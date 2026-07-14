Jazirama ta’siri: Toshkent metrosida poyezdlar 14 daqiqagacha kechikadi

·0·O‘zbekiston
Jazirama ta’siri: Toshkent metrosida poyezdlar 14 daqiqagacha kechikadi

Toshkentda kuzatilayotgan anomal issiq ob-havo metropoliten harakatiga ham ta’sir ko‘rsatmoqda. “Toshkent metropoliteni” ma’lum qilishicha, yuqori harorat tufayli yerusti metro yo‘nalishlarida poyezdlar tezligi vaqtincha cheklanadi.

Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, 15 iyuldan boshlab yerusti yo‘nalishlaridagi temir yo‘l relslari harorati 55 darajadan oshib ketayotgani sababli xavfsizlik choralari kuchaytiriladi. Shu munosabat bilan har kuni soat 18:00 gacha poyezdlar tezligi 60 km/soatdan 40 km/soatga tushiriladi.

Mazkur o‘zgarishlar yo‘lovchilar uchun poyezdlar harakat intervaliga ham ta’sir qilishi mumkin. Xususan, yerusti metro yo‘nalishlarida poyezdlarni kutish vaqti ayrim hollarda 14 daqiqagacha cho‘zilishi ehtimoli bor.

Metropoliten ma’muriyati ta’kidlashicha, ushbu vaqtinchalik cheklovlar faqat yerusti yo‘nalishlarida harakatlanuvchi poyezdlarga taalluqli. Yerosti metro liniyalari esa avvalgi tartibda xizmat ko‘rsatishda davom etadi.

Mutaxassislar bunday choralar yuqori harorat ta’sirida relslarda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan texnik nosozliklarning oldini olish va yo‘lovchilar xavfsizligini ta’minlash maqsadida joriy etilganini bildirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sergelida beshta avtobus yo‘nalishi vaqtincha o‘zgardiSergelida beshta avtobus yo‘nalishi vaqtincha o‘zgardiBugun, 16:53Dekret puli va kasallik nafaqasini to‘lash tartibi o‘zgardiDekret puli va kasallik nafaqasini to‘lash tartibi o‘zgardiBugun, 16:17JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqoriJSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqoriBugun, 13:49Oliy sud taqiqlangan internet manbalari bo‘yicha yangi ro‘yxatni e’lon qildiOliy sud taqiqlangan internet manbalari bo‘yicha yangi ro‘yxatni e’lon qildiBugun, 12:17Jazirama kuchaydi: Surxondaryoda yuk mashinalari harakati cheklandiJazirama kuchaydi: Surxondaryoda yuk mashinalari harakati cheklandiBugun, 12:09Abituriyentlar uchun hal qiluvchi 10 kun: testlar boshlandiAbituriyentlar uchun hal qiluvchi 10 kun: testlar boshlandiBugun, 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi