Atletiko Madrid Muhammad Salahni transfer qilish uchun jiddiy kurashga kirishdi
Ispaniyaning Atletiko Madrid klubi yozgi transfer oynasidagi eng shov-shuvli yurishlardan birini amalga oshirishga tayyorlanmoqda. Madridliklar Liverpul bilan shartnomasi yakunlanib, erkin agentga aylangan misrlik hujumchi Muhammad Salahni oʻz safiga qoʻshib olishni asosiy maqsad qilib belgiladi. Bu transfer klubning nafaqat hujum chizigʻini kuchaytirishi, balki Yevropa arenasidagi obroʻsini yanada mustahkamlashi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fichajes nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Atletiko rahbariyati va bosh murabbiy Diego Simeone Muhammad Salahni jamoani tark etgan Antuan Grizmanning munosib vorisi sifatida koʻrmoqda. Garchi futbolchi hozirda erkin agent maqomida boʻlsa-da, uning maoshi va shaxsiy shartnomasi uchun Madrid klubi katta mablagʻ sarflashiga toʻgʻri keladi. Shunga qaramay, klub sport direktori va skautlar guruhi misrlik yulduzning tajribasi hamda gʻoliblik mentaliteti jamoaga juda zarur degan xulosaga kelishgan.
Simeone uchun yozning asosiy maqsadiDiego Simeone Muhammad Salahning transferini ushbu yozning eng muhim xaridi deb hisoblamoqda. Murabbiyning fikricha, Angliya Premer-ligasida toʻqqiz mavsum davomida yuqori saviyada oʻyin koʻrsatgan hujumchi Atletiko Madrid hujumidagi ijodkorlik va keskinlikni sezilarli darajada oshira oladi. Ayniqsa, Chempionlar ligasining masʼuliyatli oʻyinlarida Salahning yetakchilik qobiliyati hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi kutilmoqda.
Goal.com nashri xabar berishicha, 33 yoshli Muhammad Salahning oʻzi ham faoliyatini Ispaniya chempionatida davom ettirishga qiziqish bildirmoqda. U Yevropaning eng kuchli ligalaridan birida oʻynash orqali oʻzining yuqori formasini saqlab qolishni istaydi. Bu esa Saudiya Arabistoni klublaridan tushayotgan astronomik takliflarga qaramay, Atletiko Madrid uchun yaxshi imkoniyat yaratadi.
Hozirda Madrid klubining rahbariyati futbolchi uchun jozibador shartnoma loyihasini tayyorlamoqda. Diego Simeonening shaxsan oʻzi muzokaralar jarayonida ishtirok etishi va futbolchini oʻz loyihasiga koʻndirishga harakat qilishi aytilmoqda. Klub Salahni yangi mavsumoldi tayyorgarlik mashgʻulotlari boshlangunga qadar jamoaga qoʻshib olishni rejalashtirgan.
Agar ushbu transfer amalga oshsa, bu Atletiko Madrid uchun soʻnggi yillardagi eng yirik bitimlardan biriga aylanadi. Muhammad Salahning kelishi jamoaga nafaqat maydonda, balki marketing va brend darajasida ham katta foyda keltirishi shubhasiz. Madridliklar Muhammad Salah yordamida nafaqat La Liga, balki xalqaro maydonlarda ham bosh sovrinlar uchun kurashishni maqsad qilgan.
…