Qancha ishlasangiz ham, nega pul ko‘paymaydi?

·34·Foydali
Qancha ishlasangiz ham, nega pul ko‘paymaydi?

Daromad ortsa ham, oy oxirida yana o‘sha holat: pul qayergadir singib ketadi. Kamayib qolsa, zarur miqdorni qandaydir topasiz, ammo moliyaviy o‘sish baribir boshlanmaydi.

Bu holatni «moliyaviy termostat» degan oddiy o‘xshatish orqali tushuntirish mumkin.

Ongdagi «sozlama» qanday ishlaydi?

Uydagi konditsionerni 22 darajaga qo‘yganingizni tasavvur qiling. Tashqarida havo sovuq yoki issiq bo‘lishidan qat’i nazar, tizim xona haroratini yana 22 darajaga qaytarishga harakat qiladi.

Insonning pulga munosabatida ham shunga o‘xshash odatiy chegara shakllanishi mumkin. Bolalikdagi muhit, ota-onaning pul haqidagi gaplari va yillar davomidagi turmush tarzi insonga qaysi daromad miqdorini «odatiy» deb qabul qilishni o‘rgatadi.

Katta pul kelsa, nega tez chiqib ketadi?

Agar inson faqat o‘rtacha daromad bilan yashashga ko‘nikib qolgan bo‘lsa, kattaroq mablag‘ kelganda uni saqlash va boshqarish qiyin kechishi mumkin.

Natijada:

  • rejalashtirilmagan xaridlar ko‘payadi;

  • kutilmagan xarajatlar uchun zaxira qolmaydi;

  • pul tezda sarflanadi;

  • daromad oshsa ham, turmush darajasi shu zahoti qimmatlashadi.

Shunday qilib, inson yana o‘ziga tanish bo‘lgan moliyaviy holatga qaytib qoladi.

Pul kamayganda esa yechim tez topiladi

Qizig‘i, mablag‘ keskin kamaysa, inson tezda harakatga tushadi: qo‘shimcha ish topadi, qarzni undirib oladi yoki yangi daromad manbasini izlaydi.

Lekin zarur miqdor yig‘ilgach, harakat susayadi. Chunki asosiy maqsad o‘sish emas, avvalgi «xavfsiz daraja»ga qaytish bo‘lgan.

«Moliyaviy termostat»ni qanday ko‘tarish mumkin?

Bu tushuncha ilmiy tashxis emas, balki moliyaviy odatlarni tushuntiruvchi metaforadir. Uni o‘zgartirish uchun faqat ijobiy fikrlashning o‘zi yetarli emas — aniq amallar ham kerak.

Avvalo pul haqidagi ichki ishonchlarni kuzatish muhim:

«Ko‘p pul topish juda qiyin», «pul baribir turmaydi», «boylik men uchun emas» kabi fikrlar qarorlarga ta’sir qilmayaptimi?

Shundan keyin daromad va xarajatlarni yozib borish, jamg‘arma uchun avtomatik o‘tkazma belgilash, yangi ko‘nikmalarni egallash va daromadni oshiradigan aniq reja tuzish kerak.

Pul ko‘payishi ko‘p ishlashdangina iborat emas

Moliyaviy o‘sish — ish soati, daromad, xarajatlar, malaka va pulni boshqarish odatlarining birgalikdagi natijasi.

Inson qancha ko‘p ishlamasin, agar har bir qo‘shimcha daromad nazoratsiz sarflansa, natija sezilmaydi. Shuning uchun maqsad faqat ko‘proq pul topish emas, uni saqlash va ko‘paytirishni ham o‘rganishdir.

Sizda kattaroq pul kelganda u saqlanadimi yoki tezda sarflanib ketadimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

His-tuyg‘ular va istaklarning moddiylashuvi qanday ro‘y beradi?His-tuyg‘ular va istaklarning moddiylashuvi qanday ro‘y beradi?Bugun, 19:06Ko‘p pul inson hayotini qay tarzda o‘zgartirishi mumkin?Ko‘p pul inson hayotini qay tarzda o‘zgartirishi mumkin?Bugun, 11:52Tanamiz bizdan nimani kutadi? 11 muhim eslatma...Tanamiz bizdan nimani kutadi? 11 muhim eslatma...Bugun, 10:59Asalning hayratlanarli siri: nega u aynimaydi?Asalning hayratlanarli siri: nega u aynimaydi?Bugun, 10:522 iyulda tug‘ilganlar: O‘zingiz haqingizdagi eng yashirin sirlar!2 iyulda tug‘ilganlar: O‘zingiz haqingizdagi eng yashirin sirlar!02.07, 18:39Balki rizq eshigimizni qoqib turgan bo‘lsa-chi?Balki rizq eshigimizni qoqib turgan bo‘lsa-chi?02.07, 13:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi