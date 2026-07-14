Chelsi afsonasi Xabi Alonso uchun transfer maqsadini koʻrsatdi: Jon Stounz London yoʻlida
Londonning Chelsi klubi yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso jamoa tarkibini kuchaytirish borasida ilk maslahatlarni ola boshladi. Klub afsonasi Jimmi Floyd Hasselbaynk ispaniyalik mutaxassisga Angliya terma jamoasi himoyachisi Jon Stounzni erkin agent sifatida qoʻlga kiritishni tavsiya qildi. Bu qadam yosh tarkibga ega boʻlgan "aristokratlar" uchun tajriba va yetakchilik qobiliyatini qoʻshishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Xabi Alonso dushanba kuni Liam Rozenior oʻrniga Chelsi bosh murabbiyi sifatida rasman tanishtirildi. Oʻtgan mavsumda Angliya Premer-ligasida 10-oʻrinni egallagan jamoa uchun bu tayinlov yangi davr ibtidosi sifatida koʻrilmoqda. Murabbiyga transferlar masalasida keng vakolatlar berilgani uning tarkibni oʻz qarashlariga moslab shakllantirishiga imkon yaratadi.
Tajriba va jismoniy holat muvozanatiHasselbaynkning fikricha, Jon Stounzning Manchester Siti bilan shartnomasi yakunlangani Chelsi uchun ayni muddao. Goal.com nashri xabariga koʻra, sobiq hujumchi himoyachining jarohatlarga moyilligi haqidagi xavotirlarni rad etib, kelasi mavsumdagi yengilroq taqvim London klubi foydasiga ishlashini taʼkidlagan.
"Men Alonsoning Jon Stounzni olib kelishini juda xohlardim. Koʻpchilik uning tez-tez jarohat olishini aytishi mumkin, ammo Chelsi kelasi mavsumda Yevrokuboklarda oʻynamaydi. Bu esa haftada faqat bir marta maydonga tushishni anglatadi", — deydi Hasselbaynk WhoScored nashriga bergan intervyusida.
Hasselbaynkning hisob-kitoblariga koʻra, kamroq oʻyinlar soni Stounzga tiklanish uchun koʻproq vaqt beradi va u kamida 30 ta uchrashuvda yuqori darajadagi oʻyin namoyish eta oladi. Bu esa yosh himoyachilar uchun haqiqiy oʻrnak boʻlishi mumkin.
Transfer bozoridagi maqsadlarXabi Alonso jamoaga kelishi bilan tarkibni tajribali oʻyinchilar bilan toʻldirish harakatini boshlagan. Maʼlumotlarga koʻra, u avvalroq Granit Jaka nomzodini koʻrib chiqqan edi, biroq shvetsariyalik yarim himoyachi Sanderlendda qolishga qaror qildi. Shu sababli, Stounz kabi koʻplab sovrinlar yutgan himoyachi Alonso uchun asosiy nishonga aylanishi mumkin.
Chelsi rahbariyati va yangi murabbiy oldida turgan asosiy vazifa — jamoaning himoya chizigʻidagi barqarorlikni tiklashdir. Jon Stounzning toʻp bilan ishlash mahorati va maydonni koʻra olish qobiliyati Xabi Alonsoning taktik sxemalariga toʻliq mos keladi. Agar ushbu transfer amalga oshsa, London klubi himoyasi yangi bosqichga koʻtarilishi shubhasiz.
…