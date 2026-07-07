2GIS navigatsiyasida yangi funksiya: Endi haydovchilar «yashil toʻlqin»da harakatlanadi

·33·Texno
2GIS navigatsiyasida yangi funksiya: Endi haydovchilar «yashil toʻlqin»da harakatlanadi

Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida 2GIS navigatsiya tizimi foydalanuvchilari uchun mutlaqo yangi va foydali imkoniyat — «Yashil toʻlqin» funksiyasi ishga tushirildi. Ushbu texnologiya haydovchilarga yoʻl harakati qoidalarini buzmagan holda, ketma-ket bir nechta svetoforlardan toʻxtovsiz oʻtish imkonini beruvchi tavsiyaviy tezlikni hisoblab beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur servis joriy yilning bahorida shaharda joriy etilgan svetofor signallarini real vaqt rejimida koʻrsatish funksiyasining mantiqiy davomi hisoblanadi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi algoritm svetoforlarning ishlash sikli, chorrahalar oʻrtasidagi masofa va avtomobilning joriy tezligini tahlil qilgan holda ishlaydi.

Tejamkorlik va xavfsizlik uygʻunligi

Dasturchilarning taʼkidlashicha, aksariyat hollarda tizim haydovchilarga soatiga 45–60 kilometr tezlikda harakatlanishni tavsiya qiladi. Biroq yoʻlning oʻziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, ayrim uchastkalarda bu koʻrsatkich pastroq boʻlishi ham mumkin. Bu kabi yondashuv yoʻllarda harakatlanishni bir maromda saqlashga xizmat qiladi.

Yangi funksiyaning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u avtomobilning tez-tez toʻxtashi, qayta tezlanishi va keskin tormozlanishi kabi holatlarni kamaytiradi. Bu esa, oʻz navbatida, yoqilgʻi sarfini sezilarli darajada tejashga va atrof-muhitga chiqariladigan zararli gazlar miqdorini kamaytirishga yordam beradi.

«Yashil toʻlqin» tizimi faqat intellektual svetoforlar oʻrnatilgan hududlarda ishlaydi. Maʼlumotlar Sankt-Peterburg shahar yoʻl harakatini tashkil etish direksiyasi tomonidan taqdim etilmoqda. Hozirda Moskva, Lenin va Kamennoostrovskiy shohkoʻchalari kabi eng uzun transport arteriyalarida ushbu tizimdan foydalanish mumkin.

Platformalar va kelajakdagi rejalar

Hozirgi vaqtda yangi imkoniyat 2GIS ilovasining iOS va Android operatsion tizimlari uchun moʻljallangan soʻnggi versiyalarida mavjud. Ishlab chiquvchilar yaqin kelajakda ushbu funksiyani Apple CarPlay va Android Auto tizimlariga ham integratsiya qilishni rejalashtirmoqdalar.

Oʻzbekiston sharoitida ham bunday texnologiyalarning joriy etilishi dolzarb hisoblanadi. Toshkent kabi yirik shaharlarda «aqlli svetoforlar» tizimi bosqichma-bosqich tatbiq etilayotgan bir paytda, navigatsiya ilovalarining shahar infratuzilmasi bilan integratsiyalashuvi tirbandliklarni kamaytirishda muhim omil boʻlishi mumkin.

2GISTexnologiyaNavigatsiyaSmart CityAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Venchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqdaVenchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqdaBugun, 20:20X platformasi kreativ mualliflar uchun yangi video tahrirlash vositalarini ishga tushirdiX platformasi kreativ mualliflar uchun yangi video tahrirlash vositalarini ishga tushirdiBugun, 20:20Vivo X500 Pro Max: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP kamera bilan jihozlangan flagmanVivo X500 Pro Max: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP kamera bilan jihozlangan flagmanBugun, 20:20Soyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyor: XKSga bor-yoʻgʻi 3 soatda yetib boradiSoyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyor: XKSga bor-yoʻgʻi 3 soatda yetib boradiBugun, 19:58Sunʼiy intellektga asoslangan Norm startapi 1,2 milliard dollarlik «yunikorn»ga aylandiSunʼiy intellektga asoslangan Norm startapi 1,2 milliard dollarlik «yunikorn»ga aylandiBugun, 19:50Avtomobil sotishda yangi davr: Bidbus startapi dilerlar oʻrtasida kimoshdi savdosi oʻtkazadiAvtomobil sotishda yangi davr: Bidbus startapi dilerlar oʻrtasida kimoshdi savdosi oʻtkazadiBugun, 19:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi