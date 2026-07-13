Erling Xoland nima sababdan Angliyaga qarshi oʻyinda kutilgan oʻyinni koʻrsata olmadi?
Jahon chempionatining chorak final bosqichida Norvegiya terma jamoasining Angliyadan magʻlubiyatga uchrab, turnirni tark etishi koʻpchilik uchun kutilmagan hol boʻldi. Ayniqsa, jamoa yetakchisi Erling Xoland oʻzining odatiy darajasidan ancha past oʻyin namoyish etgani va qoʻshimcha boʻlimlarda zaxiraga olingani katta muhokamalarga sabab boʻldi. Maʼlum boʻlishicha, hujumchining bunday sust harakatlariga uning sogʻligʻidagi muammolar asosiy sabab boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Manchester Siti yulduzi Mayamidagi bahsda oʻzining odatiy ustunligini koʻrsata olmadi. Oʻyindan oldin barcha Harry Kane va Erling Xoland oʻrtasidagi toʻqnashuvni kutgan edi, biroq norvegiyalik forvard maydonda deyarli koʻrinmadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Norvegiya lagerida tarqalgan virusli kasallik Haalandning jismoniy holatiga jiddiy taʼsir oʻtkazgan. U oʻyin davomida oʻzining portlovchi tezligi va harakatchanligini namoyish eta olmadi.
Sogʻliq bilan bogʻliq muammolar va insayder maʼlumotlariAngliya Premer-ligasining sobiq hujumchisi Tony Cascarino talkSPORT nashriga bergan intervyusida Haalandning holati haqida insayderlik maʼlumotlarini ochiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, tanaffus paytida hujumchining oʻzini yomon his qilayotgani haqida xabar kelgan. Cascarinoning taʼkidlashicha, Erling Xoland xuddi Angliya terma jamoasi aʼzosi Declan Rice kabi kasallikdan aziyat chekkan va bu uning energiya darajasini pasaytirib yuborgan.
Statistik maʼlumotlar ham Haalandning oʻyini qovushmaganini tasdiqlaydi. U John Stones va Marc Guehi kabi himoyachilarga qarshi kurashlarda qiynaldi. Norvegiya 1:0 hisobida oldinda borayotgan vaqtda Alexander Sorloth unga qulay pas bermagan boʻlsa-da, mutaxassislar Haalandning umumiy mobilligi pastligiga eʼtibor qaratishdi. U maydonda odatdagidek agressiv harakat qilmasligi uning toliqib qolganidan dalolat bergan.
Murabbiyning qarori va turnir yakunlariNorvegiya terma jamoasi bosh murabbiyi Stale Solbakken oʻyindan soʻng oʻzining asosiy yulduzini zaxiraga olish qarorini izohladi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, Haaland jismoniy jihatdan butunlay charchagan edi va uni hatto 10 daqiqa oldinroq almashtirish kerak boʻlgan. Solbakken hujumchining turnir davomida bor kuchini sarflaganini va ikkinchi boʻlimda oyogʻidan jarohat olgani ham holatni ogʻirlashtirganini taʼkidladi.
Shunga qaramay, Erling Xoland ushbu Jahon chempionatini yuqori darajada oʻtkazdi deb aytish mumkin. U beshta uchrashuvda raqiblar darvozasiga 7 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va jamoasining chorak finalga qadar yetib kelishida eng katta hissa qoʻshgan futbolchiga aylandi. Magʻlubiyatga qaramay, norvegiyalik hujumchi turnirning eng yorqin yulduzlaridan biri boʻlib qoldi.
Ushbu magʻlubiyat Norvegiya uchun ogʻriqli boʻlsa-da, jamoaning yosh va istiqbolli tarkibi kelajakda katta gʻalabalarga qodirligini koʻrsatdi. Haaland endi oʻz klubi Manchester Siti safiga qaytib, tiklanish jarayonini oʻtaydi. Uning sogʻligʻi va jismoniy holati klubning kelgusi mavsumdagi maqsadlari uchun ham oʻta muhim hisoblanadi.
…