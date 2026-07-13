Gari Lineker: Jud Bellingem Angliya tarixidagi eng buyuk futbolchiga aylanishi mumkin
Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi va taniqli ekspert Gari Lineker Madridning Real Madrid klubi yarim himoyachisi Jud Bellingem haqida dadil fikr bildirdi. Uning taʼkidlashicha, 23 yoshli futbolchi hozirgi surʼatda davom etsa, mamlakat tarixidagi eng yaxshi oʻyinchiga aylanishi hech gap emas. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jud Bellingem Jaxon chempionati-2026 turnirida koʻrsatayotgan ajoyib oʻyinlari bilan barchaning diqqat markazida boʻlib turibdi. Hozirda u oltita gol bilan turnir toʻpurarlari poygasida Harry Kane bilan birga peshqadamlik qilmoqda. Ayniqsa, pley-off bosqichidagi hal qiluvchi gollar yosh yulduzning naqadar kuchli xarakterga ega ekanligini isbotladi.
Tarixiy natijalar va rekordlarBellingham Meksikaga qarshi nimchorak finalda dubl qayd etganidan soʻng, Norvegiya bilan bahsda ham raqib darvozasini ikki bor ishgʻol qildi. Shu tariqa, u 1986-yildagi Diego Maradona rekordini takrorladi — bitta Jahon chempionatining ketma-ket ikki pley-off oʻyinida dubl qayd etgan ilk futbolchiga aylandi. Uning terma jamoa safidagi 12 ta golidan 9 tasi aynan yirik turnirlarga toʻgʻri kelishi uning bosim ostida oʻynash qobiliyatini koʻrsatadi.
"Men shuni aytishga jurʼat qilamanki, Jud Bellingem Angliya tarixidagi eng buyuk futbolchi boʻlish uchun barcha imkoniyatlarga ega. Bu juda katta daʼvo, ammo u koʻrsatayotgan oʻyin va yetakchilik qobiliyati shunga ishora qilmoqda", — deydi Lineker "The Rest is Football" loyihasida.
Linekerning fikricha, Angliya futboli koʻplab afsonalarni koʻrgan boʻlsa-da, Bellingham kabi texnika va yetakchilikni oʻzida mujassam etgan oʻyinchilar kam topiladi. U yosh yarim himoyachini 1966-yilgi qahramon Bobbi Charlton va hozirgi sardor Harry Kane kabi buyuklar qatoriga qoʻshdi.
Maʼlumot uchun, Jud Bellingem Angliya terma jamoasidagi debyutini 2020-yilda Irlandiyaga qarshi oʻyinda oʻtkazgan edi. Oʻshandan beri u 54 ta uchrashuvda maydonga tushib, jamoasining Yevro-2020 va Yevro-2024 finallariga chiqishiga munosib hissa qoʻshdi. Hozirda u nafaqat Angliya, balki jahon futbolining eng qimmatli aktivlaridan biri hisoblanadi.
…