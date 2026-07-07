Sunʼiy intellekt agentlari oddiy chat-botlarga qaraganda 136 baravar koʻp energiya sarflaydi

·38·Texno
Sunʼiy intellekt agentlari oddiy chat-botlarga qaraganda 136 baravar koʻp energiya sarflaydi

Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari rivojlanib, oddiy chat-botlardan mustaqil harakatlanuvchi AI-agentlar darajasiga koʻtarilmoqda. Biroq, Koreya ilgʻor fan va texnologiyalar instituti (KAIST) olimlari tomonidan oʻtkazilgan tadqiqot ushbu yangi avlod tizimlari ekologiya va energetika infratuzilmasi uchun jiddiy xavf tugʻdirishi mumkinligini koʻrsatdi. Maʼlum boʻlishicha, AI-agentlar bitta soʻrovni bajarish uchun oddiy generativ modellarga qaraganda 136,5 baravar koʻproq elektr energiyasi isteʼmol qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Olimlarning tushuntirishicha, ChatGPT kabi anʼanaviy chat-botlar foydalanuvchi soʻroviga bitta javob shakllantirish bilan cheklanadi. AI-agentlar esa murakkab vazifalarni bajarish uchun mustaqil ravishda reja tuzadi, internetda qidiruv oʻtkazadi, dasturiy kodlarni ishga tushiradi va tashqi ilovalar bilan oʻzaro aloqaga kirishadi. Bu jarayon katta til modellariga (LLM) koʻp marotaba murojaat qilishni talab etadi, bu esa hisoblash resurslariga boʻlgan ehtiyojni keskin oshirib yuboradi.

Energiya inqirozi va hisoblash quvvati

Professor Minsoo Rhu boshchiligidagi tadqiqotchilar guruhi AI-agentlarni maʼlumotlar markazlari uchun alohida turdagi yuklama sifatida tahlil qildi. Tajribalar shuni koʻrsatdiki, 70 milliard parametrli til modeliga asoslangan bitta AI-agent soʻrovi oʻrtacha 348,41 vatt-soat energiya sarflaydi. Taqqoslash uchun, bu koʻrsatkich oddiy chat-botning qisqa javobi uchun sarflanadigan quvvatdan yuzlab marta koʻpdir.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tadqiqotchilar yana bir qiziqarli ssenariyni modellashtirishdi: agar AI-agentlar kuniga Google qidiruv tizimi kabi 13,7 milliard soʻrovni qayta ishlasa, ularga 198,9 GW quvvat kerak boʻladi. Bu deyarli butun AQSH boʻylab isteʼmol qilinadigan oʻrtacha elektr energiyasining yarmini tashkil etadi. Hozirgi mavjud maʼlumotlar markazlari va energetika tizimlari bunday ulkan yuklamani koʻtarishga tayyor emas.

Tadqiqotda qayd etilishicha, AI-agentlar ishlayotgan vaqtda grafik protsessorlar (GPU) 54,5 foiz vaqt davomida tashqi vositalarning javobini kutib, bekor turadi. Biroq, ushbu kutish vaqtida ham uskunalar energiya isteʼmol qilishda davom etadi. Bu esa texnologiyaning samaradorligi hali ham juda past ekanligidan dalolat beradi.

Kelajakdagi muammolar va yechimlar

Hozirda OpenAI, Google, Microsoft va Anthropic kabi texnologik gigantlar AI-agentlarni sunʼiy intellekt rivojlanishining navbatdagi bosqichi sifatida faol targʻib qilmoqda. Ammo KAIST olimlarining xulosasi shuki, ushbu texnologiyaning keng koʻlamda joriy etilishi faqatgina algoritmlarning aqlli boʻlishiga bogʻliq emas. Sohani kengaytirish uchun quyidagi yoʻnalishlarda oʻzgarishlar zarur:

  • Yarimoʻtkazgichlarning energiya samaradorligini tubdan oshirish;
  • GPU (grafik protsessorlar) yuklamasini optimallashtirish;
  • Maʼlumotlar markazlarining arxitekturasini qayta koʻrib chiqish;
  • Global energetika infratuzilmasini kengaytirish.
Professor Minsoo Rhuning soʻzlariga koʻra, sunʼiy intellekt sohasidagi raqobat endilikda eng "aqlli" modelni yaratishdan, eng samarali va tejamkor tizimni barpo etishga koʻchmoqda. Ushbu tadqiqot natijalari HPCA xalqaro simpoziumida taqdim etildi va mualliflar energiya sarfini kamaytirish yoʻllarini topish uchun oʻz test toʻplamlarini ochiq foydalanishga chiqarishdi.

Sunʼiy IntellektAI-agentTexnologiyaEnergetikaKAIST
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avito platformasida profilni birgalikda boshqarish funksiyasi ishga tushirildiAvito platformasida profilni birgalikda boshqarish funksiyasi ishga tushirildiBugun, 18:21AQSH armiyasi saytlari kiberhujumga uchradi: Xakerlar siyosiy xabarlar qoldirganAQSH armiyasi saytlari kiberhujumga uchradi: Xakerlar siyosiy xabarlar qoldirganBugun, 18:20Sunʼiy intellekt yordamidagi firibgarlikdan himoya qiluvchi Savi ilovasi ishga tushdiSunʼiy intellekt yordamidagi firibgarlikdan himoya qiluvchi Savi ilovasi ishga tushdiBugun, 17:24Claude sunʼiy intellektining ichida yashirin «fikrlash maydoni» aniqlandiClaude sunʼiy intellektining ichida yashirin «fikrlash maydoni» aniqlandiBugun, 17:23Nothing Phone (4b) taqdim etildi: 6 yillik yangilanish va rekord darajadagi akkumulyatorNothing Phone (4b) taqdim etildi: 6 yillik yangilanish va rekord darajadagi akkumulyatorBugun, 16:58Samokat onlayn-riteyleri robot-kuryerlar yordamida yetkazib berishni sinovdan oʻtkazmoqdaSamokat onlayn-riteyleri robot-kuryerlar yordamida yetkazib berishni sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 16:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi