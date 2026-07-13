Xitoy bozorida yapon avtogigantlari inqirozi: Toyota, Nissan va Honda sotuvlari keskin kamaydi
Xitoy avtomobil bozorida uzoq yillar davomida yetakchilik qilib kelgan Yaponiya brendlari jiddiy bosim ostida qolmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, Toyota, Nissan va Honda kabi yirik ishlab chiqaruvchilarning savdo koʻrsatkichlari Xitoyda sezilarli darajada pasaygan. Bu holat mahalliy brendlarning elektromobillar va gibrid texnologiyalari segmentidagi shiddatli ekspansiyasi bilan bogʻliq boʻlib, yapon brendlarining anʼanaviy ustunligiga chek qoʻymoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kyodo News agentligi taqdim etgan statistikaga koʻra, 2026-yilning birinchi yarim yilligi yakunlari boʻyicha barcha uchta yirik yapon kompaniyasi salbiy dinamika koʻrsatgan. Xususan, Toyota kompaniyasi yanvar-iyun oylarida Xitoy bozorida 694,7 ming dona avtomobil sotgan boʻlib, bu oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 17,1 foizga kamdir. Hatto eng ommabop modellar ham savdo hajmini ushlab qolishga yordam bera olmayapti.
Honda va Nissan uchun ogʻir davrlarNissan kompaniyasining koʻrsatkichlari ham kishini quvontirmaydi: brend sotuvlari 15 foizga qisqarib, 237 ming donani tashkil etgan. Biroq eng katta zarbani Honda qabul qilib oldi. Mazkur kompaniya xitoylik xaridorlarga bor-yoʻgʻi 205,8 ming dona avtomobil yetkazib bergan, bu esa oʻtgan yilgi natijadan 34,7 foizga past demakdir. Eʼtiborlisi, Honda brendining Xitoydagi savdolari ketma-ket 29 oydan beri pasayishda davom etmoqda.
Iyun oyi natijalari ham vaziyat oʻnglanmayotganini koʻrsatdi. Uchala kompaniya ham 2025-yilning iyuniga nisbatan kamroq mahsulot realizatsiya qilgan. Mutaxassislarning fikricha, yapon brendlarining pozitsiyasi yomonlashishiga Xitoy avtomobil bozori strukturasining tez surʼatlar bilan oʻzgarayotgani asosiy sabab boʻlmoqda.
Mahalliy brendlarning ustunligiXitoylik xaridorlar tobora koʻproq mahalliy ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlarini afzal koʻrishmoqda. Bunga bir qancha omillar sabab boʻlmoqda:
- Elektromobillar va tishlanuvchi (plug-in) gibridlarning keng tanlovi;
- Intellektual boshqaruv tizimlari va zamonaviy IT-yechimlarning mavjudligi;
- Narx va sifat mutanosibligining yuqoriligi;
- Mahalliy brendlarning texnologik jihatdan tezroq yangilanishi.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, agar Toyota, Nissan va Honda oʻzlarining elektrlashtirish strategiyalarini tubdan qayta koʻrib chiqmasa va Xitoyning raqamli ekotizimiga tezroq moslashmasa, dunyoning eng yirik avtomobil bozoridagi ulushlarini yoʻqotishda davom etaveradi. Hozircha yapon muhandisligining ishonchliligi haqidagi afsonalar zamonaviy gadjet-mashinalar davrida yetarli boʻlmayapti.
…