Xitoy bozorida yapon avtogigantlari inqirozi: Toyota, Nissan va Honda sotuvlari keskin kamaydi

·16·Avto
Xitoy bozorida yapon avtogigantlari inqirozi: Toyota, Nissan va Honda sotuvlari keskin kamaydi

Xitoy avtomobil bozorida uzoq yillar davomida yetakchilik qilib kelgan Yaponiya brendlari jiddiy bosim ostida qolmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, Toyota, Nissan va Honda kabi yirik ishlab chiqaruvchilarning savdo koʻrsatkichlari Xitoyda sezilarli darajada pasaygan. Bu holat mahalliy brendlarning elektromobillar va gibrid texnologiyalari segmentidagi shiddatli ekspansiyasi bilan bogʻliq boʻlib, yapon brendlarining anʼanaviy ustunligiga chek qoʻymoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kyodo News agentligi taqdim etgan statistikaga koʻra, 2026-yilning birinchi yarim yilligi yakunlari boʻyicha barcha uchta yirik yapon kompaniyasi salbiy dinamika koʻrsatgan. Xususan, Toyota kompaniyasi yanvar-iyun oylarida Xitoy bozorida 694,7 ming dona avtomobil sotgan boʻlib, bu oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 17,1 foizga kamdir. Hatto eng ommabop modellar ham savdo hajmini ushlab qolishga yordam bera olmayapti.

Honda va Nissan uchun ogʻir davrlar

Nissan kompaniyasining koʻrsatkichlari ham kishini quvontirmaydi: brend sotuvlari 15 foizga qisqarib, 237 ming donani tashkil etgan. Biroq eng katta zarbani Honda qabul qilib oldi. Mazkur kompaniya xitoylik xaridorlarga bor-yoʻgʻi 205,8 ming dona avtomobil yetkazib bergan, bu esa oʻtgan yilgi natijadan 34,7 foizga past demakdir. Eʼtiborlisi, Honda brendining Xitoydagi savdolari ketma-ket 29 oydan beri pasayishda davom etmoqda.

Iyun oyi natijalari ham vaziyat oʻnglanmayotganini koʻrsatdi. Uchala kompaniya ham 2025-yilning iyuniga nisbatan kamroq mahsulot realizatsiya qilgan. Mutaxassislarning fikricha, yapon brendlarining pozitsiyasi yomonlashishiga Xitoy avtomobil bozori strukturasining tez surʼatlar bilan oʻzgarayotgani asosiy sabab boʻlmoqda.

Mahalliy brendlarning ustunligi

Xitoylik xaridorlar tobora koʻproq mahalliy ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlarini afzal koʻrishmoqda. Bunga bir qancha omillar sabab boʻlmoqda:

  • Elektromobillar va tishlanuvchi (plug-in) gibridlarning keng tanlovi;
  • Intellektual boshqaruv tizimlari va zamonaviy IT-yechimlarning mavjudligi;
  • Narx va sifat mutanosibligining yuqoriligi;
  • Mahalliy brendlarning texnologik jihatdan tezroq yangilanishi.
Oʻzbekiston bozori uchun ham bu tendensiya begona emas. Mamlakatimizda ham BYD kabi Xitoy brendlarining ommalashishi anʼanaviy brendlar, jumladan, yapon avtomobillari uchun raqobatni kuchaytirmoqda. Xitoyda sodir boʻlayotgan bu oʻzgarishlar global avtomobil sanoatida kuchlar nisbati oʻzgarayotganidan dalolat beradi.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, agar Toyota, Nissan va Honda oʻzlarining elektrlashtirish strategiyalarini tubdan qayta koʻrib chiqmasa va Xitoyning raqamli ekotizimiga tezroq moslashmasa, dunyoning eng yirik avtomobil bozoridagi ulushlarini yoʻqotishda davom etaveradi. Hozircha yapon muhandisligining ishonchliligi haqidagi afsonalar zamonaviy gadjet-mashinalar davrida yetarli boʻlmayapti.

ToyotaNissanHondaХитойAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geely yangi flagman sedanini taqdim etdi: Preface L Plus modeli oʻzining hashamati bilan hayratda qoldiradiGeely yangi flagman sedanini taqdim etdi: Preface L Plus modeli oʻzining hashamati bilan hayratda qoldiradiBugun, 00:58Mazda MX-5 va Abarth 124 egalari uchun jiddiy ogohlantirish: qimmatbaho nosozlik aniqlandiMazda MX-5 va Abarth 124 egalari uchun jiddiy ogohlantirish: qimmatbaho nosozlik aniqlandiKecha, 14:23Xavfsizlikda yangi davr: Zeekr 7GT kutilmaganda BMW iX3 modelidan oʻzib ketdiXavfsizlikda yangi davr: Zeekr 7GT kutilmaganda BMW iX3 modelidan oʻzib ketdiKecha, 13:28O‘zbekistonda Cobalt avtomobili bozorda avvalgi o‘rnini yo‘qotyaptiO‘zbekistonda Cobalt avtomobili bozorda avvalgi o‘rnini yo‘qotyaptiKecha, 12:56Toyota nima uchun gibrid Hilux ishlab chiqarishdan bosh tortmoqdaToyota nima uchun gibrid Hilux ishlab chiqarishdan bosh tortmoqdaKecha, 12:21O‘zbekistonda yarim yilda eng ko‘p qaysi avtomobil modeli sotildi?O‘zbekistonda yarim yilda eng ko‘p qaysi avtomobil modeli sotildi?Kecha, 11:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari