UzAuto Motors eng qimmat Chevrolet modelini sotuvga chiqardi

·1·Avto
UzAuto Motors eng qimmat Chevrolet modelini sotuvga chiqardi

UzAuto Motors O‘zbekiston bozorida yangi Chevrolet Suburban High Country modeli sotuvi rasman boshlanganini ma’lum qildi. Yangi premium toifadagi yo‘ltanlamas kompaniyaning mamlakatda taklif etilayotgan eng qimmat avtomobiliga aylandi.

Kompaniya taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, Chevrolet Suburban High Country uchun tavsiya etilgan narx 1 milliard 485 million 100 ming so‘m etib belgilangan.

Moviy Chevrolet Suburban yo‘l chetida, suv bo‘yida turibdi.

Yangi model keng saloni, zamonaviy texnologiyalari, yuqori darajadagi xavfsizlik tizimlari hamda qulaylikka yo‘naltirilgan jihozlari bilan ajralib turadi. Avtomobil, avvalo, yirik oilalar va premium toifadagi yo‘ltanlamas izlayotgan xaridorlar uchun mo‘ljallangan.

Avtomobilning qora charm o‘rindiqli keng va hashamatli ichki saloni.

Shu tariqa, Chevrolet Suburban High Country UzAuto Motors'ning mahalliy bozordagi eng qimmat avtomobili sifatida ro‘yxatdan joy oldi. Yangi model sotuvi avtomobil ishqibozlari va bozor ishtirokchilari orasida katta qiziqish uyg‘otishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bentley oʻzining ilk elektr avtomobili Torcal modelini sentyabrda namoyish etadiBentley oʻzining ilk elektr avtomobili Torcal modelini sentyabrda namoyish etadiBugun, 18:55Buyuk Britaniyada har yili 750 mingdan ortiq avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaBuyuk Britaniyada har yili 750 mingdan ortiq avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaBugun, 17:24Peugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiPeugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiBugun, 17:24Peugeot Parij avtosalonida oʻzining kelajakdagi dizayn tilini namoyish etadiPeugeot Parij avtosalonida oʻzining kelajakdagi dizayn tilini namoyish etadiBugun, 16:24Moskva transportida inqilob: Endi MCD-4 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlash mumkinMoskva transportida inqilob: Endi MCD-4 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlash mumkinBugun, 14:50Polestar 4 SUV: Shvetsiya brendi BMW iX3 va Tesla Model Y uchun jiddiy raqib tayyorladiPolestar 4 SUV: Shvetsiya brendi BMW iX3 va Tesla Model Y uchun jiddiy raqib tayyorladiBugun, 13:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi