Gari Lineker: Jud Bellingem Angliya tarixidagi eng buyuk futbolchiga aylanishi mumkin

·27·Sport
Gari Lineker: Jud Bellingem Angliya tarixidagi eng buyuk futbolchiga aylanishi mumkin

Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi va taniqli ekspert Gari Lineker Madridning Real Madrid klubi yarim himoyachisi Jud Bellingem haqida dadil fikr bildirdi. Uning taʼkidlashicha, 23 yoshli futbolchi hozirgi surʼatda davom etsa, mamlakat tarixidagi eng yaxshi oʻyinchiga aylanishi hech gap emas. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jud Bellingem Jaxon chempionati-2026 turnirida koʻrsatayotgan ajoyib oʻyinlari bilan barchaning diqqat markazida boʻlib turibdi. Hozirda u oltita gol bilan turnir toʻpurarlari poygasida Harry Kane bilan birga peshqadamlik qilmoqda. Ayniqsa, pley-off bosqichidagi hal qiluvchi gollar yosh yulduzning naqadar kuchli xarakterga ega ekanligini isbotladi.

Tarixiy natijalar va rekordlar

Bellingham Meksikaga qarshi nimchorak finalda dubl qayd etganidan soʻng, Norvegiya bilan bahsda ham raqib darvozasini ikki bor ishgʻol qildi. Shu tariqa, u 1986-yildagi Diego Maradona rekordini takrorladi — bitta Jahon chempionatining ketma-ket ikki pley-off oʻyinida dubl qayd etgan ilk futbolchiga aylandi. Uning terma jamoa safidagi 12 ta golidan 9 tasi aynan yirik turnirlarga toʻgʻri kelishi uning bosim ostida oʻynash qobiliyatini koʻrsatadi.

"Men shuni aytishga jurʼat qilamanki, Jud Bellingem Angliya tarixidagi eng buyuk futbolchi boʻlish uchun barcha imkoniyatlarga ega. Bu juda katta daʼvo, ammo u koʻrsatayotgan oʻyin va yetakchilik qobiliyati shunga ishora qilmoqda", — deydi Lineker "The Rest is Football" loyihasida.

Linekerning fikricha, Angliya futboli koʻplab afsonalarni koʻrgan boʻlsa-da, Bellingham kabi texnika va yetakchilikni oʻzida mujassam etgan oʻyinchilar kam topiladi. U yosh yarim himoyachini 1966-yilgi qahramon Bobbi Charlton va hozirgi sardor Harry Kane kabi buyuklar qatoriga qoʻshdi.

Maʼlumot uchun, Jud Bellingem Angliya terma jamoasidagi debyutini 2020-yilda Irlandiyaga qarshi oʻyinda oʻtkazgan edi. Oʻshandan beri u 54 ta uchrashuvda maydonga tushib, jamoasining Yevro-2020 va Yevro-2024 finallariga chiqishiga munosib hissa qoʻshdi. Hozirda u nafaqat Angliya, balki jahon futbolining eng qimmatli aktivlaridan biri hisoblanadi.

Жуде БеллингэмReal MadridAngliyaGari LinekerJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ange Postecoglou Al-Nassr boshqaruviga keldi: Cristiano Ronaldo uchun yangi davr boshlanmoqdaAnge Postecoglou Al-Nassr boshqaruviga keldi: Cristiano Ronaldo uchun yangi davr boshlanmoqdaBugun, 01:38Erling Xoland nima sababdan Angliyaga qarshi oʻyinda kutilgan oʻyinni koʻrsata olmadi?Erling Xoland nima sababdan Angliyaga qarshi oʻyinda kutilgan oʻyinni koʻrsata olmadi?Bugun, 01:18Meksika futbolida yangi davr: Rafael Márquez oldida turgan 5 ta asosiy vazifaMeksika futbolida yangi davr: Rafael Márquez oldida turgan 5 ta asosiy vazifaBugun, 01:15Erling Xolandning otasi va Roy Keane oʻrtasida dahanaki jang: Norvegiya magʻlubiyati mojarosiErling Xolandning otasi va Roy Keane oʻrtasida dahanaki jang: Norvegiya magʻlubiyati mojarosiBugun, 00:31Harry Kane Thomas Tuchelning tanqidlariga munosabat bildirdi: Angliya hali oʻzining eng yuqori sport formasida emasHarry Kane Thomas Tuchelning tanqidlariga munosabat bildirdi: Angliya hali oʻzining eng yuqori sport formasida emasBugun, 00:16Aleksander Syorlot nima uchun Erling Xolandga pas bermaganiga izoh berdiAleksander Syorlot nima uchun Erling Xolandga pas bermaganiga izoh berdiKecha, 23:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi