Liam Rosenior Parijga qaytdi: Angliyalik mutaxassis Fransiyada ish boshladi

·39·Sport
Liam Rosenior Parijga qaytdi: Angliyalik mutaxassis Fransiyada ish boshladi

Chelsi klubining sobiq murabbiyi Liam Rosenior professional futboldagi faoliyatini Fransiyada davom ettiradigan boʻldi. 41 yoshli angliyalik mutaxassis rasman Pari Sen-Jermen bilan raqobatlashuvchi va Fransiya poytaxtining yana bir vakili hisoblangan Paris FC jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi. Bu tayinlov mutaxassisning Stamford Bridge stadionidagi qisqa muddatli faoliyatidan soʻng oradan uch oy oʻtib amalga oshdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub matbuot xizmati xabariga koʻra, Rosenior bilan ikki yillik shartnoma imzolangan boʻlib, kelishuvda hamkorlikni yana bir mavsumga uzaytirish bandi ham koʻzda tutilgan. U jamoa jilovini Parij klubini oʻtgan mavsumda kuchli oʻn birlikda ushlab qolgan Antuan Kombuaredan qabul qilib oldi. Bu Rosenior uchun Fransiya chempionatidagi ikkinchi murabbiylik tajribasi boʻladi.

Yangi loyiha va Red Bull koʻmagi

Paris FC rahbariyati, xususan, Arnault oilasi va Red Bull kompaniyasi tomonidan qoʻllab-quvvatlanayotgan klub mutasaddilari angliyalik murabbiyning yetakchilik qobiliyatiga yuqori baho berishgan. Sport direktori Marko Neppe Roseniorning zamonaviy va talabchan uslubi jamoani yangi bosqichga olib chiqishiga ishonch bildirmoqda.

"Liam Rosenior biz qidirayotgan barcha fazilatlarni oʻzida mujassam etgan. U nafaqat taktik jihatdan bilimli, balki yosh oʻyinchilarni rivojlantirish va jamoani umumiy maqsad yoʻlida birlashtirish borasida ham katta tajribaga ega. Uning qarashlari bizning uzoq muddatli strategiyamizga toʻla mos keladi", — deya taʼkidladi Neppe.

Murabbiyning oʻzi ham ushbu tayinlovdan mamnunligini yashirmadi. U jamoa bilan ishlashni intiqlik bilan kutayotganini va futbolchilar maydonda erkin, shiddatli va zavq bilan toʻp surishlarini istashini maʼlum qildi. Uning maqsadi — Paris FC muxlislariga jozibador futbol namoyish etishdir.

Maʼlumot uchun, Roseniorning Fransiyadagi obroʻsi RC Strasbourg klubidagi muvaffaqiyatli faoliyati bilan bogʻliq. Oʻshanda u Yevropaning eng yosh tarkibi bilan jamoani turnir jadvalining yettinchi pogʻonasiga olib chiqqan va Konferensiyalar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan edi. Shuningdek, u Angliyaning Xall Siti va Derbi Kaunti klublarida ham oʻzini koʻrsatishga ulgurgan.

Eslatib oʻtamiz, Rosenior ketganidan soʻng uning sobiq jamoasi Chelsi rahbariyati ispaniyalik mutaxassis Xabi Alonso bilan shartnoma imzolagan edi. Endilikda angliyalik murabbiy Fransiya poytaxtida oʻzining yangi gʻoyalarini amalga oshirishga kirishadi.

FutbolLiam RoseniorParis FCTransferlarMurabbiy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atletiko Madrid Muhammad Salahni transfer qilish uchun jiddiy kurashga kirishdiAtletiko Madrid Muhammad Salahni transfer qilish uchun jiddiy kurashga kirishdiBugun, 18:56Arsenal Ben White oʻrniga Manchester Yunayted sobiq himoyachisini transfer qilmoqchiArsenal Ben White oʻrniga Manchester Yunayted sobiq himoyachisini transfer qilmoqchiBugun, 17:50PSJ Milan akademiyasining navbatdagi iqtidorini oʻz safiga qoʻshib oldiPSJ Milan akademiyasining navbatdagi iqtidorini oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 16:55Rodri va Bernardo Silva oʻrtasidagi nizo: Ispaniya yulduzi sobiq jamoadoshidan uzr soʻradiRodri va Bernardo Silva oʻrtasidagi nizo: Ispaniya yulduzi sobiq jamoadoshidan uzr soʻradiBugun, 16:36JCH-2026dagi siyosiy mojaro: Tramp hammasini tan oldi...JCH-2026dagi siyosiy mojaro: Tramp hammasini tan oldi...Bugun, 16:35Angliya terma jamoasida jiddiy muammo: Bellingham va Rice yarim finalni oʻtkazib yuborishi mumkinAngliya terma jamoasida jiddiy muammo: Bellingham va Rice yarim finalni oʻtkazib yuborishi mumkinBugun, 16:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi