Rossiyada Apple, GitHub va Google xizmatlari faoliyatida keng koʻlamli uzilishlar kuzatildi
Rossiya Federatsiyasi hududida yirik texnologik platformalar va servislar faoliyatida jiddiy muammolar yuzaga keldi. Xususan, Apple kompaniyasining rasmiy sayti, dasturchilar orasida mashhur boʻlgan GitHub resursi hamda Google qidiruv tizimi foydalanuvchilar uchun vaqtincha yopiq qoldi. Ushbu holat raqamli infratuzilmaning barqarorligi borasida xavotirlarni keltirib chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
TASS axborot agentligi bergan maʼlumotlarga koʻra, foydalanuvchilar saytlarga kirishga urinishganda sahifalar yuklanmasligi yoki brauzerda ulanish xatosi haqida xabarlar paydo boʻlishiga duch kelishgan. Nosozliklar nafaqat statsionar kompyuterlarda, balki mobil qurilmalar va turli internet provayderlar tarmoqlarida ham kuzatilgani vaziyatning global xarakterga ega ekanligidan dalolat beradi.
Texnologik gigantlar va ochiq kodli platformalar nishondaDunyodagi eng yirik ochiq kodli dasturiy taʼminot ombori hisoblangan GitHub platformasining ishlamay qolishi dasturchilar va IT-mutaxassislar uchun kutilmagan zarba boʻldi. Koʻplab loyihalar va avtomatlashtirilgan tizimlar ushbu servis bilan uzviy bogʻliq boʻlgani sababli, ish jarayonlarida toʻxtalishlar yuzaga keldi. Apple saytidagi muammolar esa foydalanuvchilarning texnik koʻmak va yangi mahsulotlar haqidagi maʼlumotlarga kirishini cheklab qoʻydi.
Shu bilan birga, "Sboy.rf" monitoring xizmati Google servislariga nisbatan ham yuzlab shikoyatlar kelib tushganini qayd etdi. Foydalanuvchilar asosan qidiruv tizimining sekin ishlashi yoki umuman ochilmasligidan shikoyat qilishgan. Bu kabi holatlar odatda texnik profilaktika yoki tashqi cheklovlar natijasida yuzaga kelishi mumkin, biroq hozircha rasmiy idoralar tomonidan aniq sabablar koʻrsatilmadi.
iXBT.com nashrining tahririyati vaziyatni oʻrganib, maʼlum vaqt oʻtgach servislar VPN xizmatlarisiz ham qayta ishlay boshlaganini maʼlum qildi. Bu uzilishlarning vaqtinchalik xarakterga ega boʻlganini koʻrsatmoqda. Shunga qaramay, bunday nosozliklar Rossiyadagi internet-foydalanuvchilar uchun birinchi marta kuzatilayotgani yoʻq.
Mintaqaviy taʼsir va xavfsizlik masalalariOʻzbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasi uchun Rossiyadagi texnologik uzilishlar bilvosita taʼsir koʻrsatishi mumkin. Sababi, koʻplab mintaqaviy servislar va tranzit internet kanallari Rossiya infratuzilmasi bilan bogʻlangan. Hozircha mamlakatimizda Apple yoki Google xizmatlari bilan bogʻliq ommaviy muammolar qayd etilmagan boʻlsa-da, mutaxassislar foydalanuvchilarga muhim maʼlumotlarni zaxiralab borishni tavsiya etishmoqda.
Hozirgi vaqtda barcha xizmatlar shtat rejimida ishlayotgani aytilmoqda. Ekspertlar fikricha, bunday uzilishlar texnik xatolar, kiberhujumlar yoki tarmoq filtrlarini sinovdan oʻtkazish jarayonlari bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Voqealar rivoji texnologik mustaqillik va global servislar barqarorligi masalasini yana bir bor kun tartibiga chiqardi.
…