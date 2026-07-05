Qancha ishlasangiz ham, nega pul ko‘paymaydi?
Daromad ortsa ham, oy oxirida yana o‘sha holat: pul qayergadir singib ketadi. Kamayib qolsa, zarur miqdorni qandaydir topasiz, ammo moliyaviy o‘sish baribir boshlanmaydi.
Bu holatni «moliyaviy termostat» degan oddiy o‘xshatish orqali tushuntirish mumkin.
Ongdagi «sozlama» qanday ishlaydi?
Uydagi konditsionerni 22 darajaga qo‘yganingizni tasavvur qiling. Tashqarida havo sovuq yoki issiq bo‘lishidan qat’i nazar, tizim xona haroratini yana 22 darajaga qaytarishga harakat qiladi.
Insonning pulga munosabatida ham shunga o‘xshash odatiy chegara shakllanishi mumkin. Bolalikdagi muhit, ota-onaning pul haqidagi gaplari va yillar davomidagi turmush tarzi insonga qaysi daromad miqdorini «odatiy» deb qabul qilishni o‘rgatadi.
Katta pul kelsa, nega tez chiqib ketadi?
Agar inson faqat o‘rtacha daromad bilan yashashga ko‘nikib qolgan bo‘lsa, kattaroq mablag‘ kelganda uni saqlash va boshqarish qiyin kechishi mumkin.
Natijada:
rejalashtirilmagan xaridlar ko‘payadi;
kutilmagan xarajatlar uchun zaxira qolmaydi;
pul tezda sarflanadi;
daromad oshsa ham, turmush darajasi shu zahoti qimmatlashadi.
Shunday qilib, inson yana o‘ziga tanish bo‘lgan moliyaviy holatga qaytib qoladi.
Pul kamayganda esa yechim tez topiladi
Qizig‘i, mablag‘ keskin kamaysa, inson tezda harakatga tushadi: qo‘shimcha ish topadi, qarzni undirib oladi yoki yangi daromad manbasini izlaydi.
Lekin zarur miqdor yig‘ilgach, harakat susayadi. Chunki asosiy maqsad o‘sish emas, avvalgi «xavfsiz daraja»ga qaytish bo‘lgan.
«Moliyaviy termostat»ni qanday ko‘tarish mumkin?
Bu tushuncha ilmiy tashxis emas, balki moliyaviy odatlarni tushuntiruvchi metaforadir. Uni o‘zgartirish uchun faqat ijobiy fikrlashning o‘zi yetarli emas — aniq amallar ham kerak.
Avvalo pul haqidagi ichki ishonchlarni kuzatish muhim:
«Ko‘p pul topish juda qiyin», «pul baribir turmaydi», «boylik men uchun emas» kabi fikrlar qarorlarga ta’sir qilmayaptimi?
Shundan keyin daromad va xarajatlarni yozib borish, jamg‘arma uchun avtomatik o‘tkazma belgilash, yangi ko‘nikmalarni egallash va daromadni oshiradigan aniq reja tuzish kerak.
Pul ko‘payishi ko‘p ishlashdangina iborat emas
Moliyaviy o‘sish — ish soati, daromad, xarajatlar, malaka va pulni boshqarish odatlarining birgalikdagi natijasi.
Inson qancha ko‘p ishlamasin, agar har bir qo‘shimcha daromad nazoratsiz sarflansa, natija sezilmaydi. Shuning uchun maqsad faqat ko‘proq pul topish emas, uni saqlash va ko‘paytirishni ham o‘rganishdir.
Sizda kattaroq pul kelganda u saqlanadimi yoki tezda sarflanib ketadimi?
…