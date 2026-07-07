Avito platformasida profilni birgalikda boshqarish funksiyasi ishga tushirildi

·28·Texno
Avito platformasida profilni birgalikda boshqarish funksiyasi ishga tushirildi

Rossiyaning eng yirik eʻlonlar platformalaridan biri boʻlgan Avito foydalanuvchilar uchun uzoq kutilgan yangilikni taqdim etdi. Endilikda servis mijozlari oʻz shaxsiy akkauntlariga kirish maʻlumotlarini (login va parol) bermagan holda, profilni boshqarish huquqini boshqa shaxslarga taqdim etishlari mumkin. Ushbu funksiya ayniqsa oilaviy biznes yurituvchilar va yirik savdo hajmlariga ega sotuvchilar uchun qulaylik yaratadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi tizimning asosiy afzalligi xavfsizlikdir. Ilgari foydalanuvchilar eʻlonlarni joylashtirish yoki mijozlar bilan muloqot qilish uchun oʻz parollarini yaqinlariga yoki yordamchilariga berishga majbur boʻlishgan. Bu esa akkauntning butunlay oʻgʻirlanishi yoki shaxsiy maʻlumotlarning sizib chiqishi xavfini tugʻdirardi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, endi bu jarayon ikki tasdiqlangan profil oʻrtasidagi rasmiy bogʻliqlik orqali amalga oshiriladi.

Imkoniyatlar va cheklovlar

Yordamchi sifatida biriktirilgan foydalanuvchi profil egasi nomidan quyidagi amallarni bajarishi mumkin:

  • Yangi eʻlonlarni joylashtirish va mavjudlarini tahrirlash;
  • Chatlarda xaridorlar bilan muloqot qilish va savollarga javob berish;
  • Sotuv jarayonlarini kuzatib borish.
Shuni taʻkidlash joizki, yordamchining huquqlari qatʻiy cheklangan. U profil sozlamalarini oʻzgartira olmaydi, shaxsiy maʻlumotlarni koʻra olmaydi, verifikatsiyadan oʻta olmaydi va eng muhimi, akkauntni oʻchirib yuborish vakolatiga ega emas. Profil egasi yordamchi tomonidan amalga oshirilgan barcha harakatlarni maxsus jurnal orqali kuzatib borish imkoniyatiga ega.

Xizmatni yoqish va xavfsizlik nazorati

Yangi funksiyadan foydalanish uchun Avito mobil ilovasining soʻnggi talqiniga ega boʻlish yoki saytning brauzer versiyasidan foydalanish lozim. Profil boʻlimida foydalanuvchi ismining yonidagi "plyus" tugmasini bosish orqali taklifnoma havolasini yuborish mumkin. Taklif qilingan shaxs soʻrovni tasdiqlaganidan soʻng, profilni birgalikda boshqarish rejimi faollashadi.

Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, foydalanuvchilar orasida bitta profildan bir necha kishi foydalanishi ommaviy holatga aylangan edi. Platforma maʻmuriyati ushbu amaliyotga qarshi kurashish oʻrniga, uni tizimli va xavfsiz koʻrinishga keltirishga qaror qildi. Bu oʻz navbatida platformadagi firibgarlik holatlarini kamaytirishga xizmat qiladi.

Profil egasi istalgan vaqtda, qoʻllab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilmasdan, yordamchining ruxsatini bekor qilishi mumkin. Barcha boshqaruv elementlari sozlamalarning "Aloqalar" (Svyazi) boʻlimida jamlangan. Bu kabi yechimlar Oʻzbekistondagi yirik eʻlonlar servislarida ham joriy etilishi, mahalliy tadbirkorlar uchun hamkorlikda savdo qilish madaniyatini yangi bosqichga olib chiqqan boʻlar edi.

AvitoTexnologiyaXavfsizlikAkkauntOnlayn-Savdo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH armiyasi saytlari kiberhujumga uchradi: Xakerlar siyosiy xabarlar qoldirganAQSH armiyasi saytlari kiberhujumga uchradi: Xakerlar siyosiy xabarlar qoldirganBugun, 18:20Sunʼiy intellekt agentlari oddiy chat-botlarga qaraganda 136 baravar koʻp energiya sarflaydiSunʼiy intellekt agentlari oddiy chat-botlarga qaraganda 136 baravar koʻp energiya sarflaydiBugun, 17:54Sunʼiy intellekt yordamidagi firibgarlikdan himoya qiluvchi Savi ilovasi ishga tushdiSunʼiy intellekt yordamidagi firibgarlikdan himoya qiluvchi Savi ilovasi ishga tushdiBugun, 17:24Claude sunʼiy intellektining ichida yashirin «fikrlash maydoni» aniqlandiClaude sunʼiy intellektining ichida yashirin «fikrlash maydoni» aniqlandiBugun, 17:23Nothing Phone (4b) taqdim etildi: 6 yillik yangilanish va rekord darajadagi akkumulyatorNothing Phone (4b) taqdim etildi: 6 yillik yangilanish va rekord darajadagi akkumulyatorBugun, 16:58Samokat onlayn-riteyleri robot-kuryerlar yordamida yetkazib berishni sinovdan oʻtkazmoqdaSamokat onlayn-riteyleri robot-kuryerlar yordamida yetkazib berishni sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 16:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi