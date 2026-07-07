Avtomobil sotishda yangi davr: Bidbus startapi dilerlar oʻrtasida kimoshdi savdosi oʻtkazadi
Eski avtomobilni foydali narxda sotish har doim murakkab jarayon boʻlib kelgan. Koʻpincha egalari yo Carvana kabi servislar orqali tez, ammo arzonroq narxga rozi boʻlishadi, yoki dilerlik markazlariga borib, uzoq vaqt va asab sarflashlariga toʻgʻri keladi. Los-Anjelesda asos solingan Bidbus startapi ushbu muammoga zamonaviy yechim taklif qilmoqda: kompaniya dilerlar oʻrtasida real vaqt rejimida kimoshdi savdosini tashkil etib, sotuvchilarga uydan chiqmasdan eng yuqori narxni kafolatlamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashrining xabar berishicha, Bidbus oʻz faoliyatini kengaytirish uchun Ibex Investors boshchiligidagi A seriyali investitsiya bosqichida 15 million dollar mablagʻ jalb qildi. Ushbu moliyalashtirish jarayonida Mucker Capital, FJ Labs va boshqa yirik venchur jamgʻarmalari ham ishtirok etgan. Startapning asosiy maqsadi — Kaliforniya va Texas shtatlaridan tashqariga chiqib, butun mamlakat boʻylab avtomobil bozorini shaffoflashtirishdir.
Bidbus platformasining ishlash prinsipi oddiy va samarali: avtomobil egasi oʻz mashinasi haqidagi maʼlumotlarni joylashtiradi, shundan soʻng dilerlar bir necha soat davomida oʻzaro raqobatlashib, narx taklif qilishadi. Startap asoschilarining taʼkidlashicha, bunday raqobat muhiti sotuvchiga oʻrtacha 2000 dollardan 3000 dollargacha koʻproq foyda koʻrish imkonini beradi. Bu esa anʼanaviy onlayn xaridorlarning taklifidan sezilarli darajada yuqoridir.
Bozor samaradorligi va shaffoflikKompaniya bosh direktori Duke Yan ushbu gʻoya shaxsiy tajribadan kelib chiqqanini aytadi. U oʻz onasining avtomobilini sotishga urinib, dilerlardan juda past narxlar olganida, barcha xaridorlarni bitta guruh chatiga toʻplagan. Kutilmaganda, dilerlar bir-biri bilan talashib, narxni koʻtara boshlashgan. "Eski avtomobillar bozoridagi muammo moliyalashtirishda emas, balki bozor samaradorligidadir. Isteʼmolchilar oʻz mulkining haqiqiy qiymatini bilishmaydi, dilerlar esa sifatli tovar topishga qiynalishadi", — deydi Yan.
Bidbus nafaqat sotuvchilarga, balki dilerlarga ham qulaylik yaratadi. Dilerlik markazlari odatda kimoshdi savdolarida qatnashishga oʻrganishgan, biroq Bidbus ularga eng sifatli va "yangi" mashinalarni — bevosita xususiy egalaridan yetkazib beradi. Bu jarayon dilerlar uchun ham inventarni toʻldirishning eng qisqa va ishonchli yoʻliga aylanmoqda.
Startap foydalanuvchi tajribasini yanada qiziqarli qilish uchun Robinhood kabi aksiyalar savdosi ilovalari va TikTok ijtimoiy tarmogʻidan ilhomlangan. Platformada narxlar koʻtarilishi katta shriftlarda, jonli efir rejimida koʻrsatiladi. Bu foydalanuvchilarni jarayon skrinshotlarini ijtimoiy tarmoqlarda boʻlishishga va platformaga yangi mijozlarni jalb qilishga undaydi.
Oʻzbekiston bozorida ham avtomobillarni sotish va sotib olish jarayonlari raqamli platformalarga koʻchayotgan bir paytda, Bidbus kabi modelning muvaffaqiyati sohaga yangi standartlar olib kirishi mumkin. Bozor raqobati orqali narxni shakllantirish — bu ham sotuvchi, ham xaridor uchun eng adolatli yechimdir. Hozirda startap oʻz algoritmlarini takomillashtirish va dilerlar bazasini kengaytirish ustida ishlamoqda.
…