‘lgach, izohlar bo‘limiga kiring va to‘liq ishonch bilan yozing:
Qabul rejimi faollashtirildi! Kutilmagan pullar meni qidirib yuribdi!
Bu shunchaki so‘zlar emas - bu ma’naviy mexanizmni ishga tushirishdir. Siz gullab-yashnash uchun tug‘ilgansiz. Va bu maqola buni eslashingizga yordam beradi!
…