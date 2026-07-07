Arsenal Ben White oʻrniga Manchester Yunayted sobiq himoyachisini transfer qilmoqchi

·142·Sport
Arsenal Ben White oʻrniga Manchester Yunayted sobiq himoyachisini transfer qilmoqchi

Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasida kutilmagan yurishga tayyorgarlik koʻrmoqda. "Kanonirlar" oʻz tarkibini kuchaytirish maqsadida Manchester Yunayted va Kristal Pelas klublaridagi oʻyinlari orqali tanilgan, hozirda Vest Xem sharafini himoya qilayotgan Aaron Wan-Bissaka nomzodini koʻrib chiqmoqda. Ushbu qiziqish jamoaning asosiy himoyachilaridan biri Ben White atrofidagi noaniqliklar fonida yuzaga kelgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

TEAMTalk nashri xabariga koʻra, Arsenal rahbariyati Ben White jamoani tark etishi mumkinligidan jiddiy xavotirda. Angliyalik himoyachiga Yevropaning bir qator grand klublari hamda Saudiya Arabistoni jamoalari tomonidan qiziqish bildirilmoqda. Shu sababli, bosh murabbiy Mikel Arteta oʻng qanot himoyasini mustahkamlash uchun 11 nafar nomzoddan iborat roʻyxatni shakllantirgan va unda Aaron Wan-Bissaka yetakchi oʻrinlardan birini egallab turibdi.

Mudofaa chizigʻidagi oʻzgarishlar

28 yoshli Aaron Wan-Bissaka yaqinda yakunlangan Jahon chempionatida Kongo DR terma jamoasi safida ishonchli oʻyin namoyish etdi. Uning jamoasi Portugaliya va Kolumbiya kabi kuchli raqiblar boʻlgan guruhdan chiqishga muvaffaq boʻldi. Vest Xem klubining Angliya Premer-ligasidan tushib ketishi futbolchining transfer narxi pasayishiga va uning yuqori divizionga qaytish istagi ortishiga sabab boʻlishi kutilmoqda.

Mikel Arteta Wan-Bissakaning yakkama-yakka kurashlardagi mahoratini yuqori baholaydi. Arsenal mutasaddilari ushbu futbolchi Jurrien Timber bilan raqobatlashib, jamoa mudofaasiga qoʻshimcha mustahkamlik bagʻishlashiga ishonishmoqda. Ayniqsa, Premer-liganing eng xavfli vingerlarini toʻxtatishda Wan-Bissakaning himoyaviy qobiliyatlari qoʻl kelishi mumkin.

Ben White bilan bogʻliq muammolar

Ben White bilan bogʻliq vaziyat esa ancha murakkab. Futbolchi nafaqat transfer mish-mishlari, balki jiddiy jarohatlar bilan ham kurashmoqda. Xususan, u oʻtgan mavsumning hal qiluvchi pallalarida, jumladan Arsenal Pari Sen-Jermen jamoasiga imkoniyatni boy bergan Chempionlar ligasi finalida maydonga tusha olmagandi. Ushbu jarohat uning Angliya terma jamoasi bilan Jahon chempionatiga borishiga ham toʻsqinlik qildi.

Klub sport direktori Andrea Berta ayni damda transfer bozorida faol ish olib bormoqda. Roʻyxatda faqat Aaron Wan-Bissaka emas, balki boshqa taniqli nomlar ham bor. Londonliklar bir necha yoʻnalishda muzokaralar oʻtkazishga tayyor turishibdi. Arsenal skautlari tomonidan kuzatilayotgan futbolchilar roʻyxati quyidagicha:

  • Ezri Konsa (Aston Villa)
  • Jules Kounde (Barselona)
  • Oscar Mingueza (Celta Vigo)
  • Lutsharel Geertruida (RB Leipzig)
Kelajak uchun esa klub yanada yoshroq variantlarni koʻrib chiqmoqda. Roma himoyachisi Wesley, Monako aʼzosi Vanderson va Sporting CP vakili Ivan Fresneda kabi iqtidorlar Mikel Artetaning uzoq muddatli rejalaridan oʻrin olgan. Oʻtgan mavsumda Angliya Premer-ligasida zafar quchgan Arsenal oʻz gegemonligini saqlab qolish uchun tarkibni yanada chuqurlashtirishni maqsad qilgan.

ArsenalTransferBen WhiteAaron Wan-BissakaAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atletiko Madrid Muhammad Salahni transfer qilish uchun jiddiy kurashga kirishdiAtletiko Madrid Muhammad Salahni transfer qilish uchun jiddiy kurashga kirishdiBugun, 18:56Liam Rosenior Parijga qaytdi: Angliyalik mutaxassis Fransiyada ish boshladiLiam Rosenior Parijga qaytdi: Angliyalik mutaxassis Fransiyada ish boshladiBugun, 17:54PSJ Milan akademiyasining navbatdagi iqtidorini oʻz safiga qoʻshib oldiPSJ Milan akademiyasining navbatdagi iqtidorini oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 16:55Rodri va Bernardo Silva oʻrtasidagi nizo: Ispaniya yulduzi sobiq jamoadoshidan uzr soʻradiRodri va Bernardo Silva oʻrtasidagi nizo: Ispaniya yulduzi sobiq jamoadoshidan uzr soʻradiBugun, 16:36JCH-2026dagi siyosiy mojaro: Tramp hammasini tan oldi...JCH-2026dagi siyosiy mojaro: Tramp hammasini tan oldi...Bugun, 16:35Angliya terma jamoasida jiddiy muammo: Bellingham va Rice yarim finalni oʻtkazib yuborishi mumkinAngliya terma jamoasida jiddiy muammo: Bellingham va Rice yarim finalni oʻtkazib yuborishi mumkinBugun, 16:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi