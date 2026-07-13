AQSHda yadroviy xavfsizlik qoidalari yumshatilmoqda: ALARA tamoyilidan voz kechilishi mumkin

·26·Texno
AQSHda yadroviy xavfsizlik qoidalari yumshatilmoqda: ALARA tamoyilidan voz kechilishi mumkin

AQSH Yadroviy tartibga solish komissiyasi (NRC) atom energetikasi sohasida oʻn yilliklar davomida amal qilib kelgan xavfsizlik standartlarini qayta koʻrib chiqishni taklif qildi. Mazkur tashabbus doirasida radiatsiya taʼsirini imkon qadar past darajada saqlashni nazarda tutuvchi ALARA (as low as reasonably achievable) tamoyilidan voz kechish rejalashtirilmoqda. Bu oʻzgarish soha mutaxassislari va ekologlar oʻrtasida jiddiy bahslarga sabab boʻlmoqda, chunki u atom elektr stansiyalari (AES) xavfsizligini taʼminlashning fundamental asosi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, NRC ushbu qarorni tartibga solish jarayonidagi "ortiqcha noaniqliklarni bartaraf etish" istagi bilan izohlamoqda. Amaldagi qoidalarga koʻra, AES operatorlari radiatsiya darajasi belgilangan meʼyorlardan past boʻlsa ham, uni yanada kamaytirish choralarini koʻrishga majbur edi. Yangi taklif esa ushbu majburiyatni bekor qilib, operatorlarga faqat belgilangan yuqori chegaradan oshmaslik talabini qoldirishi mumkin.

Xavfsizlik standartlariga tahdidmi yoki optimallashtirish?

Ekspertlar, xususan, Xavotirga tushgan olimlar ittifoqi (Union of Concerned Scientists) vakili Edwin Lyman, bunday qadam yadroviy obʼektlarni boshqarish sifatining pasayishiga olib kelishidan ogohlantirmoqda. Uning fikricha, ALARA tamoyilining bekor qilinishi ekspluatatsiya jarayonida xavfsizlik madaniyatining susayishiga va ishchilar hamda aholi uchun radiatsiya xavfining ortishiga sabab boʻlishi mumkin.

Shu bilan birga, komissiya 1970-yilda qabul qilingan Milliy ekologik siyosat toʻgʻrisidagi qonunni (NEPA) ijro etish tartibini ham oʻzgartirishni koʻzlamoqda. Taklif etilayotgan yangiliklar yadroviy obʼektlarni qurish va ishga tushirishdan oldin oʻtkaziladigan ekologik tekshiruvlar hajmini sezilarli darajada qisqartirishni nazarda tutadi. Bu esa jamoatchilikning bunday loyihalarni muhokama qilishdagi ishtirokini cheklab qoʻyishi mumkin.

Bundan tashqari, NRC atom obʼektlarining atrof-muhitga taʼsirini baholashda shovqin, chang va atmosferaga chiqariladigan chiqindilar kabi omillarni tekshirishdan voz kechishni taklif qilmoqda. The Hill nashri xabar berishicha, yangi qoidalar hatto baʼzi amaldagi va yangi qurilayotgan reaktorlarni muntazam tekshiruvlarning bir qismidan ozod qilishi kutilmoqda.

Energetika sohasidagi islohotlarning oqibati

Mazkur oʻzgarishlar AQSH Energetika vazirligi soha xodimlari uchun radiatsiya cheklovlarini qayta koʻrib chiqishni boshlaganidan bir necha oy oʻtib eʼlon qilindi. Hukumat bu qadamlarni yadroviy loyihalarni amalga oshirishni soddalashtirish va mamlakatda atom energetikasini kengaytirish strategiyasining bir qismi sifatida taqdim etmoqda. Biroq, tanqidchilar iqtisodiy manfaatlar yoʻlida xavfsizlik standartlaridan voz kechish uzoq muddatda ogʻir oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan xavotirda.

Yadroviy tartibga solish sohasidagi ushbu islohotlar quyidagi asosiy yoʻnalishlarni qamrab oladi:

  • Radiatsiya taʼsirini minimal darajaga tushirish talabini bekor qilish;
  • Yangi AESlar qurilishida ekologik ekspertiza jarayonini tezlashtirish;
  • Atrof-muhitga taʼsirni baholashda ikkinchi darajali omillarni hisobga olmaslik;
  • Amaldagi reaktorlar uchun nazorat tartib-taomillarini yengillashtirish.
Oʻzbekiston kabi atom energetikasini rivojlantirish yoʻliga kirgan mamlakatlar uchun AQSHdagi ushbu oʻzgarishlar diqqatga sazovordir. Xalqaro tajriba shuni koʻrsatadiki, yadroviy xavfsizlik qoidalarining har qanday yumshatilishi global miqyosda ushbu sohaga boʻlgan ishonchga taʼsir koʻrsatishi mumkin. Hozircha takliflar muhokama bosqichida boʻlib, ularning yakuniy qabul qilinishi AQSH yadroviy siyosatida yangi davrni boshlab berishi mumkin.

AQSHAESРадиацияХавфсизликEnergetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neyrotarmoqlar koinotda oltin va platina hosil boʻlish jarayonini modellashtirdiNeyrotarmoqlar koinotda oltin va platina hosil boʻlish jarayonini modellashtirdiBugun, 02:56AMD videokartalari NVIDIA va Intel Arc darajasiga chiqadi: Kadrlar generatsiyasida inqilobAMD videokartalari NVIDIA va Intel Arc darajasiga chiqadi: Kadrlar generatsiyasida inqilobBugun, 01:25Intel Nova Lake-S protsessorlari rekord darajadagi kuchli grafikaga ega boʻladiIntel Nova Lake-S protsessorlari rekord darajadagi kuchli grafikaga ega boʻladiKecha, 23:55Timex professional gʻavvoslar uchun titan korpusli yangi soatni taqdim etdiTimex professional gʻavvoslar uchun titan korpusli yangi soatni taqdim etdiKecha, 23:29Airbus strategiyasini oʻzgartirdi: Gigant laynerlar davri oʻrnini ixcham samolyotlar egallaydiAirbus strategiyasini oʻzgartirdi: Gigant laynerlar davri oʻrnini ixcham samolyotlar egallaydiKecha, 22:54Xiaomi kompaniyasi oshxona uchun aqlli va xavfsiz Mijia Timed Gas Stove 3 gaz plitasini chiqardiXiaomi kompaniyasi oshxona uchun aqlli va xavfsiz Mijia Timed Gas Stove 3 gaz plitasini chiqardiKecha, 22:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi