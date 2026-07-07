Sunʼiy intellekt agentlari oddiy chat-botlarga qaraganda 136 baravar koʻp energiya sarflaydi
Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari rivojlanib, oddiy chat-botlardan mustaqil harakatlanuvchi AI-agentlar darajasiga koʻtarilmoqda. Biroq, Koreya ilgʻor fan va texnologiyalar instituti (KAIST) olimlari tomonidan oʻtkazilgan tadqiqot ushbu yangi avlod tizimlari ekologiya va energetika infratuzilmasi uchun jiddiy xavf tugʻdirishi mumkinligini koʻrsatdi. Maʼlum boʻlishicha, AI-agentlar bitta soʻrovni bajarish uchun oddiy generativ modellarga qaraganda 136,5 baravar koʻproq elektr energiyasi isteʼmol qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Olimlarning tushuntirishicha, ChatGPT kabi anʼanaviy chat-botlar foydalanuvchi soʻroviga bitta javob shakllantirish bilan cheklanadi. AI-agentlar esa murakkab vazifalarni bajarish uchun mustaqil ravishda reja tuzadi, internetda qidiruv oʻtkazadi, dasturiy kodlarni ishga tushiradi va tashqi ilovalar bilan oʻzaro aloqaga kirishadi. Bu jarayon katta til modellariga (LLM) koʻp marotaba murojaat qilishni talab etadi, bu esa hisoblash resurslariga boʻlgan ehtiyojni keskin oshirib yuboradi.
Energiya inqirozi va hisoblash quvvatiProfessor Minsoo Rhu boshchiligidagi tadqiqotchilar guruhi AI-agentlarni maʼlumotlar markazlari uchun alohida turdagi yuklama sifatida tahlil qildi. Tajribalar shuni koʻrsatdiki, 70 milliard parametrli til modeliga asoslangan bitta AI-agent soʻrovi oʻrtacha 348,41 vatt-soat energiya sarflaydi. Taqqoslash uchun, bu koʻrsatkich oddiy chat-botning qisqa javobi uchun sarflanadigan quvvatdan yuzlab marta koʻpdir.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tadqiqotchilar yana bir qiziqarli ssenariyni modellashtirishdi: agar AI-agentlar kuniga Google qidiruv tizimi kabi 13,7 milliard soʻrovni qayta ishlasa, ularga 198,9 GW quvvat kerak boʻladi. Bu deyarli butun AQSH boʻylab isteʼmol qilinadigan oʻrtacha elektr energiyasining yarmini tashkil etadi. Hozirgi mavjud maʼlumotlar markazlari va energetika tizimlari bunday ulkan yuklamani koʻtarishga tayyor emas.
Tadqiqotda qayd etilishicha, AI-agentlar ishlayotgan vaqtda grafik protsessorlar (GPU) 54,5 foiz vaqt davomida tashqi vositalarning javobini kutib, bekor turadi. Biroq, ushbu kutish vaqtida ham uskunalar energiya isteʼmol qilishda davom etadi. Bu esa texnologiyaning samaradorligi hali ham juda past ekanligidan dalolat beradi.
Kelajakdagi muammolar va yechimlarHozirda OpenAI, Google, Microsoft va Anthropic kabi texnologik gigantlar AI-agentlarni sunʼiy intellekt rivojlanishining navbatdagi bosqichi sifatida faol targʻib qilmoqda. Ammo KAIST olimlarining xulosasi shuki, ushbu texnologiyaning keng koʻlamda joriy etilishi faqatgina algoritmlarning aqlli boʻlishiga bogʻliq emas. Sohani kengaytirish uchun quyidagi yoʻnalishlarda oʻzgarishlar zarur:
- Yarimoʻtkazgichlarning energiya samaradorligini tubdan oshirish;
- GPU (grafik protsessorlar) yuklamasini optimallashtirish;
- Maʼlumotlar markazlarining arxitekturasini qayta koʻrib chiqish;
- Global energetika infratuzilmasini kengaytirish.
…