AQSH armiyasi saytlari kiberhujumga uchradi: Xakerlar siyosiy xabarlar qoldirgan

·33·Texno
AQSH armiyasi saytlari kiberhujumga uchradi: Xakerlar siyosiy xabarlar qoldirgan

AQSH armiyasining sunʼiy intellekt va innovatsiyalar bilan shugʻullanuvchi ikkita rasmiy veb-resursi xakerlar hujumiga nishon boʻldi. Nomaʼlum xaktivistlar tizimga kirib, saytlarning xatolik sahifalarini (404 error) oʻzgartirib yuborgan va u yerda AQSHning sobiq prezidenti Donald Trump hamda kurdlar mustaqilligiga oid siyosiy bayonotlarni joylashtirgan. Ushbu hodisa federal hukumat tizimlarida xavfsizlik bilan bogʻliq muammolar hali ham dolzarb ekanini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Xavfsizlik boʻyicha tadqiqotchi Ronald Lovelace Cyberscoop nashriga maʼlum qilishicha, hujum Open Innovation Lab va AI Integration Center saytlariga qaratilgan. Ushbu markazlar AQSH armiyasi uchun ilgʻor texnologiyalar va sunʼiy intellekt yechimlarini sinovdan oʻtkazish hamda integratsiya qilish bilan shugʻullanadi. Xakerlar saytning asosiy sahifalariga tegmagan boʻlsa-da, mavjud boʻlmagan havolalarga kirilganda paydo boʻladigan xatolik sahifalarini tahrirlashga muvaffaq boʻlishgan.

Oʻzgartirilgan sahifalarda Donald Trump shaxsiga nisbatan ogʻir ayblovlar, jumladan, uning Jeffrey Epstein ishi bilan bogʻliqligiga ishoralar aks etgan. Shuningdek, xabarlarda AQSHning Turkiyadagi elchisi Tom Barrack nomi tilga olingan va "Ozod Kurdiston" shiori ostida kurdlarni qoʻllab-quvvatlashga chaqiriqlar qoldirilgan. Hujum ortida turgan guruh oʻz harakatlarini siyosiy norozilik sifatida talqin qilgan.

Xavfsizlikdagi zaifliklar va WordPress tizimi

Dastlabki tahlillarga koʻra, AQSH armiyasining ushbu saytlari mashhur WordPress platformasida ishlaydi. Ekspertlarning taʼkidlashicha, xakerlar koʻpincha ushbu platformadagi eskirgan plaginlar yoki zaif himoyalangan kirish nuqtalaridan foydalanib, tizimga kirib olishadi. Garchi xatolik sahifasining oʻzgartirilishi (defacement) jiddiy texnik zarar yetkazmagandek koʻrinsa-da, bu davlat resurslarining kiberhimoyasi zaif ekanidan dalolat beradi.

Hozircha ushbu kiberhujum davomida biron bir maxfiy maʼlumot yoki harbiy texnologiyalarga oid yopiq hujjatlar oʻgʻirlangani haqida maʼlumotlar yoʻq. AQSH Mudofaa vazirligi vakillari hodisa yuzasidan rasmiy izoh berishdan tiyilmoqda, biroq armiya mutasaddilari saytlardagi muammolar bartaraf etilgani va surishtiruv ishlari boshlanganini tasdiqlagan.

Taʼkidlash joizki, joriy yilda AQSH federal idoralariga qilingan kiberhujumlar soni ortib bormoqda. Avvalroq xaktivistlar AQSH Ichki xavfsizlik vazirligi tizimlariga kirib, deportatsiya jarayonlariga oid minglab shartnomalarni ochiq tarmoqqa chiqarib yuborgan edi. Bu kabi holatlar nafaqat siyosiy obroʻga putur yetkazadi, balki milliy xavfsizlikka ham jiddiy xavf tugʻdirishi mumkin.

Kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar davlat tashkilotlariga oʻz veb-resurslarini doimiy ravishda yangilab borishni va uchinchi tomon plaginlaridan foydalanishda ehtiyotkor boʻlishni tavsiya qilmoqda. AQSH armiyasi saytlaridagi ushbu hodisa xaktivistlarning siyosiy maqsadlar yoʻlida raqamli makondan qanchalik samarali foydalanishi mumkinligini yana bir bor isbotladi.

AQSHXakerlarKiberxavfsizlikDonald TrumpWordPress
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avito platformasida profilni birgalikda boshqarish funksiyasi ishga tushirildiAvito platformasida profilni birgalikda boshqarish funksiyasi ishga tushirildiBugun, 18:21Sunʼiy intellekt agentlari oddiy chat-botlarga qaraganda 136 baravar koʻp energiya sarflaydiSunʼiy intellekt agentlari oddiy chat-botlarga qaraganda 136 baravar koʻp energiya sarflaydiBugun, 17:54Sunʼiy intellekt yordamidagi firibgarlikdan himoya qiluvchi Savi ilovasi ishga tushdiSunʼiy intellekt yordamidagi firibgarlikdan himoya qiluvchi Savi ilovasi ishga tushdiBugun, 17:24Claude sunʼiy intellektining ichida yashirin «fikrlash maydoni» aniqlandiClaude sunʼiy intellektining ichida yashirin «fikrlash maydoni» aniqlandiBugun, 17:23Nothing Phone (4b) taqdim etildi: 6 yillik yangilanish va rekord darajadagi akkumulyatorNothing Phone (4b) taqdim etildi: 6 yillik yangilanish va rekord darajadagi akkumulyatorBugun, 16:58Samokat onlayn-riteyleri robot-kuryerlar yordamida yetkazib berishni sinovdan oʻtkazmoqdaSamokat onlayn-riteyleri robot-kuryerlar yordamida yetkazib berishni sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 16:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi