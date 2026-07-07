Pulni quvish emas: boylikka olib boruvchi 7 fikr...

·31·Foydali
Pulni quvish emas: boylikka olib boruvchi 7 fikr...

Nega ba’zi odamlar yillab mehnat qilib ham doimiy pul tanqisligini his qiladi, boshqalar esa imkoniyatlarni tezroq payqaydi? Florens Skovel Shinn ta’limotida bu holat insonning ichki so‘zlari, pulga munosabati va «tanqislik kayfiyati» bilan izohlanadi.

Bu g‘oyalarni mo‘jizaviy boyish formulasi emas, balki fikrlash tarzini o‘zgartirish, imkoniyatlarni ko‘rish va moliyaviy qarorlarni xotirjamroq qabul qilish usuli sifatida tushunish muhim.

«Menga pul kerak» degan fikr nima uchun xavfli?

Inson doimiy ravishda «menga pul yetishmayapti» deb o‘ylasa, diqqati imkoniyatlarga emas, muammoga qarab qoladi.

Bunday ichki muloqot:

  • xavotirni kuchaytirishi;

  • shoshma-shoshar qarorlarga olib kelishi;

  • yangi takliflarni payqashga xalaqit berishi;

  • pulni boshqarish o‘rniga faqat uni quvish holatini yaratishi mumkin.

Shuning uchun «menga pul kerak» degan jumlani «men daromadimni oshirish uchun yangi yo‘llarni ko‘ryapman» kabi aniq va harakatga yo‘naltirilgan fikr bilan almashtirish tavsiya etiladi.

Ov rejimi va qabul qilish rejimi

«Ov rejimi»dagi inson doim xavotirda bo‘ladi: tezroq pul topish, biror narsani yo‘qotib qo‘ymaslik va har qanday taklifga yopishib olishga harakat qiladi.

«Qabul qilish rejimi» esa hech narsa qilmasdan kutish degani emas. Bu — xotirjamlikni saqlagan holda harakat qilish, o‘z qadrini tushunish va munosib imkoniyat paydo bo‘lganda uni qabul qilishga tayyor turishdir.

Farq oddiy:

Ov rejimi: «Har qanday yo‘l bilan pul topishim kerak».

Qabul qilish rejimi: «Men qiymat yarataman va munosib imkoniyatlarni ko‘rishga tayyorman».

Pulga munosabatni o‘zgartiradigan 7 fikr

Florens Skovel Shinn g‘oyalaridan kelib chiqib, quyidagi fikrlash o‘zgarishlari moliyaviy hayotga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

1. Tanqislikdan imkoniyatga o‘tish

«Pul yo‘q» degan fikr o‘rniga daromadni ko‘paytirishning aniq yo‘llarini izlash.

2. Pulni maqsad emas, vosita deb ko‘rish

Pulning o‘zi emas, u orqali hal qilinadigan ehtiyoj va yaratiladigan qiymat muhim.

3. Qo‘rquv bilan emas, reja bilan harakat qilish

Daromad, xarajat, qarz va jamg‘armalarni yozib borish xavotirni kamaytiradi.

4. O‘z mehnatingizni qadrlash

Xizmat yoki mahsulot uchun munosib haq so‘rash ham moliyaviy fikrlashning bir qismi.

5. Kichik imkoniyatlarni rad etmaslik

Katta natija ba’zan oddiy tanishuv, yangi ko‘nikma yoki kichik buyurtmadan boshlanadi.

6. Pul haqidagi salbiy iboralarni o‘zgartirish

«Menda hech qachon pul bo‘lmaydi» o‘rniga «men pulni boshqarishni o‘rganyapman» deyish ancha foydali.

7. Baxtni faqat pul bilan bog‘lamaslik

Doimiy norozilik insonni yangi imkoniyatlardan ko‘ra kamchiliklarga ko‘proq qaratishga majbur qiladi.

Ertalab va kechqurun bajariladigan oddiy odatlar

Ongni mo‘l-ko‘lchilikka yo‘naltirish uchun murakkab marosimlar shart emas. Quyidagi amaliy odatlar yetarli:

Ertalab uchta maqsadni yozish, shu kuni daromad yoki kasbiy o‘sish uchun qilinadigan bitta aniq harakatni belgilash va mavjud imkoniyatlar uchun minnatdorlik bildirish mumkin.

Kechqurun esa kun davomidagi xarajatlarni ko‘rib chiqish, erishilgan kichik natijalarni qayd etish va ertangi muhim moliyaviy vazifani belgilash foydali.

Bu odatlar «Koinotdan pul chaqirish» emas, balki diqqatni tartibga solish va qarorlarni ongli qabul qilish usulidir.

Kutilmagan pullar qayerdan paydo bo‘ladi?

Odam fikrlash va harakat qilish uslubini o‘zgartirganda, avval e’tibor bermagan imkoniyatlarni payqay boshlashi mumkin.

Masalan, eski qarzning qaytarilishi, qo‘shimcha ish taklifi, yangi mijoz, bonus yoki foydali hamkorlik «kutilmagan pul» sifatida ko‘rinishi mumkin. Aslida esa bunday natijalar ko‘pincha munosabatlar, tayyorgarlik va o‘z vaqtida qilingan harakatning samarasidir.

Faqat ijobiy fikrning o‘zi yetarlimi?

Yo‘q. Ijobiy fikrlash harakatsiz ishlamaydi.

Moliyaviy ahvolni yaxshilash uchun fikrlash bilan birga:

  • budjet yuritish;

  • qarzlarni reja asosida kamaytirish;

  • yangi ko‘nikmalarni o‘rganish;

  • qo‘shimcha daromad manbalarini izlash;

  • shubhali «tez boyish» va’dalaridan saqlanish zarur.

Florens Skovel Shinn g‘oyasining eng foydali qismi shu: inson doimiy xavotirdan chiqib, o‘zini imkoniyatlarga munosib deb his qilsa, harakatlari ham o‘zgaradi.

Pul magnit kabi havodan paydo bo‘lmaydi. Ammo xotirjam fikr, aniq reja va izchil harakat uning sizga olib boradigan yo‘lini ancha qisqartirishi mumkin.

Maqolani o‘qib bo‘lgach, izohlar bo‘limiga kiring va to‘liq ishonch bilan yozing:

  • Qabul rejimi faollashtirildi! Kutilmagan pullar meni qidirib yuribdi!

Bu shunchaki so‘zlar emas - bu ma’naviy mexanizmni ishga tushirishdir. Siz gullab-yashnash uchun tug‘ilgansiz. Va bu maqola buni eslashingizga yordam beradi!

Florence Scovel Shinn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

His-tuyg‘ular va istaklarning moddiylashuvi qanday ro‘y beradi?His-tuyg‘ular va istaklarning moddiylashuvi qanday ro‘y beradi?05.07, 19:06Qancha ishlasangiz ham, nega pul ko‘paymaydi?Qancha ishlasangiz ham, nega pul ko‘paymaydi?05.07, 18:23Ko‘p pul inson hayotini qay tarzda o‘zgartirishi mumkin?Ko‘p pul inson hayotini qay tarzda o‘zgartirishi mumkin?05.07, 11:52Tanamiz bizdan nimani kutadi? 11 muhim eslatma...Tanamiz bizdan nimani kutadi? 11 muhim eslatma...05.07, 10:59Asalning hayratlanarli siri: nega u aynimaydi?Asalning hayratlanarli siri: nega u aynimaydi?05.07, 10:522 iyulda tug‘ilganlar: O‘zingiz haqingizdagi eng yashirin sirlar!2 iyulda tug‘ilganlar: O‘zingiz haqingizdagi eng yashirin sirlar!02.07, 18:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
Ong ostini yangilash: Xatolardan qo‘rqish dasturini qanday o‘chirish mumkin?
Ong ostini yangilash: Xatolardan qo‘rqish dasturini qanday o‘chirish mumkin?