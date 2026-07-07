2GIS navigatsiyasida yangi funksiya: Endi haydovchilar «yashil toʻlqin»da harakatlanadi
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida 2GIS navigatsiya tizimi foydalanuvchilari uchun mutlaqo yangi va foydali imkoniyat — «Yashil toʻlqin» funksiyasi ishga tushirildi. Ushbu texnologiya haydovchilarga yoʻl harakati qoidalarini buzmagan holda, ketma-ket bir nechta svetoforlardan toʻxtovsiz oʻtish imkonini beruvchi tavsiyaviy tezlikni hisoblab beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur servis joriy yilning bahorida shaharda joriy etilgan svetofor signallarini real vaqt rejimida koʻrsatish funksiyasining mantiqiy davomi hisoblanadi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi algoritm svetoforlarning ishlash sikli, chorrahalar oʻrtasidagi masofa va avtomobilning joriy tezligini tahlil qilgan holda ishlaydi.
Tejamkorlik va xavfsizlik uygʻunligiDasturchilarning taʼkidlashicha, aksariyat hollarda tizim haydovchilarga soatiga 45–60 kilometr tezlikda harakatlanishni tavsiya qiladi. Biroq yoʻlning oʻziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, ayrim uchastkalarda bu koʻrsatkich pastroq boʻlishi ham mumkin. Bu kabi yondashuv yoʻllarda harakatlanishni bir maromda saqlashga xizmat qiladi.
Yangi funksiyaning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u avtomobilning tez-tez toʻxtashi, qayta tezlanishi va keskin tormozlanishi kabi holatlarni kamaytiradi. Bu esa, oʻz navbatida, yoqilgʻi sarfini sezilarli darajada tejashga va atrof-muhitga chiqariladigan zararli gazlar miqdorini kamaytirishga yordam beradi.
«Yashil toʻlqin» tizimi faqat intellektual svetoforlar oʻrnatilgan hududlarda ishlaydi. Maʼlumotlar Sankt-Peterburg shahar yoʻl harakatini tashkil etish direksiyasi tomonidan taqdim etilmoqda. Hozirda Moskva, Lenin va Kamennoostrovskiy shohkoʻchalari kabi eng uzun transport arteriyalarida ushbu tizimdan foydalanish mumkin.
Platformalar va kelajakdagi rejalarHozirgi vaqtda yangi imkoniyat 2GIS ilovasining iOS va Android operatsion tizimlari uchun moʻljallangan soʻnggi versiyalarida mavjud. Ishlab chiquvchilar yaqin kelajakda ushbu funksiyani Apple CarPlay va Android Auto tizimlariga ham integratsiya qilishni rejalashtirmoqdalar.
Oʻzbekiston sharoitida ham bunday texnologiyalarning joriy etilishi dolzarb hisoblanadi. Toshkent kabi yirik shaharlarda «aqlli svetoforlar» tizimi bosqichma-bosqich tatbiq etilayotgan bir paytda, navigatsiya ilovalarining shahar infratuzilmasi bilan integratsiyalashuvi tirbandliklarni kamaytirishda muhim omil boʻlishi mumkin.
…