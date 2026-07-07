Arsenal Ben White oʻrniga Manchester Yunayted sobiq himoyachisini transfer qilmoqchi
Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasida kutilmagan yurishga tayyorgarlik koʻrmoqda. "Kanonirlar" oʻz tarkibini kuchaytirish maqsadida Manchester Yunayted va Kristal Pelas klublaridagi oʻyinlari orqali tanilgan, hozirda Vest Xem sharafini himoya qilayotgan Aaron Wan-Bissaka nomzodini koʻrib chiqmoqda. Ushbu qiziqish jamoaning asosiy himoyachilaridan biri Ben White atrofidagi noaniqliklar fonida yuzaga kelgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
TEAMTalk nashri xabariga koʻra, Arsenal rahbariyati Ben White jamoani tark etishi mumkinligidan jiddiy xavotirda. Angliyalik himoyachiga Yevropaning bir qator grand klublari hamda Saudiya Arabistoni jamoalari tomonidan qiziqish bildirilmoqda. Shu sababli, bosh murabbiy Mikel Arteta oʻng qanot himoyasini mustahkamlash uchun 11 nafar nomzoddan iborat roʻyxatni shakllantirgan va unda Aaron Wan-Bissaka yetakchi oʻrinlardan birini egallab turibdi.
Mudofaa chizigʻidagi oʻzgarishlar28 yoshli Aaron Wan-Bissaka yaqinda yakunlangan Jahon chempionatida Kongo DR terma jamoasi safida ishonchli oʻyin namoyish etdi. Uning jamoasi Portugaliya va Kolumbiya kabi kuchli raqiblar boʻlgan guruhdan chiqishga muvaffaq boʻldi. Vest Xem klubining Angliya Premer-ligasidan tushib ketishi futbolchining transfer narxi pasayishiga va uning yuqori divizionga qaytish istagi ortishiga sabab boʻlishi kutilmoqda.
Mikel Arteta Wan-Bissakaning yakkama-yakka kurashlardagi mahoratini yuqori baholaydi. Arsenal mutasaddilari ushbu futbolchi Jurrien Timber bilan raqobatlashib, jamoa mudofaasiga qoʻshimcha mustahkamlik bagʻishlashiga ishonishmoqda. Ayniqsa, Premer-liganing eng xavfli vingerlarini toʻxtatishda Wan-Bissakaning himoyaviy qobiliyatlari qoʻl kelishi mumkin.
Ben White bilan bogʻliq muammolarBen White bilan bogʻliq vaziyat esa ancha murakkab. Futbolchi nafaqat transfer mish-mishlari, balki jiddiy jarohatlar bilan ham kurashmoqda. Xususan, u oʻtgan mavsumning hal qiluvchi pallalarida, jumladan Arsenal Pari Sen-Jermen jamoasiga imkoniyatni boy bergan Chempionlar ligasi finalida maydonga tusha olmagandi. Ushbu jarohat uning Angliya terma jamoasi bilan Jahon chempionatiga borishiga ham toʻsqinlik qildi.
Klub sport direktori Andrea Berta ayni damda transfer bozorida faol ish olib bormoqda. Roʻyxatda faqat Aaron Wan-Bissaka emas, balki boshqa taniqli nomlar ham bor. Londonliklar bir necha yoʻnalishda muzokaralar oʻtkazishga tayyor turishibdi. Arsenal skautlari tomonidan kuzatilayotgan futbolchilar roʻyxati quyidagicha:
- Ezri Konsa (Aston Villa)
- Jules Kounde (Barselona)
- Oscar Mingueza (Celta Vigo)
- Lutsharel Geertruida (RB Leipzig)
…