UzAuto Motors eng qimmat Chevrolet modelini sotuvga chiqardi
UzAuto Motors O‘zbekiston bozorida yangi Chevrolet Suburban High Country modeli sotuvi rasman boshlanganini ma’lum qildi. Yangi premium toifadagi yo‘ltanlamas kompaniyaning mamlakatda taklif etilayotgan eng qimmat avtomobiliga aylandi.
Kompaniya taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, Chevrolet Suburban High Country uchun tavsiya etilgan narx 1 milliard 485 million 100 ming so‘m etib belgilangan.
Yangi model keng saloni, zamonaviy texnologiyalari, yuqori darajadagi xavfsizlik tizimlari hamda qulaylikka yo‘naltirilgan jihozlari bilan ajralib turadi. Avtomobil, avvalo, yirik oilalar va premium toifadagi yo‘ltanlamas izlayotgan xaridorlar uchun mo‘ljallangan.
Shu tariqa, Chevrolet Suburban High Country UzAuto Motors'ning mahalliy bozordagi eng qimmat avtomobili sifatida ro‘yxatdan joy oldi. Yangi model sotuvi avtomobil ishqibozlari va bozor ishtirokchilari orasida katta qiziqish uyg‘otishi kutilmoqda.
…