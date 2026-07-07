AQSH armiyasi saytlari kiberhujumga uchradi: Xakerlar siyosiy xabarlar qoldirgan
AQSH armiyasining sunʼiy intellekt va innovatsiyalar bilan shugʻullanuvchi ikkita rasmiy veb-resursi xakerlar hujumiga nishon boʻldi. Nomaʼlum xaktivistlar tizimga kirib, saytlarning xatolik sahifalarini (404 error) oʻzgartirib yuborgan va u yerda AQSHning sobiq prezidenti Donald Trump hamda kurdlar mustaqilligiga oid siyosiy bayonotlarni joylashtirgan. Ushbu hodisa federal hukumat tizimlarida xavfsizlik bilan bogʻliq muammolar hali ham dolzarb ekanini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Xavfsizlik boʻyicha tadqiqotchi Ronald Lovelace Cyberscoop nashriga maʼlum qilishicha, hujum Open Innovation Lab va AI Integration Center saytlariga qaratilgan. Ushbu markazlar AQSH armiyasi uchun ilgʻor texnologiyalar va sunʼiy intellekt yechimlarini sinovdan oʻtkazish hamda integratsiya qilish bilan shugʻullanadi. Xakerlar saytning asosiy sahifalariga tegmagan boʻlsa-da, mavjud boʻlmagan havolalarga kirilganda paydo boʻladigan xatolik sahifalarini tahrirlashga muvaffaq boʻlishgan.
Oʻzgartirilgan sahifalarda Donald Trump shaxsiga nisbatan ogʻir ayblovlar, jumladan, uning Jeffrey Epstein ishi bilan bogʻliqligiga ishoralar aks etgan. Shuningdek, xabarlarda AQSHning Turkiyadagi elchisi Tom Barrack nomi tilga olingan va "Ozod Kurdiston" shiori ostida kurdlarni qoʻllab-quvvatlashga chaqiriqlar qoldirilgan. Hujum ortida turgan guruh oʻz harakatlarini siyosiy norozilik sifatida talqin qilgan.
Xavfsizlikdagi zaifliklar va WordPress tizimiDastlabki tahlillarga koʻra, AQSH armiyasining ushbu saytlari mashhur WordPress platformasida ishlaydi. Ekspertlarning taʼkidlashicha, xakerlar koʻpincha ushbu platformadagi eskirgan plaginlar yoki zaif himoyalangan kirish nuqtalaridan foydalanib, tizimga kirib olishadi. Garchi xatolik sahifasining oʻzgartirilishi (defacement) jiddiy texnik zarar yetkazmagandek koʻrinsa-da, bu davlat resurslarining kiberhimoyasi zaif ekanidan dalolat beradi.
Hozircha ushbu kiberhujum davomida biron bir maxfiy maʼlumot yoki harbiy texnologiyalarga oid yopiq hujjatlar oʻgʻirlangani haqida maʼlumotlar yoʻq. AQSH Mudofaa vazirligi vakillari hodisa yuzasidan rasmiy izoh berishdan tiyilmoqda, biroq armiya mutasaddilari saytlardagi muammolar bartaraf etilgani va surishtiruv ishlari boshlanganini tasdiqlagan.
Taʼkidlash joizki, joriy yilda AQSH federal idoralariga qilingan kiberhujumlar soni ortib bormoqda. Avvalroq xaktivistlar AQSH Ichki xavfsizlik vazirligi tizimlariga kirib, deportatsiya jarayonlariga oid minglab shartnomalarni ochiq tarmoqqa chiqarib yuborgan edi. Bu kabi holatlar nafaqat siyosiy obroʻga putur yetkazadi, balki milliy xavfsizlikka ham jiddiy xavf tugʻdirishi mumkin.
Kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar davlat tashkilotlariga oʻz veb-resurslarini doimiy ravishda yangilab borishni va uchinchi tomon plaginlaridan foydalanishda ehtiyotkor boʻlishni tavsiya qilmoqda. AQSH armiyasi saytlaridagi ushbu hodisa xaktivistlarning siyosiy maqsadlar yoʻlida raqamli makondan qanchalik samarali foydalanishi mumkinligini yana bir bor isbotladi.
…