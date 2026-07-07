Bentley oʻzining ilk elektr avtomobili Torcal modelini sentyabrda namoyish etadi
Britaniyaning hashamatli avtomobillar ishlab chiqaruvchi Bentley kompaniyasi oʻz tarixidagi ilk toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanuvchi model – Torcal taqdimotiga rasman tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniya matbuot xizmati xabariga koʻra, yangi elektromobilning jahon premerasi joriy yilning 23-sentyabr kuni London shahrida boʻlib oʻtadi. Bu brend uchun yangi davr boshlanishini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Bentley bosh direktori Frank-Steffen Walliserning taʼkidlashicha, Torcal modeli brend uchun barcha asosiy yoʻnalishlarda yangi standartlarni oʻrnatadi. Uning soʻzlariga koʻra, ushbu loyiha kompaniya tarixidagi eng puxta oʻylangan va muhandislik jihatidan mukammal avtomobil boʻlishi kutilmoqda. Bu qadam brendning global elektrifikatsiya strategiyasining bir qismidir.
Nomlanish tarixi va ramziy maʼnosiYangi modelning nomi Bentley anʼanalariga sodiq qolgan holda tanlangan. Torcal nomi Ispaniyadagi El Torcal de Antequera tabiiy bogʻidan olingan boʻlib, u oʻzining noyob ohaktosh qoyalari bilan mashhur. Shu bilan birga, bu nom lotincha "torque" (aylantiruvchi moment) soʻzi bilan hamohang boʻlib, elektromobilning yuqori dinamik imkoniyatlariga ishora qiladi.
Torcal zamonaviy Bentley modellar qatorida Bentayga, Bacalar va Batur kabi mashhur avtomobillar bilan bir safdan joy oladi. Taʼkidlash joizki, kompaniya toʻliq elektr SUV (yoʻltanlamas) yaratish rejalari haqida ilk bor 2021-yilda eʼlon qilgan edi. Endilikda oʻsha rejalar real koʻrinish kasb etmoqda.
Sinovlar va texnik jihatlarAvvalroq ushbu modelning prototiplari bir necha bor "josuslik" kameralari obʼga tushib qolgan edi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, avtomobil Shimoliy qutb doirasidagi ekstremal sovuq sharoitlarda va Germaniyaning mashhur Nyurburgring poyga trassasida sinovdan oʻtkazilgan. Kamuflyaj qilingan suratlarda avtomobilning fastbek uslubidagi qiya tomi va oʻtgan yili taqdim etilgan EXP 15 konsept-kariga xos chiziqlar koʻzga tashlanadi.
Interyer borasida ham baʼzi tafsilotlar maʼlum: Bentley anʼanaviy hashamatni saqlab qolgan holda zamonaviy texnologiyalarni uygʻunlashtirgan. Quyidagi jihatlar kutilmoqda:
- Qizil charm va qora alkantara bilan bezatilgan salon;
- Katta oʻlchamli egilgan raqamli displey;
- Brendga xos boʻlgan mexanik boshqaruv tugmalari va raqamli panel uygʻunligi.
…