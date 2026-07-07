Bentley oʻzining ilk elektr avtomobili Torcal modelini sentyabrda namoyish etadi

·0·Avto
Bentley oʻzining ilk elektr avtomobili Torcal modelini sentyabrda namoyish etadi

Britaniyaning hashamatli avtomobillar ishlab chiqaruvchi Bentley kompaniyasi oʻz tarixidagi ilk toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanuvchi model – Torcal taqdimotiga rasman tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniya matbuot xizmati xabariga koʻra, yangi elektromobilning jahon premerasi joriy yilning 23-sentyabr kuni London shahrida boʻlib oʻtadi. Bu brend uchun yangi davr boshlanishini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Bentley bosh direktori Frank-Steffen Walliserning taʼkidlashicha, Torcal modeli brend uchun barcha asosiy yoʻnalishlarda yangi standartlarni oʻrnatadi. Uning soʻzlariga koʻra, ushbu loyiha kompaniya tarixidagi eng puxta oʻylangan va muhandislik jihatidan mukammal avtomobil boʻlishi kutilmoqda. Bu qadam brendning global elektrifikatsiya strategiyasining bir qismidir.

Nomlanish tarixi va ramziy maʼnosi

Yangi modelning nomi Bentley anʼanalariga sodiq qolgan holda tanlangan. Torcal nomi Ispaniyadagi El Torcal de Antequera tabiiy bogʻidan olingan boʻlib, u oʻzining noyob ohaktosh qoyalari bilan mashhur. Shu bilan birga, bu nom lotincha "torque" (aylantiruvchi moment) soʻzi bilan hamohang boʻlib, elektromobilning yuqori dinamik imkoniyatlariga ishora qiladi.

Torcal zamonaviy Bentley modellar qatorida Bentayga, Bacalar va Batur kabi mashhur avtomobillar bilan bir safdan joy oladi. Taʼkidlash joizki, kompaniya toʻliq elektr SUV (yoʻltanlamas) yaratish rejalari haqida ilk bor 2021-yilda eʼlon qilgan edi. Endilikda oʻsha rejalar real koʻrinish kasb etmoqda.

Sinovlar va texnik jihatlar

Avvalroq ushbu modelning prototiplari bir necha bor "josuslik" kameralari obʼga tushib qolgan edi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, avtomobil Shimoliy qutb doirasidagi ekstremal sovuq sharoitlarda va Germaniyaning mashhur Nyurburgring poyga trassasida sinovdan oʻtkazilgan. Kamuflyaj qilingan suratlarda avtomobilning fastbek uslubidagi qiya tomi va oʻtgan yili taqdim etilgan EXP 15 konsept-kariga xos chiziqlar koʻzga tashlanadi.

Interyer borasida ham baʼzi tafsilotlar maʼlum: Bentley anʼanaviy hashamatni saqlab qolgan holda zamonaviy texnologiyalarni uygʻunlashtirgan. Quyidagi jihatlar kutilmoqda:

  • Qizil charm va qora alkantara bilan bezatilgan salon;
  • Katta oʻlchamli egilgan raqamli displey;
  • Brendga xos boʻlgan mexanik boshqaruv tugmalari va raqamli panel uygʻunligi.
Bentley vakillarining bildirishicha, garchi bu mutlaqo yangi konsepsiya boʻlsa-da, avtomobil brendning 1919-yildan buyon shakllangan qadriyatlarini saqlab qoladi. Yaʼni, qoʻl mehnati bilan ishlov berilgan hashamatli detallar, yuqori darajadagi qulaylik va mislsiz quvvat Torcal modelining ham asosi boʻlib xizmat qiladi. Taqdimot yaqinlashgani sayin kompaniya yangi tafsilotlarni ochiqlashda davom etishini maʼlum qilgan.

BentleyTorcalElektromobilAvtoTaqdimot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniyada har yili 750 mingdan ortiq avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaBuyuk Britaniyada har yili 750 mingdan ortiq avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaBugun, 17:24Peugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiPeugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiBugun, 17:24Peugeot Parij avtosalonida oʻzining kelajakdagi dizayn tilini namoyish etadiPeugeot Parij avtosalonida oʻzining kelajakdagi dizayn tilini namoyish etadiBugun, 16:24Moskva transportida inqilob: Endi MCD-4 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlash mumkinMoskva transportida inqilob: Endi MCD-4 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlash mumkinBugun, 14:50Polestar 4 SUV: Shvetsiya brendi BMW iX3 va Tesla Model Y uchun jiddiy raqib tayyorladiPolestar 4 SUV: Shvetsiya brendi BMW iX3 va Tesla Model Y uchun jiddiy raqib tayyorladiBugun, 13:28Hennessey dunyodagi eng kuchli mexanik uzatmali Venom F5-M Roadster modelini taqdim etdiHennessey dunyodagi eng kuchli mexanik uzatmali Venom F5-M Roadster modelini taqdim etdiBugun, 12:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi