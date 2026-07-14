Rossiyada Apple, GitHub va Google xizmatlari faoliyatida keng koʻlamli uzilishlar kuzatildi

·23·Texno
Rossiyada Apple, GitHub va Google xizmatlari faoliyatida keng koʻlamli uzilishlar kuzatildi

Rossiya Federatsiyasi hududida yirik texnologik platformalar va servislar faoliyatida jiddiy muammolar yuzaga keldi. Xususan, Apple kompaniyasining rasmiy sayti, dasturchilar orasida mashhur boʻlgan GitHub resursi hamda Google qidiruv tizimi foydalanuvchilar uchun vaqtincha yopiq qoldi. Ushbu holat raqamli infratuzilmaning barqarorligi borasida xavotirlarni keltirib chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

TASS axborot agentligi bergan maʼlumotlarga koʻra, foydalanuvchilar saytlarga kirishga urinishganda sahifalar yuklanmasligi yoki brauzerda ulanish xatosi haqida xabarlar paydo boʻlishiga duch kelishgan. Nosozliklar nafaqat statsionar kompyuterlarda, balki mobil qurilmalar va turli internet provayderlar tarmoqlarida ham kuzatilgani vaziyatning global xarakterga ega ekanligidan dalolat beradi.

Texnologik gigantlar va ochiq kodli platformalar nishonda

Dunyodagi eng yirik ochiq kodli dasturiy taʼminot ombori hisoblangan GitHub platformasining ishlamay qolishi dasturchilar va IT-mutaxassislar uchun kutilmagan zarba boʻldi. Koʻplab loyihalar va avtomatlashtirilgan tizimlar ushbu servis bilan uzviy bogʻliq boʻlgani sababli, ish jarayonlarida toʻxtalishlar yuzaga keldi. Apple saytidagi muammolar esa foydalanuvchilarning texnik koʻmak va yangi mahsulotlar haqidagi maʼlumotlarga kirishini cheklab qoʻydi.

Shu bilan birga, "Sboy.rf" monitoring xizmati Google servislariga nisbatan ham yuzlab shikoyatlar kelib tushganini qayd etdi. Foydalanuvchilar asosan qidiruv tizimining sekin ishlashi yoki umuman ochilmasligidan shikoyat qilishgan. Bu kabi holatlar odatda texnik profilaktika yoki tashqi cheklovlar natijasida yuzaga kelishi mumkin, biroq hozircha rasmiy idoralar tomonidan aniq sabablar koʻrsatilmadi.

iXBT.com nashrining tahririyati vaziyatni oʻrganib, maʼlum vaqt oʻtgach servislar VPN xizmatlarisiz ham qayta ishlay boshlaganini maʼlum qildi. Bu uzilishlarning vaqtinchalik xarakterga ega boʻlganini koʻrsatmoqda. Shunga qaramay, bunday nosozliklar Rossiyadagi internet-foydalanuvchilar uchun birinchi marta kuzatilayotgani yoʻq.

Mintaqaviy taʼsir va xavfsizlik masalalari

Oʻzbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasi uchun Rossiyadagi texnologik uzilishlar bilvosita taʼsir koʻrsatishi mumkin. Sababi, koʻplab mintaqaviy servislar va tranzit internet kanallari Rossiya infratuzilmasi bilan bogʻlangan. Hozircha mamlakatimizda Apple yoki Google xizmatlari bilan bogʻliq ommaviy muammolar qayd etilmagan boʻlsa-da, mutaxassislar foydalanuvchilarga muhim maʼlumotlarni zaxiralab borishni tavsiya etishmoqda.

Hozirgi vaqtda barcha xizmatlar shtat rejimida ishlayotgani aytilmoqda. Ekspertlar fikricha, bunday uzilishlar texnik xatolar, kiberhujumlar yoki tarmoq filtrlarini sinovdan oʻtkazish jarayonlari bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Voqealar rivoji texnologik mustaqillik va global servislar barqarorligi masalasini yana bir bor kun tartibiga chiqardi.

AppleGoogleGitHubTexnologiyaRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Telegramʻning t.me qisqa havolalari yana ish boshladi: Uzilishga AQSH sanksiyalari sabab boʻldiTelegramʻning t.me qisqa havolalari yana ish boshladi: Uzilishga AQSH sanksiyalari sabab boʻldiBugun, 19:30Sunʼiy intellekt poygasida burilish: Ochiq kodli modellar yetakchilikni qoʻlga olmoqdaSunʼiy intellekt poygasida burilish: Ochiq kodli modellar yetakchilikni qoʻlga olmoqdaBugun, 19:27Somon yoʻli biz oʻylagandan kattaroq boʻlib chiqdi: astronomlar yangi kashfiyot qilishdiSomon yoʻli biz oʻylagandan kattaroq boʻlib chiqdi: astronomlar yangi kashfiyot qilishdiBugun, 19:24NASA va Roskosmos hamkorligi: Soyuz MS-29 kemasi Xalqaro koinot stansiyasiga yoʻl olmoqdaNASA va Roskosmos hamkorligi: Soyuz MS-29 kemasi Xalqaro koinot stansiyasiga yoʻl olmoqdaBugun, 18:24DeepSeek asoschisi dunyoning eng boy sunʼiy intellekt yaratuvchisiga aylandiDeepSeek asoschisi dunyoning eng boy sunʼiy intellekt yaratuvchisiga aylandiBugun, 17:58Ilon Maskning Grok 4.5 modeli murakkab vazifalar boʻyicha jahon reytingida peshqadam boʻldiIlon Maskning Grok 4.5 modeli murakkab vazifalar boʻyicha jahon reytingida peshqadam boʻldiBugun, 17:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi