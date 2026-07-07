Ajrashgandan keyin taqiladigan «ajralish uzuklari» trendga aylandi

·90·Dunyo
Ajrashgandan keyin taqiladigan «ajralish uzuklari» trendga aylandi

So‘nggi vaqtlarda dunyoda ayollar orasida «ajralish uzugi» (divorce ring) deb ataluvchi yangi trend keng ommalashmoqda. Endi ko‘plab ayollar nikoh uzugini sotish yoki qutiga solib qo‘yish o‘rniga, uni qayta ishlatib, hayotning yangi bosqichini anglatuvchi yangi taqinchoqqa aylantirmoqda.

Floridada yashovchi bloger Deb Marino ham shunday qaror qabul qildi. U nikoh uzugidagi olmosni saqlab qolib, unga qizini ifodalovchi sapfir toshini qo‘shdirgan. Yangi uzukni tayyorlash uchun taxminan 3 ming dollar sarflangan.

«Men uni shunchaki qutiga solib qo‘yishni istamadim. Olmoslar juda qimmatbaho», deydi u.

Brilliantli va oltin uzuklarning yonma-yon ko‘rinishi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, nikoh uzuklarining qayta sotish qiymati odatda dastlabki narxining taxminan 30 foizini tashkil etadi. Shuning uchun ko‘pchilik eski taqinchoqqa yangi hayot bag‘ishlashni afzal ko‘rmoqda.

Buyuk Britaniyadagi Amicable kompaniyasi hammuassisi Keyt Deylining fikricha, bunday uzuklar nafaqat yangi hayot, balki moliyaviy mustaqillik ramzi ham hisoblanadi. Uning aytishicha, ajralishdan keyin ayolning o‘z mablag‘iga o‘zi uchun qimmatbaho buyum sotib olishi mustaqil qaror qabul qilishining ifodasidir.

Jigarrang sochli ayol qo‘lida bo‘sh billur qadahni ushlab, jilmayib turibdi.

Uelslik Seri Evans esa ajrashganidan keyin o‘z mablag‘iga platina va olmosdan yasalgan yangi uzuk xarid qilgan. U bu uzukni hazil tariqasida «mustaqillik deklaratsiyam» deb ataydi.

Pensilvaniyalik Aleks Proi ham nikoh uzugidagi oltin va olmoslardan yangi dizaynda uzuk yasatgan. Uning aytishicha, bu taqinchoq unga hayotni noldan boshlab, qiyinchiliklarni yengib o‘tganini eslatib turadi.

Ijtimoiy tarmoqlarda ham bu mavzu faol muhokama qilinmoqda. Ayrimlar nikoh uzugini saqlab qo‘ysa, boshqalar uni sotadi yoki umuman tashlab yuboradi. Biroq ko‘pchilik ajralishdan keyin yangi hayot boshlanganini ramziy tarzda nishonlash uchun o‘zini yangi uzuk, sayohat yoki boshqa sovg‘a bilan xursand qilishni tanlamoqda. Bu esa «ajralish uzugi» dunyoda tobora ommalashayotgan yangi an’anaga aylanayotganini ko‘rsatmoqda.

FloridaDeb MarinoUKAmicableWales
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyada Ebola aniqlangan ilk bemor sog‘ayib, shifoxonadan chiqdiFransiyada Ebola aniqlangan ilk bemor sog‘ayib, shifoxonadan chiqdiBugun, 16:40Makron turgan mehmonxona yaqinida portlashlar yuz berdiMakron turgan mehmonxona yaqinida portlashlar yuz berdiBugun, 16:29Quruqlikda yashaydigan g‘aroyib baliq haqida eshitgansizmi?Quruqlikda yashaydigan g‘aroyib baliq haqida eshitgansizmi?Bugun, 16:14Yo‘qolgan britaniyalik 10 kun Barselonada dam oldiYo‘qolgan britaniyalik 10 kun Barselonada dam oldiBugun, 15:59Makron turgan mehmonxona yaqinida ikki portlash yuz berdiMakron turgan mehmonxona yaqinida ikki portlash yuz berdiBugun, 15:51Rossiyada benzin tanqisligi otlarga bo‘lgan talabni keskin oshirdiRossiyada benzin tanqisligi otlarga bo‘lgan talabni keskin oshirdiBugun, 15:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi