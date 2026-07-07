Avito platformasida profilni birgalikda boshqarish funksiyasi ishga tushirildi
Rossiyaning eng yirik eʻlonlar platformalaridan biri boʻlgan Avito foydalanuvchilar uchun uzoq kutilgan yangilikni taqdim etdi. Endilikda servis mijozlari oʻz shaxsiy akkauntlariga kirish maʻlumotlarini (login va parol) bermagan holda, profilni boshqarish huquqini boshqa shaxslarga taqdim etishlari mumkin. Ushbu funksiya ayniqsa oilaviy biznes yurituvchilar va yirik savdo hajmlariga ega sotuvchilar uchun qulaylik yaratadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi tizimning asosiy afzalligi xavfsizlikdir. Ilgari foydalanuvchilar eʻlonlarni joylashtirish yoki mijozlar bilan muloqot qilish uchun oʻz parollarini yaqinlariga yoki yordamchilariga berishga majbur boʻlishgan. Bu esa akkauntning butunlay oʻgʻirlanishi yoki shaxsiy maʻlumotlarning sizib chiqishi xavfini tugʻdirardi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, endi bu jarayon ikki tasdiqlangan profil oʻrtasidagi rasmiy bogʻliqlik orqali amalga oshiriladi.
Imkoniyatlar va cheklovlarYordamchi sifatida biriktirilgan foydalanuvchi profil egasi nomidan quyidagi amallarni bajarishi mumkin:
- Yangi eʻlonlarni joylashtirish va mavjudlarini tahrirlash;
- Chatlarda xaridorlar bilan muloqot qilish va savollarga javob berish;
- Sotuv jarayonlarini kuzatib borish.
Xizmatni yoqish va xavfsizlik nazoratiYangi funksiyadan foydalanish uchun Avito mobil ilovasining soʻnggi talqiniga ega boʻlish yoki saytning brauzer versiyasidan foydalanish lozim. Profil boʻlimida foydalanuvchi ismining yonidagi "plyus" tugmasini bosish orqali taklifnoma havolasini yuborish mumkin. Taklif qilingan shaxs soʻrovni tasdiqlaganidan soʻng, profilni birgalikda boshqarish rejimi faollashadi.
Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, foydalanuvchilar orasida bitta profildan bir necha kishi foydalanishi ommaviy holatga aylangan edi. Platforma maʻmuriyati ushbu amaliyotga qarshi kurashish oʻrniga, uni tizimli va xavfsiz koʻrinishga keltirishga qaror qildi. Bu oʻz navbatida platformadagi firibgarlik holatlarini kamaytirishga xizmat qiladi.
Profil egasi istalgan vaqtda, qoʻllab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilmasdan, yordamchining ruxsatini bekor qilishi mumkin. Barcha boshqaruv elementlari sozlamalarning "Aloqalar" (Svyazi) boʻlimida jamlangan. Bu kabi yechimlar Oʻzbekistondagi yirik eʻlonlar servislarida ham joriy etilishi, mahalliy tadbirkorlar uchun hamkorlikda savdo qilish madaniyatini yangi bosqichga olib chiqqan boʻlar edi.
…