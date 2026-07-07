Toshkentda renovatsiya: aholi qayerga ko‘chirilishi aytildi

·56·O‘zbekiston
Toshkentda renovatsiya: aholi qayerga ko‘chirilishi aytildi

Toshkentdagi renovatsiya dasturi doirasida eski uylarda yashovchi fuqarolarga odatiy yashash muhitiga yaqin hududlardan yangi kvartiralar taklif etiladi.

Toshkent Invest” kompaniyasi raisi o‘rinbosari Rustam Qodirovning ta’kidlashicha, ko‘chirish jarayonida mahalladagi ijtimoiy muhit, qo‘shnichilik munosabatlari va oilalarning kundalik turmush tarzini saqlab qolish ustuvor vazifa bo‘ladi.

Yangi uylar hozirgi manzilga yaqin bo‘ladi

Renovatsiyaga tushgan uylarda yashovchi fuqarolarga yangi xonadonlarni imkon qadar hozirgi yashash joyiga yaqin hududdan berish rejalashtirilmoqda.

Bu yondashuv orqali bolalarning avvalgi maktab va bog‘chalarida o‘qishni davom ettirishi, oilalar esa o‘rganib qolgan mahallasi va ijtimoiy muhitidan uzilib qolmasligi ko‘zda tutilgan.

Kvartiralar ta’mirlangan holda topshiriladi

Ma’lum qilinishicha, quruvchilar bilan fuqarolarga ta’mirlangan va yashash uchun to‘liq tayyor xonadonlarni ajratish bo‘yicha kelishuvlarga erishilgan.

Demak, ko‘chirilayotgan oilalarga qo‘shimcha ta’mir xarajatlarisiz, foydalanishga tayyor kvartiralar taklif etilishi kutilmoqda.

Fuqarolar boshqa hududni ham tanlashi mumkin

Mulk egalari faqat o‘zlari yashab turgan tuman yoki mahalla bilan cheklanib qolmaydi.

Fuqaro xohishiga ko‘ra, taklif etilayotgan yaqin hududdagi uy-joydan voz kechib, Toshkent shahrining boshqa qismidagi kvartira variantini tanlash huquqiga ega bo‘ladi.

Asosiy maqsad — noqulayliklarni kamaytirish

Renovatsiya strategiyasining asosiy maqsadi fuqarolarni yangi uylarga ko‘chirish jarayonida yuzaga keladigan ijtimoiy va maishiy qiyinchiliklarni imkon qadar kamaytirishdan iborat.

Ya’ni dasturda faqat eski binolarni yangilash emas, balki mahallaning shakllangan turmush tarzi va insonlar o‘rtasidagi munosabatlarni saqlab qolish ham muhim vazifa sifatida belgilanmoqda.

ToshkentRustam KadirovTashkent Invest
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentdagi elektr uzilishlari bo‘yicha komissiya ish boshladiToshkentdagi elektr uzilishlari bo‘yicha komissiya ish boshladiBugun, 19:39O‘zbekistonda milliy navigatsiya tizimi yaratiladi: Muhim o‘zgarishlar...O‘zbekistonda milliy navigatsiya tizimi yaratiladi: Muhim o‘zgarishlar...Bugun, 16:49O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindiO‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindiBugun, 15:54Toshkent shahrida chang-to‘zonli shamol kuzatilishi kutilmoqdaToshkent shahrida chang-to‘zonli shamol kuzatilishi kutilmoqdaBugun, 15:29O‘zbekistondan noyob qadimiy yunon harbiy lageri aniqlandiO‘zbekistondan noyob qadimiy yunon harbiy lageri aniqlandiBugun, 15:17Yunusobodda 8 iyul kuni gaz vaqtincha to‘xtatiladiYunusobodda 8 iyul kuni gaz vaqtincha to‘xtatiladiBugun, 14:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli