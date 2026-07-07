Atletiko Madrid Muhammad Salahni transfer qilish uchun jiddiy kurashga kirishdi

·0·Sport
Atletiko Madrid Muhammad Salahni transfer qilish uchun jiddiy kurashga kirishdi

Ispaniyaning Atletiko Madrid klubi yozgi transfer oynasidagi eng shov-shuvli yurishlardan birini amalga oshirishga tayyorlanmoqda. Madridliklar Liverpul bilan shartnomasi yakunlanib, erkin agentga aylangan misrlik hujumchi Muhammad Salahni oʻz safiga qoʻshib olishni asosiy maqsad qilib belgiladi. Bu transfer klubning nafaqat hujum chizigʻini kuchaytirishi, balki Yevropa arenasidagi obroʻsini yanada mustahkamlashi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fichajes nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Atletiko rahbariyati va bosh murabbiy Diego Simeone Muhammad Salahni jamoani tark etgan Antuan Grizmanning munosib vorisi sifatida koʻrmoqda. Garchi futbolchi hozirda erkin agent maqomida boʻlsa-da, uning maoshi va shaxsiy shartnomasi uchun Madrid klubi katta mablagʻ sarflashiga toʻgʻri keladi. Shunga qaramay, klub sport direktori va skautlar guruhi misrlik yulduzning tajribasi hamda gʻoliblik mentaliteti jamoaga juda zarur degan xulosaga kelishgan.

Simeone uchun yozning asosiy maqsadi

Diego Simeone Muhammad Salahning transferini ushbu yozning eng muhim xaridi deb hisoblamoqda. Murabbiyning fikricha, Angliya Premer-ligasida toʻqqiz mavsum davomida yuqori saviyada oʻyin koʻrsatgan hujumchi Atletiko Madrid hujumidagi ijodkorlik va keskinlikni sezilarli darajada oshira oladi. Ayniqsa, Chempionlar ligasining masʼuliyatli oʻyinlarida Salahning yetakchilik qobiliyati hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi kutilmoqda.

Goal.com nashri xabar berishicha, 33 yoshli Muhammad Salahning oʻzi ham faoliyatini Ispaniya chempionatida davom ettirishga qiziqish bildirmoqda. U Yevropaning eng kuchli ligalaridan birida oʻynash orqali oʻzining yuqori formasini saqlab qolishni istaydi. Bu esa Saudiya Arabistoni klublaridan tushayotgan astronomik takliflarga qaramay, Atletiko Madrid uchun yaxshi imkoniyat yaratadi.

Hozirda Madrid klubining rahbariyati futbolchi uchun jozibador shartnoma loyihasini tayyorlamoqda. Diego Simeonening shaxsan oʻzi muzokaralar jarayonida ishtirok etishi va futbolchini oʻz loyihasiga koʻndirishga harakat qilishi aytilmoqda. Klub Salahni yangi mavsumoldi tayyorgarlik mashgʻulotlari boshlangunga qadar jamoaga qoʻshib olishni rejalashtirgan.

Agar ushbu transfer amalga oshsa, bu Atletiko Madrid uchun soʻnggi yillardagi eng yirik bitimlardan biriga aylanadi. Muhammad Salahning kelishi jamoaga nafaqat maydonda, balki marketing va brend darajasida ham katta foyda keltirishi shubhasiz. Madridliklar Muhammad Salah yordamida nafaqat La Liga, balki xalqaro maydonlarda ham bosh sovrinlar uchun kurashishni maqsad qilgan.

Atletiko MadridMuhammad SalahTransferLa LigaFutbol Yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liam Rosenior Parijga qaytdi: Angliyalik mutaxassis Fransiyada ish boshladiLiam Rosenior Parijga qaytdi: Angliyalik mutaxassis Fransiyada ish boshladiBugun, 17:54Arsenal Ben White oʻrniga Manchester Yunayted sobiq himoyachisini transfer qilmoqchiArsenal Ben White oʻrniga Manchester Yunayted sobiq himoyachisini transfer qilmoqchiBugun, 17:50PSJ Milan akademiyasining navbatdagi iqtidorini oʻz safiga qoʻshib oldiPSJ Milan akademiyasining navbatdagi iqtidorini oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 16:55Rodri va Bernardo Silva oʻrtasidagi nizo: Ispaniya yulduzi sobiq jamoadoshidan uzr soʻradiRodri va Bernardo Silva oʻrtasidagi nizo: Ispaniya yulduzi sobiq jamoadoshidan uzr soʻradiBugun, 16:36JCH-2026dagi siyosiy mojaro: Tramp hammasini tan oldi...JCH-2026dagi siyosiy mojaro: Tramp hammasini tan oldi...Bugun, 16:35Angliya terma jamoasida jiddiy muammo: Bellingham va Rice yarim finalni oʻtkazib yuborishi mumkinAngliya terma jamoasida jiddiy muammo: Bellingham va Rice yarim finalni oʻtkazib yuborishi mumkinBugun, 16:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi