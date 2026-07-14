Angliya va Argentina oʻrtasidagi yarim final bahsini Lionel Messi uchun «omadli» hakam boshqaradi

·25·Sport
Angliya va Argentina oʻrtasidagi yarim final bahsini Lionel Messi uchun «omadli» hakam boshqaradi

FIFA rasmiy ravishda Jaxon chempionati yarim finalidan oʻrin olgan Angliya va Argentina terma jamoalari oʻrtasidagi markaziy uchrashuvga hakamlar brigadasini tayinladi. Atlanta shahrida boʻlib oʻtadigan ushbu murosasiz bahsni amerikalik tajribali hakam Ismail Elfath boshqarib boradigan boʻldi. Mazkur tayinlov futbol jamoatchiligi orasida katta qiziqish uygʻotmoqda, sababi Elfath Lionel Messi uchun oʻziga xos «omad keltiruvchi» hakam hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, 44 yoshli MLS hakami boshqargan barcha beshta uchrashuvda Lionel Messi jamoalari 100 foizlik gʻalaba koʻrsatkichini qayd etgan. Bu seriya Inter Miami klubining 2023-yilgi Ligalar kubogi finalidagi dramatik gʻalabasini ham oʻz ichiga oladi. Tomas Tuxel boshchiligidagi «uch sherlar» amaldagi jahon chempionlariga qarshi maydonga tushar ekan, hakam bilan bogʻliq ushbu statistika ingliz muxlislarida biroz xavotir uygʻotishi tabiiy.

Tajriba va qatʼiy intizom

Ismail Elfathga qanotlarda hamyurtlari Corey Parker va Kyle Atkins yordam berishadi. Toʻrtinchi hakam vazifasini esa italiyalik Maurizio Mariani bajaradi. Taʼkidlash joizki, ushbu tayinlov FIFA qoidalariga koʻra manfaatlar toʻqnashuvining oldini olish maqsadida ingliz hakamlari Michael Oliver va Anthony Taylor, shuningdek, argentinalik Facundo Tello uchun final eshiklarini yopdi.

Elfath yirik turnirlarda katta tajribaga ega. U Qatarda oʻtgan 2022-yilgi jahon chempionati finalida (Argentina va Fransiya oʻrtasida) toʻrtinchi hakam sifatida ishlagan edi. Biroq uning faoliyati yaqin orada yakunlanishi ham mumkin edi: 2024-yilgi Amerika kubogi vaqtida olgan ogʻir tizza jarohati sababli u ikki marta jarrohlik amaliyotini oʻtkazdi va bir yildan ortiq vaqt davomida maydondan tashqarida qoldi.

Qiyinchiliklardan yuksaklikka

Hakamning hayot yoʻli ham diqqatga sazovor. U 18 yoshida Kasablankadan (Marokash) AQSHning Texas shtatiga bor-yoʻgʻi 200 dollar bilan koʻchib kelgan. Avvaliga futbolchi sifatida faoliyat yuritgan Elfath, mahalliy hakamlik darajasidan norozi boʻlib, 2011-yildan boshlab oʻzi hushtak boshqarishga qaror qilgan. Bugungi kunda u MLSning ikki karra eng yaxshi hakami unvoniga ega.

Angliya va Argentina oʻrtasidagi tarixiy va siyosiy raqobat uchrashuvning oʻta keskin oʻtishini taʼminlaydi. Elfath ushbu turnir davomida allaqachon 8 ta sariq va bitta toʻgʻridan-toʻgʻri qizil kartochka koʻrsatib ulgurdi. Mazkur yarim final hakam uchun ham oʻziga xos imtihon boʻladi — FIFA rahbariyati aynan ushbu oʻyindan soʻng final uchrashuvini kimga topshirish masalasida yakuniy qarorga keladi.

Lionel MessiArgentinaAngliyaFIFAJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi afsonasi Xabi Alonso uchun transfer maqsadini koʻrsatdi: Jon Stounz London yoʻlidaChelsi afsonasi Xabi Alonso uchun transfer maqsadini koʻrsatdi: Jon Stounz London yoʻlidaBugun, 18:53«Real» UYEFAdan «Barselona»ni 30 dan ortiq sovrinidan mahrum etishni talab qildi«Real» UYEFAdan «Barselona»ni 30 dan ortiq sovrinidan mahrum etishni talab qildiBugun, 18:40Manchester Yunayted darvozabonlar chizigʻini tajribali Karl Darlow bilan kuchaytirdiManchester Yunayted darvozabonlar chizigʻini tajribali Karl Darlow bilan kuchaytirdiBugun, 18:1513 final, 13 umid: qizlarimiz Jakartada oltin medallar uchun ringga chiqadi13 final, 13 umid: qizlarimiz Jakartada oltin medallar uchun ringga chiqadiBugun, 17:23Mbappe Ispaniyaga qarshi jarohat bilan o‘ynaydimi? Fransiyada xavotir borMbappe Ispaniyaga qarshi jarohat bilan o‘ynaydimi? Fransiyada xavotir borBugun, 17:17O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...Bugun, 16:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi