Avtomobil sotishda yangi davr: Bidbus startapi dilerlar oʻrtasida kimoshdi savdosi oʻtkazadi

·31·Texno
Avtomobil sotishda yangi davr: Bidbus startapi dilerlar oʻrtasida kimoshdi savdosi oʻtkazadi

Eski avtomobilni foydali narxda sotish har doim murakkab jarayon boʻlib kelgan. Koʻpincha egalari yo Carvana kabi servislar orqali tez, ammo arzonroq narxga rozi boʻlishadi, yoki dilerlik markazlariga borib, uzoq vaqt va asab sarflashlariga toʻgʻri keladi. Los-Anjelesda asos solingan Bidbus startapi ushbu muammoga zamonaviy yechim taklif qilmoqda: kompaniya dilerlar oʻrtasida real vaqt rejimida kimoshdi savdosini tashkil etib, sotuvchilarga uydan chiqmasdan eng yuqori narxni kafolatlamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashrining xabar berishicha, Bidbus oʻz faoliyatini kengaytirish uchun Ibex Investors boshchiligidagi A seriyali investitsiya bosqichida 15 million dollar mablagʻ jalb qildi. Ushbu moliyalashtirish jarayonida Mucker Capital, FJ Labs va boshqa yirik venchur jamgʻarmalari ham ishtirok etgan. Startapning asosiy maqsadi — Kaliforniya va Texas shtatlaridan tashqariga chiqib, butun mamlakat boʻylab avtomobil bozorini shaffoflashtirishdir.

Bidbus platformasining ishlash prinsipi oddiy va samarali: avtomobil egasi oʻz mashinasi haqidagi maʼlumotlarni joylashtiradi, shundan soʻng dilerlar bir necha soat davomida oʻzaro raqobatlashib, narx taklif qilishadi. Startap asoschilarining taʼkidlashicha, bunday raqobat muhiti sotuvchiga oʻrtacha 2000 dollardan 3000 dollargacha koʻproq foyda koʻrish imkonini beradi. Bu esa anʼanaviy onlayn xaridorlarning taklifidan sezilarli darajada yuqoridir.

Bozor samaradorligi va shaffoflik

Kompaniya bosh direktori Duke Yan ushbu gʻoya shaxsiy tajribadan kelib chiqqanini aytadi. U oʻz onasining avtomobilini sotishga urinib, dilerlardan juda past narxlar olganida, barcha xaridorlarni bitta guruh chatiga toʻplagan. Kutilmaganda, dilerlar bir-biri bilan talashib, narxni koʻtara boshlashgan. "Eski avtomobillar bozoridagi muammo moliyalashtirishda emas, balki bozor samaradorligidadir. Isteʼmolchilar oʻz mulkining haqiqiy qiymatini bilishmaydi, dilerlar esa sifatli tovar topishga qiynalishadi", — deydi Yan.

Bidbus nafaqat sotuvchilarga, balki dilerlarga ham qulaylik yaratadi. Dilerlik markazlari odatda kimoshdi savdolarida qatnashishga oʻrganishgan, biroq Bidbus ularga eng sifatli va "yangi" mashinalarni — bevosita xususiy egalaridan yetkazib beradi. Bu jarayon dilerlar uchun ham inventarni toʻldirishning eng qisqa va ishonchli yoʻliga aylanmoqda.

Startap foydalanuvchi tajribasini yanada qiziqarli qilish uchun Robinhood kabi aksiyalar savdosi ilovalari va TikTok ijtimoiy tarmogʻidan ilhomlangan. Platformada narxlar koʻtarilishi katta shriftlarda, jonli efir rejimida koʻrsatiladi. Bu foydalanuvchilarni jarayon skrinshotlarini ijtimoiy tarmoqlarda boʻlishishga va platformaga yangi mijozlarni jalb qilishga undaydi.

Oʻzbekiston bozorida ham avtomobillarni sotish va sotib olish jarayonlari raqamli platformalarga koʻchayotgan bir paytda, Bidbus kabi modelning muvaffaqiyati sohaga yangi standartlar olib kirishi mumkin. Bozor raqobati orqali narxni shakllantirish — bu ham sotuvchi, ham xaridor uchun eng adolatli yechimdir. Hozirda startap oʻz algoritmlarini takomillashtirish va dilerlar bazasini kengaytirish ustida ishlamoqda.

BidbusStartapAvtomobil BozoriTexnologiyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Venchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqdaVenchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqdaBugun, 20:20X platformasi kreativ mualliflar uchun yangi video tahrirlash vositalarini ishga tushirdiX platformasi kreativ mualliflar uchun yangi video tahrirlash vositalarini ishga tushirdiBugun, 20:20Vivo X500 Pro Max: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP kamera bilan jihozlangan flagmanVivo X500 Pro Max: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP kamera bilan jihozlangan flagmanBugun, 20:20Soyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyor: XKSga bor-yoʻgʻi 3 soatda yetib boradiSoyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyor: XKSga bor-yoʻgʻi 3 soatda yetib boradiBugun, 19:58Sunʼiy intellektga asoslangan Norm startapi 1,2 milliard dollarlik «yunikorn»ga aylandiSunʼiy intellektga asoslangan Norm startapi 1,2 milliard dollarlik «yunikorn»ga aylandiBugun, 19:502GIS navigatsiyasida yangi funksiya: Endi haydovchilar «yashil toʻlqin»da harakatlanadi2GIS navigatsiyasida yangi funksiya: Endi haydovchilar «yashil toʻlqin»da harakatlanadiBugun, 19:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi