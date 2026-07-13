Erling Xoland nima sababdan Angliyaga qarshi oʻyinda kutilgan oʻyinni koʻrsata olmadi?

·28·Sport
Erling Xoland nima sababdan Angliyaga qarshi oʻyinda kutilgan oʻyinni koʻrsata olmadi?

Jahon chempionatining chorak final bosqichida Norvegiya terma jamoasining Angliyadan magʻlubiyatga uchrab, turnirni tark etishi koʻpchilik uchun kutilmagan hol boʻldi. Ayniqsa, jamoa yetakchisi Erling Xoland oʻzining odatiy darajasidan ancha past oʻyin namoyish etgani va qoʻshimcha boʻlimlarda zaxiraga olingani katta muhokamalarga sabab boʻldi. Maʼlum boʻlishicha, hujumchining bunday sust harakatlariga uning sogʻligʻidagi muammolar asosiy sabab boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Manchester Siti yulduzi Mayamidagi bahsda oʻzining odatiy ustunligini koʻrsata olmadi. Oʻyindan oldin barcha Harry Kane va Erling Xoland oʻrtasidagi toʻqnashuvni kutgan edi, biroq norvegiyalik forvard maydonda deyarli koʻrinmadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Norvegiya lagerida tarqalgan virusli kasallik Haalandning jismoniy holatiga jiddiy taʼsir oʻtkazgan. U oʻyin davomida oʻzining portlovchi tezligi va harakatchanligini namoyish eta olmadi.

Sogʻliq bilan bogʻliq muammolar va insayder maʼlumotlari

Angliya Premer-ligasining sobiq hujumchisi Tony Cascarino talkSPORT nashriga bergan intervyusida Haalandning holati haqida insayderlik maʼlumotlarini ochiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, tanaffus paytida hujumchining oʻzini yomon his qilayotgani haqida xabar kelgan. Cascarinoning taʼkidlashicha, Erling Xoland xuddi Angliya terma jamoasi aʼzosi Declan Rice kabi kasallikdan aziyat chekkan va bu uning energiya darajasini pasaytirib yuborgan.

Statistik maʼlumotlar ham Haalandning oʻyini qovushmaganini tasdiqlaydi. U John Stones va Marc Guehi kabi himoyachilarga qarshi kurashlarda qiynaldi. Norvegiya 1:0 hisobida oldinda borayotgan vaqtda Alexander Sorloth unga qulay pas bermagan boʻlsa-da, mutaxassislar Haalandning umumiy mobilligi pastligiga eʼtibor qaratishdi. U maydonda odatdagidek agressiv harakat qilmasligi uning toliqib qolganidan dalolat bergan.

Murabbiyning qarori va turnir yakunlari

Norvegiya terma jamoasi bosh murabbiyi Stale Solbakken oʻyindan soʻng oʻzining asosiy yulduzini zaxiraga olish qarorini izohladi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, Haaland jismoniy jihatdan butunlay charchagan edi va uni hatto 10 daqiqa oldinroq almashtirish kerak boʻlgan. Solbakken hujumchining turnir davomida bor kuchini sarflaganini va ikkinchi boʻlimda oyogʻidan jarohat olgani ham holatni ogʻirlashtirganini taʼkidladi.

Shunga qaramay, Erling Xoland ushbu Jahon chempionatini yuqori darajada oʻtkazdi deb aytish mumkin. U beshta uchrashuvda raqiblar darvozasiga 7 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va jamoasining chorak finalga qadar yetib kelishida eng katta hissa qoʻshgan futbolchiga aylandi. Magʻlubiyatga qaramay, norvegiyalik hujumchi turnirning eng yorqin yulduzlaridan biri boʻlib qoldi.

Ushbu magʻlubiyat Norvegiya uchun ogʻriqli boʻlsa-da, jamoaning yosh va istiqbolli tarkibi kelajakda katta gʻalabalarga qodirligini koʻrsatdi. Haaland endi oʻz klubi Manchester Siti safiga qaytib, tiklanish jarayonini oʻtaydi. Uning sogʻligʻi va jismoniy holati klubning kelgusi mavsumdagi maqsadlari uchun ham oʻta muhim hisoblanadi.

Эрлинг ХоландNorvegiyaJahon ChempionatiМанчестер СитйFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ange Postecoglou Al-Nassr boshqaruviga keldi: Cristiano Ronaldo uchun yangi davr boshlanmoqdaAnge Postecoglou Al-Nassr boshqaruviga keldi: Cristiano Ronaldo uchun yangi davr boshlanmoqdaBugun, 01:38Meksika futbolida yangi davr: Rafael Márquez oldida turgan 5 ta asosiy vazifaMeksika futbolida yangi davr: Rafael Márquez oldida turgan 5 ta asosiy vazifaBugun, 01:15Gari Lineker: Jud Bellingem Angliya tarixidagi eng buyuk futbolchiga aylanishi mumkinGari Lineker: Jud Bellingem Angliya tarixidagi eng buyuk futbolchiga aylanishi mumkinBugun, 00:50Erling Xolandning otasi va Roy Keane oʻrtasida dahanaki jang: Norvegiya magʻlubiyati mojarosiErling Xolandning otasi va Roy Keane oʻrtasida dahanaki jang: Norvegiya magʻlubiyati mojarosiBugun, 00:31Harry Kane Thomas Tuchelning tanqidlariga munosabat bildirdi: Angliya hali oʻzining eng yuqori sport formasida emasHarry Kane Thomas Tuchelning tanqidlariga munosabat bildirdi: Angliya hali oʻzining eng yuqori sport formasida emasBugun, 00:16Aleksander Syorlot nima uchun Erling Xolandga pas bermaganiga izoh berdiAleksander Syorlot nima uchun Erling Xolandga pas bermaganiga izoh berdiKecha, 23:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi