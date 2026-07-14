Chelsi afsonasi Xabi Alonso uchun transfer maqsadini koʻrsatdi: Jon Stounz London yoʻlida

·21·Sport
Chelsi afsonasi Xabi Alonso uchun transfer maqsadini koʻrsatdi: Jon Stounz London yoʻlida

Londonning Chelsi klubi yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso jamoa tarkibini kuchaytirish borasida ilk maslahatlarni ola boshladi. Klub afsonasi Jimmi Floyd Hasselbaynk ispaniyalik mutaxassisga Angliya terma jamoasi himoyachisi Jon Stounzni erkin agent sifatida qoʻlga kiritishni tavsiya qildi. Bu qadam yosh tarkibga ega boʻlgan "aristokratlar" uchun tajriba va yetakchilik qobiliyatini qoʻshishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Xabi Alonso dushanba kuni Liam Rozenior oʻrniga Chelsi bosh murabbiyi sifatida rasman tanishtirildi. Oʻtgan mavsumda Angliya Premer-ligasida 10-oʻrinni egallagan jamoa uchun bu tayinlov yangi davr ibtidosi sifatida koʻrilmoqda. Murabbiyga transferlar masalasida keng vakolatlar berilgani uning tarkibni oʻz qarashlariga moslab shakllantirishiga imkon yaratadi.

Tajriba va jismoniy holat muvozanati

Hasselbaynkning fikricha, Jon Stounzning Manchester Siti bilan shartnomasi yakunlangani Chelsi uchun ayni muddao. Goal.com nashri xabariga koʻra, sobiq hujumchi himoyachining jarohatlarga moyilligi haqidagi xavotirlarni rad etib, kelasi mavsumdagi yengilroq taqvim London klubi foydasiga ishlashini taʼkidlagan.

"Men Alonsoning Jon Stounzni olib kelishini juda xohlardim. Koʻpchilik uning tez-tez jarohat olishini aytishi mumkin, ammo Chelsi kelasi mavsumda Yevrokuboklarda oʻynamaydi. Bu esa haftada faqat bir marta maydonga tushishni anglatadi", — deydi Hasselbaynk WhoScored nashriga bergan intervyusida.

Hasselbaynkning hisob-kitoblariga koʻra, kamroq oʻyinlar soni Stounzga tiklanish uchun koʻproq vaqt beradi va u kamida 30 ta uchrashuvda yuqori darajadagi oʻyin namoyish eta oladi. Bu esa yosh himoyachilar uchun haqiqiy oʻrnak boʻlishi mumkin.

Transfer bozoridagi maqsadlar

Xabi Alonso jamoaga kelishi bilan tarkibni tajribali oʻyinchilar bilan toʻldirish harakatini boshlagan. Maʼlumotlarga koʻra, u avvalroq Granit Jaka nomzodini koʻrib chiqqan edi, biroq shvetsariyalik yarim himoyachi Sanderlendda qolishga qaror qildi. Shu sababli, Stounz kabi koʻplab sovrinlar yutgan himoyachi Alonso uchun asosiy nishonga aylanishi mumkin.

Chelsi rahbariyati va yangi murabbiy oldida turgan asosiy vazifa — jamoaning himoya chizigʻidagi barqarorlikni tiklashdir. Jon Stounzning toʻp bilan ishlash mahorati va maydonni koʻra olish qobiliyati Xabi Alonsoning taktik sxemalariga toʻliq mos keladi. Agar ushbu transfer amalga oshsa, London klubi himoyasi yangi bosqichga koʻtarilishi shubhasiz.

ChelsiXabi AlonsoJon StounzTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya va Argentina oʻrtasidagi yarim final bahsini Lionel Messi uchun «omadli» hakam boshqaradiAngliya va Argentina oʻrtasidagi yarim final bahsini Lionel Messi uchun «omadli» hakam boshqaradiBugun, 18:55«Real» UYEFAdan «Barselona»ni 30 dan ortiq sovrinidan mahrum etishni talab qildi«Real» UYEFAdan «Barselona»ni 30 dan ortiq sovrinidan mahrum etishni talab qildiBugun, 18:40Manchester Yunayted darvozabonlar chizigʻini tajribali Karl Darlow bilan kuchaytirdiManchester Yunayted darvozabonlar chizigʻini tajribali Karl Darlow bilan kuchaytirdiBugun, 18:1513 final, 13 umid: qizlarimiz Jakartada oltin medallar uchun ringga chiqadi13 final, 13 umid: qizlarimiz Jakartada oltin medallar uchun ringga chiqadiBugun, 17:23Mbappe Ispaniyaga qarshi jarohat bilan o‘ynaydimi? Fransiyada xavotir borMbappe Ispaniyaga qarshi jarohat bilan o‘ynaydimi? Fransiyada xavotir borBugun, 17:17O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...Bugun, 16:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi